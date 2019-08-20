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Lifestyle

Как вернуть страсть и романтику в отношения

Фото: www.globallookpress.com
Доказано, что период романтики длится от одного месяца до года. А что дальше? Как принято говорить, к партнерам в дом приходит "бытовуха". Можно ли ее победить и долгие годы поддерживать страсть в отношениях, рассказал семейный психолог Александр Шахов.
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Страсть, она же влюбленность – это гормоны. Когда люди начинают встречаться, их кровь будоражит горячий коктейль: дофамин, поощряющий новый опыт; тестостерон и эстрогены – гормоны, толкающие к сексуальной близости; окситоцин – вызывает эмоциональную привязанность у женщин и адреналин, поощряющий риск у мужчин. Но гормональная атака, такая пьянящая и приятная, не длится вечно. "Партнер и его поведение становятся привычными и дофамин, которому нужна постоянная новизна, "засыпает". Сексуальные контакты происходят регулярно и прогнозируемо, а значит нужды в тестостероне, толкающего мужчин на романтические подвиги, нет. Самыми рискованными занятиями становится вынос мусора и угадывания настроения жены - адреналину конец", – говорит психолог.

В то же время женская привязанность все еще держится на окситоцине, который со временем только укрепляет эмоциональную связь, но мужская гормональная система вырабатывает его в малых количествах.  Гормональный коктейль кончился, и мужчина выглядит охладевшим. Женщина чувствует себя одинокой, покинутой и обманутой. Ей хочется продолжения, она недоумевает, почему ее чувства со временем только сильнее, а партнер становится равнодушнее на глазах?! Возникают обиды, претензии, скандалы. Мужчина еще больше отстраняется, отношения переходят в стадию "как у всех". Похоже? Теперь понимаете причину потери страсти? Но есть хорошая новость: уровень гормонов можно повышать, если знать, как. А значит можно и нужно вернуть утраченное чувство страсти и романтику! И даже усилить.

Что ценится мире? То, что встретишь нечасто. Редкие виды животных, ограниченный тираж марок, антиквариат. Когда открыли алюминий, думали, что это уникальный метал и заменили им царские золотые столовые приборы. Со временем обнаружив, что данный элемент достаточно распространенный, его отдали беднякам.

Фото: www.globallookpress.com

"Вы хотите, чтобы мужчина ценил общение с вами, чтобы он, как в конфетно-букетный период дорожил каждой минутой общения? Перестаньте "маячить". Не подходите к мужчине с вопросами, претензиями. Пусть отдыхает. Не бывает Ромео после рабочего дня. Занимайтесь своими делами, как вы это делали в период знакомства. У него своя занятость, у вас своя", – предостерегает Александр Шахов.

СОВЕТ: когда рано или поздно он захочет общаться, не сдавайтесь сразу. Вы "заняты". "Абонент временно не доступен". Повозмущавшись пару раз, мужчина быстро сообразит: общение с вами нужно ценить потому, что его не получить по щелчку.

Делайте паузы в общении. "Разлука для любви, как ветер для огня: слабую любовь гасит, а большую – раздувает" (испанская поговорка).

Не бойтесь делать паузы в общении не менее, чем на 2-3 дня: проводите выходные раздельно, отпускайте мужа на рыбалку или в поход. Встречи после небольших разлук вновь запускают дофаминовый насос, и это привносит страсть в отношения. Кроме того, мужская психика требует оттяжки – физического и эмоционального отдаления от женщины, чтобы почувствовать себя мужчиной, иначе он начинает растворяться в женской заботе и вести себя как капризный мальчик. Чтобы вновь почувствовать притяжение между вами, увеличьте дистанцию на время. 

В первый раз поразив вашего избранника чудесным блюдом, красивым бельем или роскошным телом, вызвав у него взрыв романтических чувств, не рассчитывайте, что и дальше будете производить то же впечатление – мозг быстро привыкает к постоянным стимулам.

Если мужчина будет дарить вам цветы каждый день, вы с удивлением заметите, что они приносят вам все меньше и меньше удовольствия. Попробуйте есть каждый день только ваши любимые пирожные на завтрак, обед и ужин и увидите, как быстро вы их возненавидите и захотите простой овсянки. "Избыток вкуса отбивает вкус. Так мед бывает нам так сладок, что и гадок", – сказал мудрый Шекспир. Отсюда вывод: романтика не может быть постоянной, она превращается в рутину и перестанет приносить удовольствие. Чтобы наслаждаться, надо соблюдать режим: пауза – стимул – пауза", – считает эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Романтические всплески в отношениях будут приносить удовольствие, если они будут периодическими. Самые первые ощущения восторга уже не повторятся никогда, но можно будет время от времени получать радость от прежних стимулов, а также искать новые.

Психолог также советует правильно питаться. Эффект от новой кухни накопительный, проявляется на 4-6 день.

Продукты, которые стимулируют выработку мужского тестостерона – гормона романтизма: креветки, чеснок, острые приправы, кислая капуста, лосось, вареные перепелиные яйца, тыквенные семечки, цельнозерновой хлеб, апельсиновый сок.

Уменьшают: пиво, жирные блюда, мучное и сладкое, крахмалосодержащие продукты (картофель).

"Третий мужской гормон страсти – адреналин увеличивается во время кратковременных стрессов: похода на стадион, рок-концерта, посещения комнаты страха, полета на воздушном шаре, участия в квесте. Во время этих занятий мужчина хочет блеснуть своим бесстрашием и силой перед женщиной и получить от нее награду. Разве это не романтично?", – подытожил Шахов. 

20 августа 2019, 14:07

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