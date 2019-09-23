Как перестать сравнивать себя с другими

Сравнивая себя с другими людьми, мы постоянно находим подтверждение тому, что мы недостаточно хороши. И вместо того, чтобы совершенствоваться в каком-то деле, начинаем себя корить: не могу, не знаю, не умею. Это приводит к демотивации, прокрастинации и самокритике, которые разрушают нашу жизнь.

О том, как избавиться от привычки сравнивать и научиться здоровому соперничеству, "Дни.ру" рассказала бизнес-тренер, коуч Юлия Куликова-Цай.

Зачем мы это делаем

Измерять себя по одной мерке с другими – дело неблагодарное. Мы забываем о том, что все люди разные, у каждого из нас что-то получается лучше, а что-то хуже. К кого-то может быть математический дар, но при этом он совершенно не самостоятелен в быту, и это является для него большой проблемой. Но мы этого не знаем, и думаем, что ему крупно повезло.

Все мы изначально воспитывались в совершенно разных условиях, на нас имел влияние разный социум. Типичный пример – одесситы с их прекрасным чувством юмора. Переплюнуть шутника, у которого юмор в крови, впрочем, как и прирожденного скрипача-виртуоза практически невозможно, но тут мы сами себе должны задать вопрос "А для чего нам это нужно?"

И вообще, почему мы постоянно себя с кем-то сравниваем? "Потребность оценивать себя формируется с детства, – объясняет Юлия Куликова-Цай. – Зачастую это происходит с теми, кого воспитывали в спартанских условиях: отчитывали за малейший промах и постоянно сравнивали с другими детьми. Мы знаем много примеров, когда ребенку говорят: Петя молодец, принес из школы пятерку. А ты всего лишь четверку. При этом в сознании взрослых совершенно не умещается тот факт, что ребенок ради этой четверки проделал большую работу и для него эта оценка – серьезное достижение. Если человек с детства постоянно получал подобные пинки и подзатыльники, пусть даже и психологические, скорее всего, это сформирует у него заниженную самооценку. Именно заниженная самооценка и является тем спусковым механизмом, который во взрослом возрасте заставляет нас постоянно сравнивать себя с другими людьми".

В чем опасность постоянного сравнения

С точки зрения психологии, сравнивая себя с другими, мы оказываемся в позиции жертвы. Нам важно кому бы то ни было – начальнику, супругу – доказать, что "я хороший, смотри, какой я молодец!". Это некая конфетка, которая позволяет нам выстроить собственное мнение о себе, ведь в детстве нас этом не научили. Но надо понимать, что не всякий человек, даже близкий, может давать нужную поддержку и позитивную обратную связь.

Человек думает: "Раз меня не хвалят, значит, я плохой". И дальше мы раскручиваем эту историю до тех пор, пока самооценка не упадет окончательно или не наступит депрессия. Однако, в постоянном сравнении с другими есть еще одна опасность.

По словам коуча, мы начинаем думать, что кто-то из знакомых умеет готовить лучше нас – значит не стоит и пытаться повторить. Если близкой подруге дана природная красота, то нет смысла делать себя лучше, следить за фигурой, заниматься спортом. Таким образом постепенно мы наполняемся убеждениями, ограничивающими нашу жизнь и ищем для себя оправдание – почему я не могу и не делаю. Выбраться из этого негативного состояния без посторонней помощи психолога, психиатра, или коуча, бывает непросто. И положительный прогноз зависит от того, насколько человек тяжело ощущает себя под гнетом собственных мыслей и убеждений.

Отличаем зависть от здорового соперничества

По словам Юлии Куликовой-Цай, человек со здоровой самооценкой, который осознает собственную ценность и уровень своего профессионализма, собственных знаний и возможностей, не станет сравнивать себя с другими. Ну, разве только ради здорового соперничества. Такой вид сравнения может быть мотивирующим и подстегивающим. Но и здесь важно задать себе вопрос: действительно ли я этого хочу, или же это просто зависть?

Порой говорят: завидую тебе белой завистью. Но зависть – как укус собаки, поэтому какая разница, какая собака тебя укусила – черная или белая, если все равно больно? Ключевая проблема в том и состоит, что зачастую мы не можем определить, какие чувства испытываем, сравнивая себя с другими людьми: кипим от неудовлетворенности и ощущения безысходности или ищем те черты и качества, которые нас привлекают и пытаемся их развить? Это и будет самая эффективная позиция для того, чтобы начать двигаться вперед. Отпуская зависть, мы формируем собственную дорогу достижений.

Допустим, у вас есть товарищ, остроумием которого все восхищаются. Можно ему молча завидовать, а можно начать читать Ильфа и Петрова, старые подшивки журнала "Крокодил", смотреть выпуски "Комеди клаб", а потом попробовать применить шутки в своих диалогах. "Поэтому самое правильное, что вы можете сделать – это сравнивать себя не с кем-то, а только с самим собой. Попытайтесь найти свой собственный стиль или ту уникальную черту, которая и будет привлекать других людей и вызывать у них восхищение", – подытожила Юлия Куликова-Цай.