Народные способы увеличения груди

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Смерть перечеркнула планы Степаненко
Внезапная кончина Серебрякова стала ударом для поклонников
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
В семье Анны Семенович произошла трагедия
Безутешная Зудина бросилась к гробу с Брусникиным
партнеры
Понедельник 20 августа
Лента новостей
14:38
Алину Загитову подло подставили
14:21
В России умер старейший покоритель Северного полюса
14:17
Русский терминатор: рабочий выжил после удара током и падения с высоты
14:11
Помощник рассказал о запое президента России
14:10
Летучая на краю крыши намекнула на беременность
14:06
Неожиданный поворот в деле группы Дятлова
14:00
Названа причина жуткой аварии под Москвой
13:50
В России устроили гулянья после смерти Успенского
13:32
Террорист с взрывчаткой атаковал россиян
13:25
Стюардесса продала свою девственность за 19 миллионов
12:58
Хилькевич во второй раз стала мамой
12:44
Обладательница титула "Миссис Россия 2018" возбудила народ
12:37
Раскрыта главная постельная тайна
12:19
Загулы и тайны: главная причина трагедии Дакоты и Соколовского
12:10
Опубликован лайн-ап фестиваля Skolkovo Jazz Science
11:58
"ЕР" помогает попавшей в трудную ситуацию семье Сидоровых
11:48
"Проваливай на лобное место": Собчак растерзали за черную зависть к Путину
11:34
"Мам, ты пьяная что ли?": дочь осудила актрису Добровольскую
11:33
"Подрывают мой авторитет": возмущенная Польских выступила с заявлением
11:27
Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке
11:04
Рабы для Запада: названа печальная участь Украины
11:00
Под Хабаровском школьники сыграли в корриду и попали в больницу
10:45
Шубская растрогала фотографией новорожденного сына
10:42
Откровенные фото от любовницы разбили семью звезды "Дома-2"
10:39
В Твери загорелся торговый центр (видео)
10:15
Названа точная дата отмены роуминга в России
10:14
Меркель поставила на место обнаглевшего Порошенко
10:10
Ломились прямо в больницу: беременную Алсу вынудили покинуть Россию
09:55
Попавшимся на допинге спортсменам придумали жестокое наказание
09:25
На Ани Лорак больно смотреть после мерзкой выходки мужа
09:16
Найден эффективный способ удержать россиян на родине
09:16
Скончался известный российский художник
08:49
Актер Михайлов в бешенстве из-за поступка Пугачевой и Ротару
08:41
"Роль Дианы Шурыгиной": названа причина постоянных скандалов с Паниным
08:19
С супругой Андрея Мягкова случилось несчастье
07:58
Астрологический прогноз с 20 по 26 августа
19:55
Союз вкладчиков обратился к кандидатам перед единым днем голосования
17:58
Разводящаяся Акиньшина забрала детей и покинула Россию
17:10
Народная артистка Польских срочно госпитализирована
16:49
Дакоту ударили под дых за подлое надувательство
16:16
Валерию сняли на курорте в обнимку с молодым красавцем
15:47
Интимный снимок Волочковой без белья вызвал оторопь
15:43
Отличная замена: для Питта подобрали лучших двойников Джоли
15:01
"Cтыд потерял": молодящемуся Петросяну вынесли приговор
14:22
Медведева нелепо оправдалась за плевок в сердца россиян
13:41
Набравшийся сил Шепелев высказался о свадьбе
13:01
"Родила и сбагрила": Собчак разнесли за лицемерие
12:18
Что умалчивают Овечкин и Шубская о своем ребенке
11:40
Звезда "Дома-2" раскрыла грязные методы Малахова
11:30
Бывший муж средь бела дня расстрелял москвичку (видео)
10:59
Оскандалившийся Панин осквернил Крымский мост
10:28
Дочку Кудрявцевой завалили роскошными подарками
10:09
На севере Москвы совершено двойное убийство
10:00
Не читал, но осуждаю: Как травили Бориса Пастернака
21:27
Овечкин выделился с именем сына
19:37
Овечкин показал новорожденного сына
18:44
Дочь Глаголевой родила Овечкину первенца
18:00
51-летняя Овсиенко родит за границей
17:59
Володин пообщался в Анкаре с Эрдоганом
17:49
Неудачная пластика превратила модель Playboy в монстра
17:30
Виторган в одних плавках пошел гулять с ребенком (видео)
16:56
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
16:34
Яблочный спас 2018: традиции, приметы и рецепты
16:19
Певец Данко жестко ответил на скандал с алиментами
16:13
Россия и Турция наращивают межпарламентское сотрудничество
15:50
В Сети опубликовано видео с раздевающейся Лолитой
15:21
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала фигуру в купальнике
14:51
Пойманная на жуткой тайне Волочкова раскрыла свой главный секрет
14:15
"Шнуров будет рад": Акиньшина подала на развод
13:44
Подробности о состоянии поломанного Жукова
13:25
Умер Кофи Анан
13:12
Володин пригласил Чавушоглу в Госдуму
13:03
Отец Меган Маркл раскрыл сектантский секрет королевской семьи
12:33
Раскрыта личность любовницы изменщика Соколовского
11:57
Самые эффектные арабские красотки
11:41
Джигурда назвал невероятную причину нового скандала с Паниным
11:19
Сына Кейт Миддлтон жестоко обманывают
11:16
Володин отметил успехи России и Турции в Сирии
10:53
Певец Данко отказался помогать больной дочери
10:26
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
10:00
Страшные тайны: война и мир Уинстона Черчилля
22:00
Свадьба с Путиным грозит обернуться скандалом
21:59
Вымотанную Джоли ждут долгие годы под надзором врачей
21:59
Олеся Судзиловская: Сын не считает меня звездой
21:48
Бузову застукали с тайным ухажером в ресторане
21:38
"Погибший" в пожаре россиянин пришел на свои поминки
21:31
В честь певицы Ареты Франклин назвали астероид
21:14
Поднявшая на своих волосах 86 кг артистка шокировала россиян
21:12
Почему Филиппу Киркорову давно пора в черный список
20:46
Екатеринбуржцы устроили перестрелку и сожгли кафе
20:36
Травмированного Головина сняли в ночном клубе
20:17
Девушка засудила салон красоты за халтурный макияж
20:03
Резник в трауре по другу Пугачевой
19:57
Пьяный водитель устроил страшное ДТП
19:41
Россиянам разрешили пить воду из‐под крана
19:15
Костенко поделилась интимными фото с мужем на зависть Бузовой
19:11
Известный телеведущий попал под суд за стрельбу в Москве
18:24
"Ерунда и фикция": Траньков прошелся по рекордам Загитовой
18:22
Шестая "химия": онкобольная звезда сериалов пожаловалась на жуткие боли
18:06
На Украине отметили воссоединение Крыма с Россией
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Набравшийся сил Шепелев высказался о свадьбе
Интимный снимок Волочковой без белья вызвал оторопь
Оскандалившийся Панин осквернил Крымский мост
Овечкин выделился с именем сына
Виторган в одних плавках пошел гулять с ребенком (видео)
Lifestyle

