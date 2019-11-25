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Lifestyle

Чем опасна асимметрия лица

Фото: www.globallookpress.com
Многие не подозревают о том, что асимметрия лица более глубокая проблема, чем банальные дефекты старения или слабость лицевых мышц. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, долголетии и красивом симметричном лице, читайте рекомендации врача-кинезиолога Анастасии Шагаровой, которая рассказала "Дни.ру", что может скрываться за асимметрией. 
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Большая часть проблем, связанных с асимметрией лица, кроется в нарушении работы позвоночника, сосудистой системы, а также травмах головы и черепа. Если у вас есть скрутка позвоночника, это также отражается на всей сосудистой системе. В этом случае страдает молодость кожи, поскольку из-за защемления нервных корешков и сосудов в определенной части позвоночника ухудшается кровоснабжение и питание.

Если у женщины наблюдается преждевременное старение кожи, это свидетельствует о том, что позвоночник, сосуды, голова и гормональная система подверглись сбою и важно обратить внимание на первопричину проблемы. По мнению эксперта, бесполезно спасаться гимнастикой для мышц лица (фейсбилдингом). Упражнения улучшат ситуацию лишь на время, а после прекращения тренировок проблемы вернутся вновь.

Фото: www.globallookpress.com
К чему приводит асимметричность лица

  • Преждевременному старению всех лицевых мышц. Ухудшение кровоснабжения одной из сторон лица автоматически сказывается на кровоснабжении другой. Если недостаточная циркуляция наблюдается на первой стороне, вторая страдает от избыточной. При этом пережимаются нервы и сосуды.
  • Ухудшению питания головного мозга и волосистой части головы.
  • Нарушению работы мимических мышц. Мышцы той части лица, где отсутствует тонус, перестают включаться в нагрузку. Это мешает правильному кровоснабжению отдельной части лицевых мышц. Вместе с этим развивается постепенное омертвение клеток.⠀
  • Одностороннему ухудшению зрения и слуха. Это связано с передавливанием сосудов и нервов, которые отходят к голове.
  • Мигреням.
  • Ухудшению подвижности шейного отдела позвоночника и движения позвонков.⠀
  • Развитию спондилеза (изнашиванию и старению структур позвоночника).
  • Образованию протрузий и грыж, а также раннему развитию остеохондроза.⠀
  • Выпадению волос.
  • Хроническим болям в шейном отделе позвоночника.

На первом этапе важно разобраться в причинах асимметричности лица. Современная медицина часто убирает лишь симптомы, но не лечит саму проблему, расходуя ваши время, нервы и деньги.

"Представьте водопровод, в котором отключили воду. Водопровод – это питательные вещества, необходимые коже и мышцам лица. Бесполезно открывать "кран" и совершать попытки к нормализации притока питательных веществ, пока не уберете основную причину затора, который вызывает протрузии, грыжи и смещенные позвонки, перекрывающие работу позвоночных артерий", – заявила доктор Шагарова.

Основные причины заторов

Травмы черепа

Они могут быть вызваны ударами головы, детскими травмами. Чтобы их распознать, обратите внимание на положение плечевых суставов и асимметричность лица.
Например, о травме говорит, если правая бровь и правое плечо выше, или наблюдается сильный уход головы вперед с прогибом в шейном отделе.

Смещение грудного отдела позвоночника

Оно происходит, когда голова наклонена в одну сторону, а плечи в другую. Грудной отдел всегда отклонен из-за смещенного таза, поэтому нужно обратить внимание на положение тазовых костей и поработать с внутренними тазовыми мышцами. При такой проблеме передавлены сосуды разнонаправленных расположенных позвонков.

Образование горба в шейном отделе позвоночника, "вдовий горб"

В данной ситуации позвоночные артерии сдавлены, происходит перекрытие кровоснабжения и нервных сплетений в области головы. Одна из основных причин, влияющих на образование горба – проблема "выпавшего" живота. При прогибе в пояснице, слабости внутренних органов и "выпадающем" животе тело начинает сутулиться и образуется смещение в шейном отделе.

Плоскостопие

Развивается ударная нагрузка на спину: позвонки начинают продавливаться, быстро стираться и смещаться. Старение позвоночника происходит в разы быстрее.

Фото: www.globallookpress.com

Как лечить асимметричность лица

Каждая причина асимметричности лица требует индивидуального и комплексного подхода, но есть упражнения, выполняя которые вы можете уменьшить симптомы.

Затылочная точка. Вы спускаетесь руками по голове и находите углубление после черепа. Эта ямочка – зона первого позвонка. Сильно подавите на эту точку от 2 до 5 минут. Будет больно, но потом вы почувствуете заметное улучшение самочувствия и повышение тонуса кожи.

Сдавливание черепа с боковых сторон. Обхватите руками череп и давите на голову так, как будто пытаетесь уменьшить расстояние между руками и приблизить их друг к другу.

Возьмите сзади мышцу шеи, которая идет вдоль позвоночника и щипком оттягивайте ее, будто отрываете от шеи. Проделайте это упражнение с двух сторон. Это достаточно болезненно, но результат вас порадует. Упражнение прекрасно восстанавливает кровоснабжение кожи, мышц лица и головы.

Массирование грудных мышц под ключицами. Выполняйте массаж круговыми движениями костяшками пальцев. Таким образом расслабляется шея и мышцы лица, снимается интоксикация, которая чаще всего является причиной проблем с кожей, кожных заболеваний и быстрого старения организма.

"Эти упражнения направлены на уменьшение симптомов асимметричности, но, к сожалению, не вылечат проблему полностью. Для того, чтобы решить проблему, необходимо разобраться в причинах смещения позвонков, травм, скруток позвоночника", – подытожила врач-кинезиолог. 

25 ноября 2019, 13:26

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