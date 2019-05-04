Испания раскрыла главные секреты
Испания – страна гастрономических изысков и хорошей еды. Причем многие блюда можно попробовать только здесь. Например, провинция Каталония славится обжаренным на огне луком кальсот. Подобный лук, выращенный в других регионах, не имеет права называться "кальсот", как и шампанское, и коньяк. Тут даже придумали специальный "луковый" праздник Гран Феста де ла Кальсотада, где люди состязаются в поедании этого сладковатого лука на скорость. Подают же лук с соусом ромеско, каталанским хлебом, помидорами и чесноком. Запивают все это красным домашним вином из специального сосуда порроне. Он ведет свою историю из античных вакханалий, на которых пили из рогов и ритонов.
Испания – страна религиозная. По разным оценкам от 69 % до 94 % населения исповедуют католицизм. Отсюда и обилие богатейших и интереснейших монастырей. Среди самых любимых туристами – цистерианская обитель Поблет.
Ее часто называют "миром форм, традиций и символов". Именно этот монастырь в свое время помог объединить земли под Каталонией после освобождения от господства мавров. Лучшие скульпторы работали над строительством надгробий, библиотеки, лестницы, трапезной.
Сегодня он включает в себя королевскую резиденцию и пантеон королевского дома Арагона.
Тут можно не только посмотреть на жизнь трех десятков монахов и купить произведенные ими вино и мед.
Испания – страна, в которой каждый метр дышит историей. Например, городок Таррагона – столица Таррагонской Испании при Римской империи, – это собрание целого списка архитектурных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. В XII веке в центре города началось строительство Кафедрального собора, который освятили лишь почти два века спустя.
По сей день древнее здание радует прекрасными резными порталами, рельефными картинами и множеством артефактов времен Римской империи.
В Таррагоне же находятся и самые популярные в регионе пляжи – побережье Коста-Дорады здесь называют "золотым".
Испания – страна, где животные в особом почете. Чего только стоит уникальный биопарк в Валенсии, созданный в бывшем русле реки.
Здесь нет зарешеченных клеток и вольеров. Пространство парка организовано в соответствии с современной концепцией "зоо-инмерсьон", которая предполагает тщательное воссоздание естественной среды обитания животных - ландшафта, почвы, растительности. Благодаря этому создается ощущение полного "погружения" в живую природу.
Испания – страна ультрасовременной архитектуры. Непременно стоит посетить "город искусств и наук" в Валенсии. Он был построен испанским архитектором Сантьяго Калатрава в 1996 году, и до сегодняшнего дня остается непревзойденным образцом архитектуры hi-tech. На 350 тысячах квадратных метров раскинулся уникальный архитектурный комплекс для отдыха и развлечений, больше напоминающий самые смелые фантастические фильмы.
Об Испании можно говорить бесконечно. И
в каждый приезд открывать тут что-то новое. Гиды TUI обещают,
что восторг и удивление не будут оставлять ни на секунду.
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