Семь заповедей секса в длительных отношениях

О том прекрасном времени, когда вы только познакомились и наслаждаетесь сексом на стиральной машине, в шкафу или на коврике в ванной, я даже писать не хочу. Зачем писать о том, о чем позаботилась сама мать-природа? Гормон играет, эмоции шпарят и мир переливается всеми цветами радуги. Зачем портить это прекрасное время своими советами? Я о другом хотела поговорить. О сексе в длительных отношениях.

Многие мои знакомые считают, что в длительных отношениях, которые длятся 10, 15 или 20 лет вообще никакого секса быть не может. А красные трусы на люстре непременно должны сменить застиранные панталоны, запах прокисших щей и вялые перебранки по поводу зарплаты. Иногда оно, действительно, так и бывает. Муж и жена либо потихоньку бегают на сторону, либо оба оседают на диване, в носках с начесом, тихонько попивая пивко и закусывая сало майонезом. Но так бывает не всегда и не у всех. Иногда для того, чтобы сохранить брак крепким, совесть – чистой, а либидо – активным, достаточно соблюдать всего лишь несколько правил, которые отлично работают.

Правило 1. Постель – не место для манипуляций

Если секс становится способом поторговаться, выпросить себе побольше материальных благ и привилегий, или используется для поощрения и наказания партнера – либидо угасает. Единственная возможная цель секса – наслаждение. Как только вы начинаете искать в нем другие компоненты, от повиновения мужа до новой шубы из выдрочки, наслаждения становится меньше и меньше, или вообще не остается.

Правило 2. Постель – не место для самоистязания

Вы можете практиковать различные эксперименты, но только если сами уверены и телом, и душой, что этого хотите. Иногда женщины совершают чудовищную ошибку, пытаясь с помощью секса вернуть мужчину в отношения. Они ведутся на его требования, приводят в постель подружку или делают что-то еще, чего им вовсе не хотелось. В результате они получают только страдания, заниженную самооценку и ощущение грязи. Но никто и никогда еще не сумел вернуть таким образом любовь. Любовь живет в голове и в сердце, но никак не на лобке чужой женщины.

Правило 3. В интимных отношениях не должно быть места для критики

Вы можете положительно подкреплять поведение любимого – хвалить, говорить, как вам понравилось. Вы можете направить руку, или как-то иначе дать понять, чего бы вам хотелось. Но как только вы начинаете критиковать и оценивать, секс из наслаждения превращается в нервотрепку, в самый настоящий экзамен. Немудрено, что партнер постепенно начнет его избегать. Постель – это не то место, где воспитывают кнутом и пряником.

Правило 4. Самое неблагодарное дело – переделывать партнера

Не нужно заставлять его измениться. Ведь его сексуальные "технические характеристики" – частоту, долготу, длину - ширину мать-природа заложила еще во внутриутробный период. Можно отлично поработать с тем, что есть, но сделать из холодноватого мужчины супермена с темпераментом молодого южанина невозможно. Это, впрочем, и женщин касается.

Правило 5. Перекладывать ответственность за хороший секс на партнера

Большую ошибку совершают те люди, которые норовят сбросить всю ответственность за хороший секс на партнера. Мужчины бесконечно ноют о том, что женщина – единственная хранительница очага возбуждения. Женщины считают, что именно мужчина должен обеспечить им оргазм, и не просто обеспечить, а быть при этом телепатом, которому не придется ничего говорить. Как ни крути, как ни изворачивайся, а за секс отвечают двое. Даже если один устает на работе, а другой – мамина принцесса 47 лет.

Правило 6. Сексуальные отношения постоянно меняются

Как меняется и сам человек. Представьте себе женщину, которая всю жизнь ходит с той же прической и тем же макияжем, что и в 20 лет. Она будет смотреться в лучшем случае старомодно, в худшем – смешно. Мы всю жизнь учимся: одеваться, краситься, сервировать стол. Почему же люди не относятся так и к сексу? Ведь тогда бы они и через 10, и через 20 и через 30 лет могли найти в нем для себя что-то новенькое.

Правило 7. Секс не существует отдельно от отношений в паре

На первых этапах, безусловно, можно иметь великолепный секс и с незнакомцем. Но если говорить о длительной перспективе, то мне сложно представить себе секс между двумя людьми, у которых нет общих целей, дел и планов. Если вы не болеете, условно, за один и тот же клуб, то и секс будет хреновый. И никакая камасутра, этот подарок индийских йогов советским гимнастам, как говаривал один писатель, тут не поможет.