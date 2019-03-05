Что нельзя дарить женщинам на 8 марта

Выбор подарка на 8 марта – это как хождение по минному полю. Одно неверное действие – и последствия могут быть самыми непредсказуемыми и печальными. Беда в том, что мужчины очень часто руководствуются стереотипами.



Как же выбрать действительно приятный и полезный презент? В преддверии праздника "Райффайзенбанк" провел опрос среди своих клиенток с целью выяснить, о каких подарках женщины мечтают, и что не стоит им дарить на 8 марта.

Итак, в список самых нежелательных презентов вошли посуда и кухонные принадлежности, продукты питания, а также аксессуары, такие как очки, часы, зонтики. В особой немилости оказался утюг – 84% опрошенных женщин не желают видеть его среди подарков на праздник. Довольно странно, но 63% респонденток заявили, что не хотели бы получить на 8 марта карту в фитнес-клуб.

Оказалось, что женщины не любят получать в дар парфюмерию и косметику. Привередливые представительницы прекрасного пола также не советуют мужчинам рассматривать как вариант подарка билеты в кино, ужин в ресторане, а также одежду или обувь.

Самым желанным подарком для дам оказались ювелирные украшения. Каждая вторая девушка мечтает получить в подарок драгоценности. Почти 30% женщин заявили, что будут рады, если им подарят деньги на самостоятельное приобретение идеального презента. Альтернативой наличным средствам может стать предоплаченная карта или подарочный сертификат. При этом, опрошенные женщины дали понять, что от подруг и коллег они, как правило, ждут сертификатов в SPA (22%) или билетов в театр (18%), от любимых мужчин – отдых у моря (22%) или романтическое путешествие. Подавляющее большинство респонденток сказали, что не откажутся от нового смартфона или другого полезного гаджета.