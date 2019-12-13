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Lifestyle

Как модели попадают в эскорт

Фото: www.globallookpress.com
Затмить Наталью Водянову и Ирину Шейк – об этом мечтают многие красивые девушки. Они хотят стать успешными моделями, но обычно не знают, как это сделать. О том, как получить признание на мировом уровне и стать настоящим профессионалом своего дела "Дни.ру" рассказала основатель модельного агентства "MAG Model Agent Group" в Австрии Анастасия Солдатова.
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Многие считают, что модель – это накаченные губы, силиконовая грудь, наращенные волосы и ресницы. На самом деле, это не так. По крайней мере, если мы имеем в виду профессиональный модельный бизнес, а не Instagram. Самое главное – это естественность! Чтобы блистать на подиумах и украшать обложки журналов, у девушки должна быть натуральная красота. Пластика и многие косметологические вмешательства не приветствуются. Рост для Азии должен быть не ниже 170 см, для Европы – 174 см, для Америки – 175 см. Причем начинать карьеру желательно делать довольно рано – в идеале с 14 до 19 лет. В более старшем возрасте стартовать сложнее, так как конкуренция достаточно высокая, и у многих к 20 годам уже приличный опыт участия в съемках, показах, а также работы за границей.

Фото: www.globallookpress.com

"Я настаиваю совмещать карьеру и учебу, обязательно получать высшее образование – дневное или заочное, это не так принципиально. Потому что модель должна быть разносторонней личностью, уметь налаживать коммуникацию, знать языки. И понимать, что модель – это не вечная профессия", – говорит Солдатова.

Как выбрать хорошее модельное агентство

Получить выгодные контракты самостоятельно практически нереально, поэтому один из главных моментов на пути к успеху – выбрать правильное модельное агентство или агента. Обращать внимание нужно на несколько критериев. Во-первых, убедитесь, что компания официально зарегистрирована, имеет право заниматься организацией поездок за границу. Во-вторых, посмотрите, сколько лет руководитель агентства работает в этой сфере, какой у него опыт, изучите отзывы тех, кто сотрудничал с этой компанией, а лучше – пообщайтесь с ними лично. Модели этого агентства должны понравиться вам внешне. Это практически гарантия того, что агентство берет не всех подряд, а тех, кто действительно имеет хорошие перспективы.

Фото: www.globallookpress.com

В-третьих, узнайте, с какими международными агентствами работает понравившееся агентство, с кем имеют личные знакомства. К сожалению, некоторые недобросовестные агенты обещают золотые горы, а сами даже не были за границей, не имеют представления о том, как работает международный модельный бизнес. В-четвертых, внимательно изучите сайт и социальные сети агентства, чтобы понять их основные принципы работы, ценности и философию. Они обязательно должны совпадать с вашими, это очень важно.

И, наконец, внимательно изучите контракт с компанией, проанализируйте все пункты, особое внимание уделите обязанностям агентства и модели, коммерческим условиям и способам расторжения договора. "В последнее время ко мне часто стали обращаться мамы, которые подписали контракт на продвижение их дочек, а расторгнуть его можно только за деньги, нужно заплатить от 500 до 1000 евро. При этом агентство ничего не вкладывает в юных моделей, только родители оплачивают обучение в школе моделей и портфолио, – предупреждает директор агентства. – Кроме того, от любых приватных встреч вечером, ночных показов, сопровождения, тусовок, вечеринок, стоит всегда отказываться. Если такие предложения поступают, значит, агентство занимается совсем не модельным бизнесом и вряд ли поможет карьере".

Зачем девушки занимаются эскортом

Модельный бизнес – это сложно. Это не так выгодно, как легкие деньги от эскорта. Когда есть пример подружек, которые одеты в D&G, летают на Мальдивы два раза в год за счет спонсоров, то многие ломаются, начинают думать о том, чтобы уйти из профессии. Ведь чтобы хорошо зарабатывать в модельном бизнесе, надо сначала набраться опыта, много трудиться, ездить на кастинги, съемки.

Фото: www.globallookpress.com

"К сожалению, очень многие девушки сейчас занимаются эскортом и часто прикрываются словом "модель". Наверное, на такой шаг они идут из-за глупости, надеясь, что никто об этой части их жизни не узнает, а такой заработок поможет им стать знаменитыми и востребованными, – добавляет Солдатова. – Каждый выбирает, что ему важнее – легкие деньги и роскошь или успешная международная карьера, хорошие перспективы и моральные ценности. Я за честь, достоинство и репутацию. Большая проблема XXI века в том, что сейчас очень легко навесить на человека "ярлыки", просто разместив его фото в интернете с ценником, а сделать это может любой конкурент, недоброжелатель. Поэтому даже имея безупречную репутацию, надо быть готовым к таким нападкам завистников и уметь их отбивать".

Сколько зарабатывают настоящие модели

Успешные модели обычно имеют "direct booking", то есть их заранее отбирают по фото, поэтому они приезжают сразу на съемку. День работы обычно стоит более 1000 евро. А вот у начинающих моделей контракты на 2-3 месяца, и они сначала работают на процентном контракте. В целом, через несколько лет модель может заработать и на квартиру, и на машину, и на создание собственного бизнеса.

Фото: www.globallookpress.com

Возраст выхода "на пенсию" у всех разный. У кого-то к 23 годам появляется столько морщин, что им уже трудно найти выгодные предложения. А есть такие модели, как Анна Руденко, которая в 28 лет выглядит на 18. "По моему опыту, при хорошей генетике успешно работать можно примерно до 40 лет. В любом случае советую заранее копить деньги, а лучше – инвестировать их, чтобы потом чувствовать себя спокойно и уверенно. Кстати, многие модели после окончания профессиональной карьеры находят себя в смежных сферах, становятся успешными фотографами, стилистами, визажистами, дизайнерами", – подытожила эксперт.  

13 декабря 2019, 14:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Фока.
Ответить
Статья ни о чем. Большинство моделей-обычные потаскушки.
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