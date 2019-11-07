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Что готовить на стол для встречи года Крысы

Фото: Дни.ру
Встреча Нового года Крысы – прекрасный повод для масштабных кулинарных экспериментов на кухне. Это грызун очень прожорлив, поэтому диетические салатики лучше готовить после новогодних каникул. Так как же задобрить чревоугодницу Крысу в праздничную ночь? Давайте вспомним предпочтения хозяйки 2020 года. 
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Грызуны – неприхотливы и всеядны. С удовольствием уплетают рыбу, мясо, овощи и фрукты, выпечку и, конечно, сыры. На Новый год Крысы следует накрыть обильный стол без экзотических блюд: с мясным горячим, гарниром из круп, нарезками разных сыров, салатами и закусками с бобовыми. Она порадуется фруктовым лакомствам и пирогам, особенно с орехами и сухофруктами.

Рецептами блюд, которые станут залогом покровительства Крысы, с "Дни.ру" поделилась ресторатор, телеведущая и автор книг, владелица ресторанов Gayane’s и Vеганутые Гаяне Бреиова.

Лобио

Вам понадобится (на 4 порции): 350 граммов красной фасоли, 100 граммов репчатого лука, 100 граммов грецких орехов,  100 мл отвара фасоли, 100 граммов растительного масла, зелень (петрушка, кинза) – по 20 граммов, специи – по вкусу

Красную фасоль предварительно замачиваем на 3—4 часа, промываем и варим до максимальной мягкости. Готовим из фасоли пюре толкушкой и добавляем толченые грецкие орехи, мелко нарезанный поджаренный репчатый лук, соль, перец. Все это поливаем отваром фасоли. Полученную массу перемешиваем и посыпаем зеленью петрушки и кинзы.

Фото: пресс-служба

Салат "Тетушка Афиян"

Вам понадобится (на 4 порции): 150 граммов отварного говяжьего языка, 120 граммов отварного куриного филе, 80 граммов свежих шампиньонов, 40 граммов свежих стеблей сельдерея, 20 граммов петрушки, 50 граммов сметаны, 50 граммов майонеза. 

Отвариваем говяжий язык и куриное филе до готовности. Берем свежие шампиньоны, стебли сельдерея, и все ингредиенты нарезаем соломкой, добавляем петрушку. Салат заправляем соусом из сметаны и майонеза. Соль, перец по вкусу.

Фото: пресс-служба

Лепестки из хурмы с сыром

Вам понадобится (на 4 порции):  200 граммов хурмы, 10 граммов граната, 20 граммов фундука, 50 граммов мягкого сыра, 50 граммов овечьего сыра, зелень (кинза, укроп, тархун, базилик и петрушка) –  по 40 граммов.

Используем лимонную хурму и режем тоненько, лучше слайсером или очень острым ножом тонко.  Соус обычно готовится из сыра бука (который мягкий, можно заменить маскарпоне, или плавленым сыром). Добавляем проведенный через крупную терку овечий сыр, к нему – измельченный жареный фундук. Выкладываем на тарелку зелень, потом на лепестки хурмы накладываем по 15 гарммов начинки и как бы заворачиваем в виде цветка. Можно добавить для более изящного вкуса дошаб или песто из кинзы. Сверху украшаем зернами граната, посыпаем дробленным фундуком.

Фото: пресс-служба

Телячья вырезка с фасолью

Вам понадобится (на 4 порции): 800 граммов вырезки телятины, 600 граммов стручковой фасоли, половину головки репчатого лука, 120 граммов помидоров, майонез, чеснок, соль, перец черный – по вкусу.

Нарезаем телячью вырезку на крупные куски. Обжариваем ее на топленом масле до полуготовности. Вынимаем и обволакиваем в майонезе с чесноком и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на пять минут. Отдельно на сковороде обжариваем репчатый лук до золотистого цвета, добавляем нарезанную зеленую стручковую фасоль, очищенные от кожуры нарезанные помидоры. Соль, перец добавляем по вкусу. Выкладываем фасоль с помидорами на тарелку, сверху кладем мясо.

Фото: пресс-служба

"Кер-у-сус"

В переводе с армянского языка, это означает "ешь и молчи". Есть у меня предположение, что блюдо это придумали мужчины, чтобы женщины молчали. На самом деле абсолютно самодостаточная и сытная горячая закуска.

Вам понадобится (на 4 порции): 400 граммов вырезки говядины, 280 граммов болгарского перца, 200 граммов зеленого горошка, 200 граммов маринованных огурцов, 400 граммов картофеля, 50 граммов топленого масла, соль, перец по вкусу.

Все ингредиенты этого блюда разрезаем соломкой. На топленом масле обжариваем говядину, болгарский перец, маринованные огурцы, зеленый горошек. Все делается достаточно быстро, чтобы мясо осталось сочным. Отдельно на топленом масле жарим картошку соломкой. Соль, перец по вкусу.

Фото: пресс-служба

Микадо

Вам понадобится: (для теста) 2 яйца, 1 стакан сметаны, 1 стакан сахарного песка, 100 граммов сливочного масла, 1 ч. л. соды, 2 стакана муки.

(Для крема): 2 желтка, 100 граммов сахарного песка, 400 граммов сливочного масла, 1 банка вареной сгущенки, 2 ч. л. какао, 100 граммов горького шоколада, ваниль.

Взбиваем миксером яйца с сахарным песком, добавляем размягченное сливочное масло, сметану с содой и муку. Готовое тесто делим на 6-7 частей и раскатываем тонкие пласты на пергаментной бумаге (так легче раскатывать и запекать). Каждый пласт запекается приблизительно 3-5 минут при температуре 180 градусов. Пока коржи остывают, мы готовим крем. Отдельно в емкости перемешиваем желтки с сахарным песком до кремообразной консистенции, добавляем сливочное масло, вареное сгущенное молоко, какао и ваниль. Остывшие коржи смазываем готовым кремом, а сверху посыпаем крупно тертым горьким шоколадом.

Фото: пресс-служба

Конфеты из сухофруктов

Вам понадобится: 100 граммов кураги,  100 граммов фундука, 100 граммов кешью, 100 граммов чернослива, 100 граммов миндаля, 100 граммов грецких орехов, 20 граммов лемонграсса, 15 граммов корня имбиря, 20 граммов сиропа агавы,  50 граммов масла кокоса, 100 граммов стружки кокоса, 50 граммов воды, 2 грамма соли. 

Корень имбиря очищаем от кожуры и мелко нарезаем. Все ингредиенты перемалываем в блендере. Из полученной массы формируем шарики. Для придания конфетам различных вкусовых качеств, можем обвалить их в кокосовой стружке, сушеном чили перце, семенах чиа, миндальных лепестках, молотых фисташках.

Фото: пресс-служба

7 ноября 2019, 11:11

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