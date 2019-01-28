5 мифов о вине, в которые пора перестать верить

До сих пор думаете, что вино с корковой пробкой лучше винтового? А розовое вино – смесь белого и красного? Тогда срочно читайте наш материал, который поможет развенчать самые распространенные мифы о вине.

Как не стать жертвой стереотипов и предубеждений "Дни.ру" рассказал Владимир Косенко, ведущий преподаватель Школы сомелье WineState.

Почему так вкусно пахнет? Ароматизаторы?

Рассказы об ароматах вина регулярно прерываются вопросами о том, а не добавляют ли в вино то, чем оно пахнет. Нет, в вино не добавляют никаких ароматических добавок. Вы можете удивиться, но ароматы черной смородины, ежевики, крыжовника и прочие образуются в вине самостоятельно.

Объясняется это очень просто: во-первых, сама лоза накапливает и передает ягодам различные химические элементы, которые в результате брожения трансформируются в те или иные сортовые ароматы, называемые "первичными". Например, нота черного перца присуща сорту карменер, а нота клубники – зинфанделю. Это не значит, что они не встречаются в винах из других сортов, но это одни из отличительных черт, которые позволят вам распознать эти сорта.

Во-вторых, часть ароматов формируется в результате различных приемов и техник, применяемых на винодельне – это "вторичный" аромат, такой как нота ванили. И наконец, во время выдержки вино также претерпевает метаморфозы, в ходе которых формируются более сложные – "третичные" ароматы. Это табак, кожа, кофе и другие более сложные оттенки.

Лучшее – только под корковой пробкой

Не всегда. В отличие от корковой пробки, винтовая на 100% гарантирует герметичность вина. Также она позволяет избежать корковой болезни, причиной которой может стать деревянная пробка (кора пробкового дерева – это все-таки натуральный материал, и он подвержен влиянию микроорганизмов). Также она неизменно выручает, когда под рукой нет штопора, так как открывается без специальных приспособлений. Кстати, кроме "винта" используются еще пробки из "опилок", специальный "дышащий" пластик и даже стекло.

Розовое вино – это смесь красного и белого

Конечно же, нет. Розовые вина делаются из красных сортов винограда, сок большинства из которых, как ни странно, бесцветный. Вся "краска" содержится в кожице. Виноградный сок какое-то время настаивают на мезге винограда, достигая красивого розового цвета. Глубина оттенка зависит от продолжительности этого процесса. К слову, оранжевые вина делают похожим способом, только из белых сортов.

Есть ли смысл платить больше?

Да, есть. Разница во вкусе и аромате вин за 1000 и за 5000 рублей имеется. Как ее почувствовать? Проще всего купить вино из одного и того же сорта и региона и устроить дегустацию. Еще лучше, если это будет вино от одного производителя, к примеру, из его базовой и топовой линейки.

Обязательно запаситесь описанием каждого из вин, так вы сможете почувствовать не только разницу в аромате и вкусе, но и в технике производства и терруаре. Можно сравнить это со зрелищностью матча Реал-Барселона и матча второй лиги Российской футбольной лиги. Если вам стало интересно – будьте готовы к тратам.

Я ничего не понимаю в вине!

Не наговаривайте. Каждый из нас способен оценить вино хотя бы в плоскости "нравится/не нравится". Если вы, пробуя ряд разных вин, можете разделить их по своим симпатиям, то вы знаете о вине самое важное, даже если вы не можете выделить ни одной ноты в аромате и не понимаете на вкус, сухое оно или нет. В первую очередь вино создано для того, чтобы мы получали удовольствие (в том числе эстетическое), потребляя его, а не для того, чтобы пришлось учить названия тысяч сортов винограда. Однако в виноделии, как и в живописи, музыке и любом другом искусстве, чем больше вы знаете о предмете своего обожания, тем более чувственным будет ваше наслаждение.