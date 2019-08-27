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Гороскоп

Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам

Фото: www.globallookpress.com
У каждой женщины есть определенный типаж мужчины, которого она мечтала бы видеть рядом с собой. Но, увы, не всегда мужчина, который идеально подошел бы женщине, совпадает с ее вымышленным образом спутника жизни. Для того чтобы отношения складывались наилучшим образом, важно осознать, каких именно мужчин ей стоит опасаться. 
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Овен

Если  после первого свидания мужчина на следующий же день начинает вам назойливо названивать, лучше держаться от него подальше. Этот приставучий тип спустя пару недель начнет постепенно ограничивать личное пространство свободолюбивого Овна, заполняя его собой. Ревность и бесконечные истерики с его стороны станут обязательным пунктом в вашем союзе.

Телец

Любителю беспорядочно разбрасываться деньгами точно не по пути с женщиной-Тельцом, которая привыкла жить на широкую ногу. Впрочем, то же самое касается и специалиста по "построению глазок" встречным девушкам. Женщина-Телец – собственница, каких стоит еще поискать. А с любвеобильным кавалером ее жизнь превратится в настоящую драму.

Близнецы

Мужчина, который считает своей святой обязанностью сопровождать свою даму-Близнецы во время каждого выхода из дома, рискует очень быстро утратить ее интерес к себе. Свободолюбивым и непостоянным Близнецам нужен партнер, который не будет их ограничивать ни в чем. Только с таким партнером у этих женщин возможны длительные отношения.

Рак

Дерзкие, беспардонные и бесчувственные мужчины могут смело проходить мимо ранимой и впечатлительной девушки-Рака. Несмотря на свою яркую внешность и мнимую веселость, какой часто бывают представительницы этого знака зодиака, внутри она прячет хрупкую душу, которая легко рвется на части от любого брошенного в ее адрес колкого слова.

Лев

Властный и авторитетный мужчина вряд ли сможет укротить горячую и темпераментную Львицу. И, несмотря на то, что обычно влиятельные и сильные мужчины ее очень даже привлекают, рядом с ней имеет шанс ужиться лишь сговорчивый и рассудительный партнер. Однако, он не должен быть мямлей. Рядом с Львицей имеет право быть только породистый самец.

Дева

Добропорядочная и постоянная женщина-Дева должна быть предельно внимательна к мужчинам, привыкшим коллекционировать женские сердца. Обычно такие быстро привлекают к себе внимание своей опрятностью, общительностью и безукоризненными манерами. Но стоит только женщине поддаться чарам такого хищника, как от него уже и след простыл.

Весы

Доверчивым и падким на все красивое женщинам-Весам следует опасаться мужчин, которые много говорят и многое обещают. Не стоит верить всему, что вы слышите и видите на первом свидании. Не торопите время, наслаждайтесь конфетно-букетным периодом, и тогда вам будет проще понять, действительно ли мужчина чего-то стоит или он очередной фантазер.

Скорпион

Темпераментной и дерзкой женщине-Скорпиону уж точно не стоит связывать свою жизнь с таким же несдержанным и резким мужчиной. В противном случае горячие и эмоционально наполненные отношения со временем могут превратиться в сцену ринга, где оба партнера готовы разорвать своего оппонента в клочья.

Стрелец

Неугомонной женщине-Стрельцу следует опасаться слишком осторожных, рациональных и нерешительных ухажеров. С ее энергичностью такому мужчине точно не место в ее жизни. Если отношения удастся сохранить,в лучшем случае, рядом с женщиной-Стрельцом ему придется всегда быть на вторых ролях , в худшем – он просто опустит руки и потеряет интерес к жизни.

Козерог

Легкомысленные и ленивые мужчины вряд ли смогут осчастливить амбициозную женщину-Козерога. Являясь по натуре марафонцем на дальние дистанции, эта женщина должна с опаской относиться к тем, кто много говорит и мало делает. Обычно такие болтуны неисправимы и приносят женщине мало счастья в жизни.

Водолей

Консерватор, педант и прилипала станет худшим вариантов для свободолюбивой и неординарной женщины-Водолея. Рядом с таким правильным мужчиной она всегда будет чувствовать себя не в своей тарелке, а постоянные упреки и замечания в ее адрес слишком быстро сведут отношения на нет.

Рыбы

Вечно занятой и постоянно отсутствующий дома мужчина – самая худшая партия для семейной и романтичной женщины-Рыбы. Она может спокойно отнестись к тому, что у мужчины нет стабильной работы или постоянного жилья, что у него присутствуют вредные привычки. Но с человеком, с которым у Рыбы абсолютно не возникло никакой душевной близости, ничего путного у нее точно не выйдет.
27 августа 2019, 13:43

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