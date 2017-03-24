Три причины отвращения к супругу

В жизни даже самого порядочного женатого мужчины бывают ситуации, когда ему хотелось бы стать холостяком. Почти каждая замужняя дама украдкой ловила себя на мысли, что законный муж ее раздражает. Самое ужасное – никто не рассказывал нам, что с этим делать.

Сказки ограничиваются лаконичной формулировкой "жили долго и счастливо и умерли в один день". Как именно жили, бесились ли, когда благоверный часами занимает туалет, в сказке не говорилось. Порнофильмы и вовсе закрывают глаза на все, что не касается полового акта. Какая разница, оставляет эта "глубокая глотка" волосы в ванной или нет?

Песни описывают процесс соблазнения невинной молодки, но ничего не говорят о том, что вам придется изо дня в день совершать с ней половой акт в течение многих лет. В результате, однажды почувствовав раздражение и отвращение к близкому человеку, мы не знаем, как вести себя дальше.

Самые недисциплинированные бегут на сторону, обретая долгожданную гармонию на съемных квартирах и чужих дачах. Самые порядочные мучаются молча, уходя в виртуальный мир танков, заливая горе пивом или просто часами тупя в интернете. Но ни первые, ни вторые не правы. Лучшее, что вы можете сделать – это как следует изучить врага и обезвредить его. Этим и займемся. Вот три причины отвращения к мужу или жене, которые вы должны знать назубок.

Первая причина отвращения: Эффект болота

С кем это случается? Обычно такая ситуация наступает в тех семьях, где муж и жена работают вместе, долго находятся в одном пространстве, и вообще редко расстаются. Такие пары – первые кандидаты на развод. Они ругаются с такой частотой, что капитанам дальнего плавания даже и не снилось. Причина – отсутствие обмена энергией.

Ни мужчина, ни женщина не могут больше дать партнеру каких-то новых эмоций, чувств, ощущений. Кажется, что каждый день превратился в день сурка, и это болото с каждым днем затягивает все глубже и глубже.

Что делать? Что-что… Расставаться. Только не навсегда, а на несколько часов в день. Уходить из дома или с работы, если занятость позволяет, под любым предлогом. Хотя бы 3-4 часа в день, как минимум, вы должны проводить отдельно друг от друга. При таком режиме постепенно былая страсть и взаимопонимание вернутся в семью.

Причина вторая: Эффект близкого родственника

С кем это случается? Практически во всех культурах есть запрет на секс между близкими родственниками. Мать – асексуальна, отец – асексуален, братья и сестры не для секса, друга трахать нельзя, даже если он очень пьян. Этот базовый запрет и становится причиной расстройства половой жизни во многих семьях. Почувствовав, что муж или жена слишком близки, вы перестаете его или ее хотеть. Особенно ярко это проявляется в семьях, где партнеры ходят друг при друге в туалет, читают телефоны друг друга в открытую, имеют общий аккаунт в соцсетях.

Что делать? Выбегать из квартиры в подъезд для того, чтобы испортить воздух, конечно, не надо. Но и посвящаться мужа или жену в подробности выдавливания прыщей, стрижки ногтей и вытирания попы не обязательно. По крайней мере, если вы не хотите сделаться для него или для нее сексуально-отвратительных объектом. Вы ведь не хотите? То-то же!

Причина третья: Кризис личности

С кем это случается? Чаще всего чувство беспричинной ненависти или отвращения к супругу появляется во время жизненных кризисов, в те моменты, когда человек не доволен собой и собственной жизнью. Вместо того, чтобы искать причину в себе, мы быстро находим виновника наших провалов. Обычно того, который ближе всех. Скорее всего, им будет назначен муж или жена, не кота же обвинять в своих неудачах, в конце-то концов.

Что делать? Начинать с себя! И справить в себе то, что раздражает. Обозначить новые горизонты. Полагаться только на себя и самостоятельно идти к своим маленьким победам. Зуб даю, если между вами еще есть любовь, то ваша вторая половина тоже быстро подтянется, воспрянет к жизни. Но начинать надо с себя, и никак иначе.

Пусть ваш брак будет крепким, семья – счастливой, а половая жизнь – насыщенной, пока смерть не разлучит вас.