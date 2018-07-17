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Гороскоп

Гороскоп сексуально озабоченных знаков Зодиака

Фото: Dni.Ru
Секс – одна из главных базовых потребностей каждого взрослого человека. Но сексуальный аппетит у каждого свой. Некоторые люди воспринимают интимную жизнь как тяжелое бремя, другие и дня не способны прожить без любовной близости. 
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Сексуальный темперамент во многом зависит от гороскопической принадлежности. Давайте узнаем, под какими созвездиями рождаются самые сексуально озабоченные сластолюбцы.

12 место – Дева

Девы ненавидят, когда что-либо уходит из-под их тотального контроля. Поэтому полностью отключить мыслительные процессы и целиком отдаться телесным утехам у них не получается. Секс Девы воспринимают, как необходимую для здоровья и поддержания нормальных взаимоотношений с партнером условность.

11 место – Рыбы

Рыбы нуждаются в душевной близости намного острее, чем в сексуальной. Они любят романтику и красивое выражение чувств, но оказавшись наедине с партнером становятся крайне нерешительными и скованными.

Рыбы склонны кидаться в крайности. Иногда они проявляют себя в постели, как неисправимые эгоисты, а иногда зацикливаются исключительно на удовлетворении своего партнера.

10 место – Водолей

К интимной близости Водолеи относятся ровно и без энтузиазма. Всегда стараются подстроиться под партнера и удивить его неординарными эротичными выдумками. Водолеи, подобно хиппи 60-х годов, не прочь заняться любовью в любое время и в каком угодно месте. Однако если желающих разделить с ними ложе не встречается, то они не унывают, а находят себе другое увлекательное занятие.

9 место – Лев

Со стороны может показаться, что эти представители огненной стихии нуждаются в сексе больше других знаков Зодиака. Но это мнение ошибочно! Сексуальные победы – лишь один из компонентов успешной жизни в понимании Львов. Им важно, чтобы их искренне желали, а великим любовным мастерством безустанно восхищались. Поэтому в постели, как и в жизни, Львы нередко перебарщивают с артистизмом.

8 место – Близнецы

Вся жизнь Близнецов состоит из игривого флирта, мастерского соблазнения и быстрого завоевания. Интимная близость для этих ветреных натур не так важна, как сам процесс обольщения партнера. Как только цель становится доступной, удовлетворенный Близнец отправляется на поиски нового объекта соблазнения. И таких объектов обычно бывает много. Не отказываются эти свободолюбивые ребята и от группового секса.

7 место – Весы

Представители воздушной стихии любят придаваться эротическим грезам и мечтаниям, но редко решаются на их воплощение в реальной жизни. Весы – скрытые эротоманы. Они стараются прятать свою пылкую сущность и сдерживать страстные порывы. Им важно мнение окружающих об их персоне. Заиметь славу развратников – страшный сон рожденных под созвездием Весов.

6 место – Козерог

Несмотря на внешнюю серьезность и рассудительность, Козероги в вопросах интимных отношений предпочитают стереотипы и стандарты отбрасывать. К сексу, как и ко всему прочему, эти неисправимые прагматики относятся ответственно, но со своей неутомимой тягой к любовным наслаждениям ничего поделать не могут. Они стремятся выбрать одного соответствующего множеству параметров партнера и с ним медленно и поэтапно познавать высоты чувственных удовольствий.

5 место – Овен

Пылких и напористых Овнов можно окрестить зодиакальными секс-террористами. У них колоссальный сексуальный аппетит и завидная неутомимость. При этом искусными любовниками их сложно назвать. В постели эти "огненные" сластолюбцы ведут себя грубо, требовательно, эгоистично и постоянно торопятся. Самое важное для Овнов, чтобы об их подвигах на сексуальном поприще ходили легенды.

4 место – Рак

Самые эмоциональные и гиперчувствительные представители зодиакального круга – Раки, испытывают безудержную жажду секса практически ежедневно. Они никогда не прочь почитать эротическую литературу и выучить пару-тройку новых позиций. В любовных отношениях часто ведут себя непредсказуемо. Соблазнять могут как нежно и чувственно, так и с присущей им долей брутальности. Кроме того, нередко Раки перебарщивают с романтикой и многообразием сложных поз.

3 место – Стрелец

Представители этого знака обожают любого рода приключения. И сексуальные – в том числе. Стрельцы знают толк в эротических наслаждениях. Для них не существует запрещенных поз или недопустимых мест. Они всегда и везде готовы отдаться собственной необузданной похоти. Партнеров обычно у Стрельцов много, иначе как получать бесценный опыт? Нежность, обходительность и длительные прелюдии – не их козырь. Эти страстные ребята испытывают блаженство непосредственно от самого процесса.

2 место – Скорпион

Главными секс-магнитами зодиакального пантеона признаны Скорпионы. Эти ребята настоящие адепты флирта, шарма и обольщения. Они всегда привлекательны и интересны окружающим. Одним только гипнотическим взглядом эти коварные соблазнители без труда кружат головы и совращают. Скорпионы обожают креативный секс и знают любовное искусство в совершенстве. Используют максимум фантазии и не обходят стороной фетиш и БДСМ.

1 место – Телец

Тельцов прельщают все земные радости и удовольствия. И секс – не исключение! Их по праву можно назвать самыми заботливыми и старательными секс-марафонцами. Тельцы обожают соблазнять и очаровывать. Любят эротические игры, смелые эксперименты, соблазнительные наряды и романтические прелюдии. Этим ненасытным эротоманам важно не разочаровать своего партнера в постели. Для этого у них есть отменно развитая сексуальная интуиция: Тельцы тонко чувствуют, чего именно желает объект их страсти, и с удовольствием делают это.
17 июля 2018, 21:53

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