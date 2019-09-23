Счастливая любовь: как построить крепкие отношения

Психолог Александр Шахов уверяет, что им это тоже важно. Эксперт назвал четыре фактора эмоциональной близости, необходимых в жизни для обоих партнеров.
Безопасность
Каждый в паре берет обязательство не критиковать, не унижать, не преследовать за прошлые ошибки. Партнер должен ощущать, что его не отвергнут и не бросят.
Открытость
Любимые люди делятся своими эмоциями, сомнениями, страхами. Нет никаких затаенных обид, скрытого страха, не озвученного гнева. Открытость возможна, когда есть безопасность, и партнеры понимают, что за проявление эмоций их не отвергнут, не осудят. Для этого каждый берет на себя ответственность понимать, что с ним происходит и что он чувствует.
Отзывчивость
Когда один из партнеров чувствует себя беспомощным, слабым, второй приходит на помощь, поддерживает, проявляет инициативу. Отзывчивость означает внимательность, эмпатическую связь и рождает в другом уверенность в себе.
Понимание
Партнеры должны понимать как гендерные, так и личные особенности друг друга. Знать, в какой форме они дают и принимают любовь, где есть слабые места, как оказать поддержку. Знание мужской и женской психологии тут совершенно необходимо.
"Какие отношения бывают и длительными, и
счастливыми? Вы и сами знаете. Дружеские. Именно хорошая дружба выдерживает
десятилетние испытания временем и различными трудностями. Основа дружбы –
эмоциональная близость. Уважение, верность, открытость, обоюдный интерес,
честность, опора, равенство. Не эти ли ценности вы ищите и в семейных
отношениях? Конечно, крепкий союз предполагает
совместимость и на физическом уровне, но страсть в паре со временем утихает,
хотя, ее тоже можно поддерживать, главное знать как", – заключил психолог.
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