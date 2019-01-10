Как справиться с неудачами: истории провалов знаменитостей

Фортуна известна своим непостоянством. Сегодня она вам благоволит, а завтра – в любимчиках уже кто-то другой. Клинический психолог Люция Сулейманова рассказала "Дни.ру", как артисты, которых уже списали со счетов и внесли в список "сбитых летчиков", сумели не упасть лицом в грязь и начать жизнь с нового листа.

По мнению эксперта, последовать их примеру могут не только их коллеги по цеху, сошедшие с "Олимпа", но и люди, которые в настоящее время ощущают упадок сил и думают, что сбились с пути.

"Сбитыми летчиками" называют тех, кто когда-то был очень успешен, а потом оказался за бортом. Такое может случиться в жизни каждого человека. Зачастую люди, вместо того, чтобы сделать передышку и проанализировать причину своих неудач, пытаются мгновенно реабилитироваться, чем загоняют себя в ловушку. Когда человек уязвлен, у него очень сильно сбиваются ориентиры. Он не понимает, куда "лететь". В таком положении нужно время на восстановление. Это ключевое обстоятельство, которое поможет поверить в себя заново и выстроить новый маршрут", – сказала психолог.

Новый "самолет" Сергея Жукова

Было: в 90-е годы дуэт "Руки вверх", состоящий из Сергея Жукова и Алексея Потехина, был на пике популярности. В "нулевые" слава коллектива резко пошла на спад. Группа распалась.

"У людей, которые были когда-то на пике успеха, жизнь делится на "до" и "после". Кому-то чтобы построить новое будущее нужно отпустить прошлое, а другим помогут новые навыки. Иными словами, нужно построить новый "самолет". Люди, которые понимают, что они не могут сразу взлететь после того как их "ранили", начинают искать новые ресурсы, чтобы "лететь" дальше", – сказала психолог.

Стало: новым "самолетом" Жукова стало собственное кафе-кондитерская, которое он открыл вместе с женой Региной Бурд. Вложение музыканта оправдалось. Согласно данным открытых интернет-источников, за год заведение в среднем приносит своим владельцам 86,8 млн. рублей. При этом львиную долю выручки составляет доставка десертов.

"Забавно, что Жуков открыл именно кондитерскую. Он не раз признавался, что на протяжении многих лет борется с лишним весом и ограничивает себя, в частности, в сладостях. С другой стороны, это говорит о том, что человек не побоялся сделать вызов самому себе, сумел трансформировать свою слабость в силу и сейчас занимается тем, что ему действительно приносит удовольствие", – отметила психолог.

Стоит отметить, что параллельно новому бизнесу второе дыхание получила и концертная деятельность группы "Руки вверх".

"Ностальгия о прошлом – дискотеки 80-х и 90-х – безусловно, помогают многим звездам. Это востребованный товар в России. На этой волне некоторые "сбитые летчики", в том числе и Жуков вновь сумели набрать обороты", – добавила Сулейманова.

Хорошая ученица Саша Зверева

Было: Саша Зверева в 90-е в составе группе "Демо" собирала на своих концертах толпы поклонников. После девушка вышла замуж, родила дочь и пропала с радаров шоу-бизнеса.

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Стало: Российской аудитории о себе она напомнила в августе 2015 года, приняв участие в реалити-шоу "Беременные". В прошлом популярная певица откровенно рассказала о том, как переехала в США после развода и начала жизнь, буквально, с нуля. На сегодняшний день Зверева воспитывает троих детей. Всех она родила в домашних условиях под присмотром профессионалов. Такой опыт послужил поводом для выбора основного направления в ее новой жизни – Зверева получила соответствующее образование и сопровождает женщин в США при беременности и в родах.

"Она проделала огромную работу, чтобы вернуть популярность. Сейчас у нее несколько видов бизнеса. Саша Зверева яркий пример того, как человек не побоялся перейти из позиции опытного профессионала в статус ученика и приложил невероятные усилия, чтобы подняться заново", – сказала психолог.

На Instagram Зверевой подписано более миллиона человек. Основная аудитория – это женщины от 25 лет. Ежедневно экс-солистка группы "Демо" делится советами со своей аудиторией и подробно рассказывает, как преодолевала трудности в одиночку в чужой стране.

"Востребованность в соцсетях - показатель уже имеющейся популярности. Она отражает действительность и проделанную работу. "Сбитые летчики", вновь набравшие высоту, знают, что такое пошагово идти к своей цели. Они прекрасно осознают, что у них может не получиться подняться до того уровня, что был раньше, но их не "выносит" от этой мысли. У них нет так называемого перегрева на теме, что они не такие крутые, как были раньше. Они не чувствуют себя жертвой обстоятельств. Те, кому удается после падения встать с колен – это люди, которые способны видеть перспективу, делать выводы из собственных ошибок, понимать логику развития любого процесса", – сказала специалист.

После Сулейманова подчеркнула, что такая стратегия близка далеко не каждому человеку, а только тем, у кого есть характер и сила воли. Именно этим и объясняется тот факт, что в одной и той же ситуации одним удается найти выход, а другим – нет.

Бизнес-волшебница Наталья Андрейченко

Было: советская и российская актриса Наталья Андрейченко, запомнившаяся и полюбившаяся зрителю ролью няни-волшебницы в фильме "Мэри Поппинс, до свидания" на пике популярности, в 1991 году, эмигрировала в США к своему второму мужу – американскому режиссеру Максимилиану Шеллу. После развода в 2005 году вернулась в Россию, однако предложений сыграть в отечественном кино и театре стало значительно меньше.

"Тема "сбитых летчиков" всегда связана с проверкой на огонь, воду и медные трубы. Тот, кто поднялся на вершину, увлечен собственной персоной, чувством собственной значимости. После им очень сложно выбрать новый ориентир. Другие пути кажутся не такими привлекательными. Некоторым звездам в таких случаях помогает их образ, который они могут использовать как бренд", – сказала эксперт.

Стало: в сентябре 2018 года создала школу "Мир доброты Мэри Поппинс". В своих интервью, презентуя новый бизнес, актриса уверяла, что в мире не существует аналогов ее учебному заведению.

"Открытие своего бизнеса – чаще всегда самый оптимальный вариант продать свой бренд. Наличие коммерческой жилки немаловажно, но ее отсутствие можно компенсировать дальновидностью. Если артист является человеком, который смотрит на вещи реально, то он находит себе надежного бизнес-партнера", – подчеркнула психолог.

По ее словам, звезды, сумевшие вернуться в строй, точно знают, какой уровень для них на определенный момент времени является достаточным. Повтор прошлого взлета не является приоритетом. Цель – новые ориентиры.

"Андрейченко выгодно воспользовалась брендовым образом Мэри Поппинс, принесшим ей когда-то популярность. Кто-то из бизнесменов с удовольствием вложился в этот проект. Всем понятно, что сама актриса не ведет этот бизнес, а является его представителем – лицом. И в этом нет ничего плохого. Наоборот, это говорит о широте интересов и умении использовать не только свои, но и чужие ресурсы. Для этого нужен сильный характер и способность монетизировать свое имя",– добавила Сулейманова.

Взлетевших заново – мало, а тех, кто пытается вернуть прошлое – очень много. Некоторые артисты любым способом стараются напомнить о себе, становясь, в частности, завсегдатаями скандальных ток-шоу. Эти "сбитые летчики" словно говорят: "Пусть все знают, что у меня еще есть порох", но выглядит это грустно. "К таким артистам можно отнести Вадима Казаченко и Александра Серова. Важно отпускать прошлое и не бояться начинать с нуля", - заключила эксперт.