Известная модель предстала голой с поводком на шее

Лицо домов Dior и Bulgari любит провоцировать и регулярно радует своих поклонников яркими эксцентричными образами. На этот раз Белла Хадид привела фанатов в восторг сексуальными снимками.
Модель украсит обложку очередного номера журнала с практически обнаженной грудью, в черных перчатках, усыпанных браслетами, и с поводком на шее. Прическу Белле Хадид подобрали согласно ее дерзкому образу. Красотка перевоплотилась в жгучую брюнетку с короткой стрижкой под мальчика.
Пользователи соцсетей восхитились смелостью знаменитости, завалив ее комплиментами. Особенно поклонники Беллы Хадид отметили, что модель снимали практически без макияжа, и это ей идет. "Нет слов. У вас всегда самые лучшие съемки", "Это то, чего мы все так долго ждали!", "Она выглядит намного лучше, чем с тоннами мейкапа", "Лучшая. Просто бомба", – высказались пользователи Сети.
Ранее Белла Хадид уже снималась для Pop в откровенном виде. В августе издание показало вариант обложки, на которой модель запечатлена с оголенной грудью. На девушке была кожаная куртка с молнией итальянского бренда Bottega Veneta. Ее расстегнули таким образом, что грудь супермодели практически оголилась.
Популярные темы форума
Батюшка пристает ко мне
Влюбилась в Козерога.. Может, зря?
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Кому верить Богу или астрологу?
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Девушка снималась в порно
Животные
Секс на первом свидании
Ненавижу жмотов
Алексей или Николай?