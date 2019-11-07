Девушка бросила школу и начала зарабатывать в соцсетях по 150 тысяч рублей в месяц

Марина Фролова из Новосибирска стала популярной благодаря социальной сети Tik Tok. Она перебралась в Москву и теперь зарабатывает по 150 тысяч рублей в месяц.

Ее видео в Tik Tok смотрят люди со всех уголков мира, а фотографии в "Инстаграме" набирают больше 30 тысяч лайков. Подписчиков у сибирячки в двух приложениях больше 600 тысяч.

В интервью для газеты "Комсомольская правда" Марина рассказала, что после девятого класса поступила в колледж на графического дизайнера, однако после второго курса забрала документы. Она не планирует заканчивать обучение в ближайшее время, но, возможно, вернется к этому вопросу позже – из-за мамы. Девушка призналась, что не понимает, зачем ей нужно образование.

В 17 лет Марина начала снимать видео в Tik Tok, где просто открывала рот под известную песню и делала определенные движения. По ее словам, именно тогда она стала популярной. "Инстаграм" юной сибирячки тоже резко начал набирать обороты. Сейчас она получает доход от рекламы. Месячный заработок составляет 150 тысяч рублей.

Из-за работы девушке пришлось расстаться с парнем и поссориться со всеми друзьями. Фролова уверена: они все высмеивали ее, а потом пытались извлечь выгоду из общения. Теперь друзья Марины – кумиры, на которых она хотела быть похожей. Сейчас их интересы совпадают, и они понимают, как нелегко приходится юному дарованию.

Фролова откладывает деньги на день рождения и мечтает полностью переключиться на ведение блога в "Инстаграме". Также в планах раскрутка телеграм-канала, где она будет рассказывать о жизни в столице девушки из Новосибирска.