Счастливая любовь: как построить крепкие отношения

Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Понедельник 23 сентября
Лента новостей
19:47
Умерла звезда фильма "Бэтмен"
19:20
"Молодец, хорошо поработали": Рудковская показала продуктивное утро с Плющенко
18:54
Журналист издания Ura.ru пропал без вести
18:43
"Носик-то мамин": МакSим впервые показала вторую дочь
17:58
В Калининграде бомж убил женщину топором и сжег ее труп
17:31
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
17:01
"Люблю": Довлатова полезла с поцелуями к довольной Гузеевой
16:51
Исстрадавшийся Билан удивил занятием в самолете
16:46
"Выпившая?": Волочкова вылезла на холод в купальнике
16:29
Лукашенко получил удар с неожиданной стороны
16:26
Волочкова перетянула одеяло на себя в праздник дочери
16:24
Володин встретился с первым президентом и главой Сената Казахстана
16:23
Попавшая в аварию звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" с трудом шевелится
16:21
Асмус сняла обручальное кольцо на фоне слухов о разводе
16:05
Расстреливали детей: дикие зверства убийц Михаила Круга взбудоражили россиян
15:54
"Вельможные маргиналы": Собчак и Богомолова разнесли за осквернение храма
15:43
Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: опухоль неоперабельна
15:43
Алика Смехова пожаловалась на проблемы с младшим сыном
15:38
Первый канал сделал важное заявление о судьбе Александра Друзя
15:33
Катя Лель призвала высшие силы в помощь больной раком Заворотнюк
15:24
В России взлетел спрос на новый iPhone
15:22
"Я не дал того, чего хотела ты": экс-супруг Заворотнюк приполз с покаянием
15:21
Когда включат отопление в Москве
15:04
Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу
14:52
"Твои 22 мне нравятся": Распутина в восторге от сексуального красавчика
14:51
Дмитрий Борисов убежал из студии после неожиданных слов актера Краско
14:40
Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Числова
14:28
Звезда сериала "Молодежка" высказалась после скандала с экс-мужем
14:21
Мороз и снег: россиян предупредили о затяжном похолодании
14:07
"Все примерно так и думали": Соловьев высказался о громком убийстве
14:00
"Я плакала": экс-любовница Тимати сделала шокирующее признание (видео)
13:50
Раскрыты неизвестные подробности об онкологии у Фриске
13:37
"Тысяч 300-400": Кравец взяла на себя оплату памятника на могиле Началовой
13:35
"Раздевает их на деньги": Агутин раскрыл неожиданную страсть Варум
13:28
Отстранение Зеленского от власти: в Киеве подписан важный закон
13:28
Петросян обвинил бывшую супругу в незаконных действиях
13:16
"Дело закрыто": восстановлена жуткая картина убийства Михаила Круга
13:12
Квартир на полмиллиарда: кому достанется шикарное наследство Заворотнюк
12:41
В детском саду Перми детей укладывали спать на пол
12:37
Россия отбила провокацию с новым поворотом в деле Скрипаля
12:37
"Она умирает": пациентка того же медцентра о состоянии Заворотнюк
12:37
Богомолов снял вместе Собчак и Ефремова после насилия
12:21
Россия и Венгрия создают межпарламентскую комиссию
12:12
Чехова сделала шокирующее признание на похоронах отца
11:59
"Бабушка-алкоголичка": Максакова дерзко обратилась к родственнице
11:46
"День задался с утра": Киркоров обманул россиян
11:31
Путин сделал заявление о борьбе с раком
11:24
Обнародовано последнее интервью тяжелобольной Заворотнюк
11:11
В Москве безработный до смерти забил знакомую
11:07
Володин призвал сближать законодательство стран Евразии
10:56
"Ознакомиться с географией": в России ответили устроившему истерику генералу США
10:53
Сокрушенная печальной новостью жена Виторгана объявила о раке
10:45
Билан объяснил причину появления "обнаженных" снимков
10:39
"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело
10:24
Волочкова на всю страну озвучила причину страшного недуга Заворотнюк
10:06
Изворотливый Лукашенко променял Россию на Китай
10:06
"Она купила": россияне набросились на Бородину за медаль дочери
09:23
Алена Водонаева перестала узнавать знакомых
09:17
Тяжелая болезнь Порошенко обострилась
08:43
Лера Кудрявцева стала жертвой обмана
07:22
Поймали с поличным: Нюшу засняли за запретным занятием
06:35
Треснул: срочное сообщение о состоянии Крымского моста
04:35
"Состояние было ужасное": внучка Боярского истязала себя голодом
02:11
Джоли решилась на отчаянный шаг ради съемок в фильме
00:37
Кудрявцева умилила публику забавным танцем с дочерью
22:09
Полуобнаженная Лорак прикрылась перьями
20:14
Жену Газманова без макияжа облизали с ног до головы
18:01
Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
17:38
"Глазницы проваливаются": исхудавшую Хилькевич грубо припечатали
17:22
Полмиллиона рублей: любовница Петросяна дорого ему обходится
16:30
В семье 57-летнего Фоменко произошло пополнение
15:52
"Сказочная фея": Макеева в полупрозрачном платье довела до исступления
15:22
"За что он так ее унижает?!": экс-супруг Бузовой поведал о предательстве
14:53
Звезда "Папиных дочек" ужаснула раздутыми губами
14:23
"Мы любим вас": россияне молятся за попавшую в больницу Гагарину
13:54
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
13:43
"Ради такого приходят в профессию": Асмус прилюдно разделась догола
13:05
"От вашего питания медицина в ужасе!": Волочкову взяли под обстрел
12:44
Где справедливость? Обнародованные данные о пенсии Пугачевой шокировали народ
12:17
"Ты никому не нужен": Разин жестко приложил Шатунова
11:56
Беременная жена Тарасова взорвалась после обвинений в алкоголизме
11:29
Королева показала интимное видео с Николаевым без штанов
11:00
"Богиня красоты": Кудрявцева очаровала глубоким декольте
10:42
Готовится свергнуть Зеленского: Порошенко решился на отчаянный шаг
10:02
Нарушила важный закон: вскрылись неожиданные подробности болезни Заворотнюк
06:31
Озвучено последнее сообщение от директора Заворотнюк
04:27
Экипажу севшего в кукурузу А321 вручили ключи от квартир
02:03
"Дочерям приданное": Климова показала свои сокровища
00:01
Американец-экстремал сделала предложение девушке и погиб
22:12
Набрала 20-25 килограмм? Нейрохирург объяснил неузнаваемый облик Заворотнюк
20:03
Распоясавшаяся Меган Маркл наплевала на приличия
19:53
Автобус с туристами из России перевернулся в Анталье
17:13
Всплыли архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
17:07
"Не ем бесполезное": Дочь Толкалиной раскрыла секрет потери 30 кг
16:27
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
15:32
"Все еще может обойтись": Заворотнюк перенесла вторую операцию
15:17
Ушлая Барановская обскакала Аршавина
14:07
"Куча хлама растет": соседи взвыли от поведения Долиной
14:00
"В отличие от вас, я не совершенен": Топалов публично покаялся
13:31
Все вранье: Довлатова взорвалась из-за спекуляции на болезни Заворотнюк
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Идеальный муж: как выбрать
Готовится свергнуть Зеленского: Порошенко решился на отчаянный шаг
Всплыли архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
Распоясавшаяся Меган Маркл наплевала на приличия
Автобус с туристами из России перевернулся в Анталье
Набрала 20-25 килограмм? Нейрохирург объяснил неузнаваемый облик Заворотнюк
Lifestyle

