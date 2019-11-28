Известная супермодель возбудила народ "обнаженкой"

На фото красотка сидит на коленях в углу кадра. Позади нее в кресле расположилась ее подруга – PR-менеджер дома Dior Фанни Бурдетт-Донон.
Обе девушки в разноцветных ярких купальниках. Тонкие кусочки ткани едва прикрывают сексуальные формы Беллы Хадид.
"Фанни Бурдетт-Донон всегда за работой в своем телефоне. Это действительно так", — подписала снимок модель. Пользователи соцсети пришли в экстаз от полуобнаженного тела звезды и ее приятельницы.
"Фанни Бурдетт-Донон всегда за работой в своем телефоне. Это действительно так", — подписала снимок модель. Пользователи соцсети пришли в экстаз от полуобнаженного тела звезды и ее приятельницы. Отметим, ранее Белла Хадид опубликовала кадр со съемок, где ее закрывают в стеклянном боксе. Конструкция похожа на аквариум, а модель внутри нее – на экспонат.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Небритая киска