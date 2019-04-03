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Lifestyle

Лучшие способы весеннего очищения организма

Фото: www.globallookpress.com
Зимняя спячка плавно перетекла в весенний авитаминоз: организм исчерпал последние силы и в депрессивном состоянии замер в ожидании лета. Почему мы часто весной чувствует себя плохо? Как выйти из этого состояния и быстро зарядить организм? 
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На эти вопросы "Дни.ру" ответила специалист по фэн-шуй, сертифицированный инструктор цигун Лариса Нестеренко.

За зимний период все наши органы устают. Больше всего страдает печень, ведь ей приходится чистить весь организм от токсинов и шлаков. Печень – хранилище крови, а человек так устроен, что работоспособность всех его органов и его энергетическое состояние связанно именно с режимом жизни крови. Когда зимой мы все больше сидим дома под теплыми пледами, ведем малоподвижный образ жизни, кровь по жилам бежит медленно и лениво. При таком ритме шлаков с токсинами в печени накапливается много, а это ведет к ослаблению сердца и общего состояния – энергии становится мало, возникает хроническая усталость, а на ее фоне может развиться депрессивное состояние. Но на самом деле, как уверяет эксперт, никакие таблетки здесь не нужны, все достаточно легко можно наладить и вернуть себе радость активной жизни.

"Болезней, которые мы пытаемся найти в упадке сил или весенней депрессии, нет. Скорее уставший "зашлакованный" человек оказывается во власти эмоций, заставляющих его страдать. Стоит рассматривать все в совокупности. Возможно, у человека неправильный фэн-шуй в квартире, а дом – это наше второе тело. Отсутствие правильного питания и физической активности тоже вносят свою негативную лепту. Но если все это наладить, то организм без каких-то таблеток и химических добавок способен восстановиться сам. Начинать процесс обновления изнутри стоит с печени", – говорит эксперт.

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Специалист по традиционным и восточным системам оздоровления обращает внимание, что период с 11 марта по 27 апреля проходит под знаком печени и стихии дерева. В это время лучше всего работать с данным органом, чтобы он смог очиститься от шлаков и токсинов, и тем самым запустить нормальную работу всего организма. На пользу пойдет пост. Растительная еда поможет снять в печени напряжение. Постная пища хорошо переваривается, тело не тратит на это много сил, и поэтому освободившаяся энергия идет на другие процессы – человек чувствует себя лучше.

Питание – один из основополагающих моментов в деле оздоровления. В этот период особенно важно сократить в рационе жиры как животного, так и растительного происхождения. Налегать лучше на пищевые волокна и клетчатку, которые служат ловушкой для токсинов и шлаков.  Отдельное предпочтение нужно отдать морской капусте, зеленые листья которой на 5% состоят из альгиновой кислоты и ее солей, а она в свою очередь нейтрализует множество вредных веществ от тяжелых металлов до пищевых шлаков. С помощью ламинарии, или морской капусты, можно снизить холестерин, она также разжижает кровь – сердцу становится легче, настроение улучшается. Ламинарии – это строительный материал для печени, помогающий регенерировать мертвые клетки. В целом на пользу пойдут все овощи от свеклы до картофеля.

"Многие зря причисляют картошку к вредным продуктам. Главное правильно ее приготовить. Лучше всего сварить в мундире. Этот овощ богат не только клетчаткой, но и крахмалом. Крахмал по своему строению напоминает сеть, в которую попадают вредные соединения и выводятся из организма", – объясняет специалист.

Печень и желчный пузырь относятся к стихии дерева, вкус у этой стихии кислый, поэтому не заменим сок лимона, грейпфрута.

Цвет стихии – зеленый. Он поддерживает и укрепляет иммунную и нервную системы, связан с процессом развития и роста. Это цвет природы, символ циклического обновления мира. Зеленый цвет находится в середине спектра между теплыми и холодными цветами, и поэтому обладает успокаивающим действием. Стоит подумать, чтобы добавить этот цвет в интерьер дома, обновить гардероб вещами зеленых оттенков. Хорошо в это период носить камни зеленого цвета. Например, нефрит считается небесным камнем для помощи человеку, он способен "слышать и реагировать" на его мысли и чувства, помогая восстанавливать баланс, что нам и нужно в весенний период. Полезно пить воду, заряженную этим цветом. Для этого можно налить питьевую воду в зеленый сосуд и поставить его на солнце на 1-3 часа. Очистительным и оздоровительным эффектом обладают всевозможные зеленые соки из фруктов и овощей. Не стоит забывать про зеленый чай и чай из трав.

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"Из травяных особо хотелось бы выделить Иван-чай. Говорят, фашисты уничтожали поля с этим растением, так как считали, что в нем содержится сила русского человека. Там есть микроэлементы, которые восстанавливают баланс сил и энергии", – говорит Лариса Нестеренко.

Звук, благоприятный для стихии дерева – колокольный звон. Вибрации, создаваемые колоколами, помогают при очистке печени. Что касается запахов, то на пользу пойдут запахи древесины, цветов. Хороши будут ароматические лампы с маслом пихты.

И если мы говорим о стихии дерева, то все производные дерева будут способствовать приливу сил к печени и желчному пузырю. Это всевозможные продукты из кедра, сосны, пихты, начиная от орехов и заканчивая маслами.

Несколько очистительных рецептов от Ларисы Нестеренко, которые помогут организму вернуть позитивную энергию.

Зубчик чеснока натощак

Полезно натощак съесть маленькую дольку чеснока. Оистить ее и не разжевывая проглотить, запив водой. Чеснок - это противоопухолевое средство. Он принимает на себя слизь, которая способствует развитию опухолей. Чеснок натощак стоит пить курсом: 8 дней пьем, делаем перерыв – 8 дней и снова пьем 8 дней. Делаем так в течение 80 дней и через 80 дней перерыва снова повторяем.

Суп "Ершик"

Этот суп готовится из обычных продуктов, но он отлично способен очистить организм, поэтому так и называется.

Берем 200-300 граммов картофеля, 200-300 граммов кабачка, режем кубиками, шинкуем 200-300 граммов капусты, добавляем порезанный лук, заливаем небольшим количеством воды и тушим 5 минут. Затем добавляем воду – столько, сколько вам нужно. Засыпаем натертый на терке корень сельдерея, моркови, и варим еще минут 5-10. Когда овощи сварились, добавляем натертый имбирь, сок лимона (можно натереть цедру лимона), красный перец и много-много всевозможной зелени, которую вы любите. Можно так же положить немного чеснока и куркумы. Этот замечательный суп можно есть много и часто.

Зеленые смузи

Смузи на основе салата и зелени каждый день – отличное средство держать организм в тонусе. Они помогают похудеть и потерять ненужные объемы, улучшают работу ЖКТ и общее самочувствие, хорошо влияют на состояние кожи и цвет лица. Все что нужно – запастись свежей зеленью, салатами, любимыми овощами, фруктами. Пригодится свежая или замороженная ягода. Вы можете добавлять в них воду или есть густой смузи, что очень полезно. Комбинации ингредиентов могут быть самые разные. Добавляйте в свои смузи банан, шпинат, финики, петрушку, яблоки. 

3 апреля 2019, 16:39

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