Счастливая любовь: как построить крепкие отношения

Фото: www.globallookpress.com
Каждая женщина мечтает о близких отношениях и, прежде всего, в эмоциональном плане. А что у мужчин?
прочитано 985 раз

Психолог Александр Шахов уверяет, что им это тоже важно. Эксперт назвал четыре фактора эмоциональной близости, необходимых в жизни для обоих партнеров.

ПО ТЕМЕ

Идеальный муж: как выбрать

Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам

Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака

Безопасность

Каждый в паре берет обязательство не критиковать, не унижать, не преследовать за прошлые ошибки. Партнер должен ощущать, что его не отвергнут и не бросят.

Открытость

Любимые люди делятся своими эмоциями, сомнениями, страхами. Нет никаких затаенных обид, скрытого страха, не озвученного гнева. Открытость возможна, когда есть безопасность, и партнеры понимают, что за проявление эмоций их не отвергнут, не осудят. Для этого каждый берет на себя ответственность понимать, что с ним происходит и что он чувствует.

Отзывчивость

Когда один из партнеров чувствует себя беспомощным, слабым, второй приходит на помощь, поддерживает, проявляет инициативу. Отзывчивость означает внимательность, эмпатическую связь и рождает в другом уверенность в себе.

Фото: www.globallookpress.com

Понимание

Партнеры должны понимать как гендерные, так и личные особенности друг друга. Знать, в какой форме они дают и принимают любовь, где есть слабые места, как оказать поддержку. Знание мужской и женской психологии тут совершенно необходимо.

"Какие отношения бывают и длительными, и счастливыми? Вы и сами знаете. Дружеские. Именно хорошая дружба выдерживает десятилетние испытания временем и различными трудностями. Основа дружбы – эмоциональная близость. Уважение, верность, открытость, обоюдный интерес, честность, опора, равенство. Не эти ли ценности вы ищите и в семейных отношениях? Конечно, крепкий союз предполагает совместимость и на физическом уровне, но страсть в паре со временем утихает, хотя, ее тоже можно поддерживать, главное знать как", – заключил психолог.

23 сентября 2019, 13:54

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Воспользуются поддержкой Лукашенко: раскрыт коварный план США против России
Стало известно о пагубной зависимости Зеленского
Украина бьется в истерике из-за возвращения России в ПАСЕ
Захарова поймала европейцев за стыдным занятием

Шоу-бизнес

"Молодец, хорошо поработали": Рудковская показала продуктивное утро с Плющенко
"Носик-то мамин": МакSим впервые показала вторую дочь
Растрепанная Кожевникова увезла сыновей из России
"Отъезд играет злую шутку": Малышева о заграничном лечении Заворотнюк

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Провокационный образ Иисуса сразил россиян
Барабаны, деньги и социальная зависимость
"Откровенные гей-ласки и отборная матерщина": возмущенные зрители покинули спектакль
Горбачев лично благословил Миронова и Хаматову
Шоу-бизнес

"Это займет время": болезнь отняла у Михалкова любимое дело

Режиссер перенес очередную операцию на ноге
Шоу-бизнес

Петросян обвинил бывшую супругу в незаконных действиях

Звезда раскрыла неприятные подробности

Шоу-бизнес

"Бабушка-алкоголичка": Максакова дерзко обратилась к родственнице

Оперная дива не наладит отношения с близкими
Шоу-бизнес

Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу

Дочь госпитализированной артистки пригласили на съемки

Гороскоп

Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья
"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)
Нурмагомедов возмутил общественность выходками с животными

Регионы

Разобран наполовину: что происходит с Крымским мостом после жуткого ЧП
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
"ЕР" передаст черный список "наливаек" в правоохранительные органы
Умер Михаил Горбачев

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru