Народные способы увеличения груди

Первое, на что, как правило, обращают внимание мужчины при встрече с незнакомкой – бюст. Отсюда мечты о его упругости и пышных формах. Маленький размер груди для многих женщин настоящее проклятье. Поэтому ее увеличение – одна из самых распространенных и востребованных процедур в пластической хирургии. Однако не у всех есть деньги, время и смелость лечь на операцию. Вот и приходится представительницам прекрасного пола экспериментировать и изобретать новые способы сделать грудь предметом гордости при помощи подручных средств.

Некоторые рецепты настолько нестандартны, что вызывают удивление и даже смех. Например, последний тренд – маски и компрессы для сосков с вазелином и зубной пастой. Какие еще существуют необычные методы создать шикарное декольте, и есть ли эффект от подобных лайфхаков, Dni.Ru узнали у пластического хирурга Юрия Дикова.

По словам эксперта, кожа на груди ничем не отличается от кожи на других участках тела. Это непроницаемый барьер для большинства ингредиентов народных рецептов, таких, как яичный белок, растительные и животные жиры и, разумеется, зубная паста. Поэтому, большинство способов увеличения бюста в лучшем случае окажутся просто бесполезными, а в худшем – могут негативно сказаться на здоровье женщины, считает он.

ЙОДОВАЯ СЕТКА

Если верить некоторым народным рецептам, придать груди внушительные размеры поможет йод. "Процедура по увеличению" делается при помощи ватной палочки, смоченной в спиртовом растворе. Считается, эффект от такой манипуляции может заключаться в усилении притока крови к молочным железам, что способствует активному росту тканей. И, якобы, грудь может увеличиться на размер за неделю. Это миф. По его мнения эксперта, такой способ может привести лишь к ожогам кожных покровов.

РИСОВАЯ МУКА

Бытует мнение, что маски на основе рисовой муки обладают лифтинг-эффектом и являются хорошим средством для подтяжки груди. Для этого продукт смешивают с водой или медом и наносят на поверхность кожи на несколько часов. В целом, процедура является хоть и малоэффективной, но хотя бы безопасной, считает специалист. Правда, такую маску пластический хирург не рекомендует втирать в зону сосков. Есть риск, что рисовое тесто может попасть в молочные протоки и привести к их закупорке, что спровоцирует воспалительный процесс.

КРЕМЫ

Косметологические гели и мази имеют важное преимущество – они не настолько дорогие, как пластика груди, и не требуют хирургического вмешательства. Все кремы, которые способны прибавить объем бюста, основаны на фитоэстрогенах – это аналог женского полового гормона эстрогена. Именно он отвечает за развитие молочных желез. Однако, по мнению пластического хирурга, единственный эффект, который можно получить от втирания подобных средств – улучшение состояние кожи. Если производители делают упор на то, что крем имеет гормональное действие и стимулирует рост железистой ткани, можно уверенно сказать, что это не более, чем маркетинговый ход.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Прием гормонов считается одним из самых эффективных способов увеличить грудь. Такие лекарственные средства не содержат токсичных веществ и при правильном применении положительно влияют на многие системы организма, включая молочные железы. Правда, бесконтрольный прием гормонов может привести к нежелательным побочным действиям и негативно сказаться на здоровье женщины, предостерегает врач. Такие препараты вызывают нарушение менструального цикла, изменения в женской половой системе, новообразования в молочных железах. Кроме того, под действием гормонов вырасти может не только бюст, но и объемы других частей тела. Поэтому принимать подобные средства следует под медицинским наблюдением.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ГРУДИ

В интернете можно найти огромное количество эффективных упражнений, которые якобы помогут подтянуть и увеличить грудь. Сюда входят все виды отжиманий, занятия на брусьях, жим и разводка с гантелями, планки и многое другое. Действительно, эти комплексы помогают привести в тонус и накачать грудную клетку. Однако важно понимать, что женская грудь – это не мышца. Она состоит из жировой, железистой и соединительной ткани. Следовательно, физические тренировки никак не повлияют на размер бюста. Они помогут лишь немного подтянуть и скорректировать форму, а так же улучшить кровообращение в грудной области.

БЫСТРЫЕ УКОЛЫ

Суть процедуры заключается в том, что в молочную железу с помощью шприца и спинальной иглы закачивается физраствор. Инъекция делается подкожно. Результат этой манипуляции виден сразу, но есть большое количество нюансов. Эффект длится недолго. Уже через сутки жидкость выходит из организма естественным путем. Кроме того, уколы нужно делать крайне осторожно, иначе можно повредить сосуды. Это приведет к образованию гематом и даже к сепсису. Еще хуже, если уколы делать внутрь железистой ткани. Такой способ вообще может нарушить функцию молочной железы. В результате появятся отеки, полости, кисты и абсцессы. Подобные эксперименты, как правило, заканчиваются плачевно, вплоть до удаления груди.