Народные способы увеличения груди

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Первое, на что, как правило, обращают внимание мужчины при встрече с незнакомкой – бюст. Отсюда мечты о его упругости и пышных формах. Маленький размер груди для многих женщин настоящее проклятье. Поэтому ее увеличение – одна из самых распространенных и востребованных процедур в пластической хирургии. Однако не у всех есть деньги, время и смелость лечь на операцию. Вот и приходится представительницам прекрасного пола экспериментировать и изобретать новые способы сделать грудь предметом гордости при помощи подручных средств. 
прочитано 275 раз

Некоторые рецепты настолько нестандартны, что вызывают удивление и даже смех. Например, последний тренд – маски и компрессы для сосков с вазелином и зубной пастой. Какие еще существуют необычные методы создать шикарное декольте, и есть ли эффект от подобных лайфхаков, Dni.Ru узнали у пластического хирурга Юрия Дикова. 

По словам эксперта, кожа на груди ничем не отличается от кожи на других участках тела. Это непроницаемый барьер для большинства ингредиентов народных рецептов, таких, как яичный белок, растительные и животные жиры и, разумеется, зубная паста. Поэтому, большинство способов увеличения бюста в лучшем случае окажутся просто бесполезными, а в худшем – могут негативно сказаться на здоровье женщины, считает он.

ЙОДОВАЯ СЕТКА

Если верить некоторым народным рецептам, придать груди внушительные размеры поможет йод. "Процедура по увеличению" делается при помощи ватной палочки, смоченной в спиртовом растворе. Считается, эффект от такой манипуляции может заключаться в усилении притока крови к молочным железам, что способствует активному росту тканей. И, якобы, грудь может увеличиться на размер за неделю. Это миф. По его мнения эксперта, такой способ может привести лишь к ожогам кожных покровов.

РИСОВАЯ МУКА

Фото: pixabay.com

Бытует мнение, что маски на основе рисовой муки обладают лифтинг-эффектом и являются хорошим средством для подтяжки груди. Для этого продукт смешивают с водой или медом и наносят на поверхность кожи на несколько часов. В целом, процедура является хоть и малоэффективной, но хотя бы безопасной, считает специалист. Правда, такую маску пластический хирург не рекомендует втирать в зону сосков. Есть риск, что рисовое тесто может попасть в молочные протоки и привести к их закупорке, что спровоцирует воспалительный процесс.         

КРЕМЫ

Косметологические гели и мази имеют важное преимущество – они не настолько дорогие, как пластика груди, и не требуют хирургического вмешательства. Все кремы, которые способны прибавить объем бюста, основаны на фитоэстрогенах – это аналог женского полового гормона эстрогена. Именно он отвечает за развитие молочных желез. Однако, по мнению пластического хирурга, единственный эффект, который можно получить от втирания подобных средств – улучшение состояние кожи. Если производители делают упор на то, что крем имеет гормональное действие и стимулирует рост железистой ткани, можно уверенно сказать, что это не более, чем маркетинговый ход.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Прием гормонов считается одним из самых эффективных способов увеличить грудь. Такие лекарственные средства не содержат токсичных веществ и при правильном применении положительно влияют на многие системы организма, включая молочные железы. Правда, бесконтрольный прием гормонов может привести к нежелательным побочным действиям и негативно сказаться на здоровье женщины, предостерегает врач. Такие препараты вызывают нарушение менструального цикла, изменения в женской половой системе, новообразования в молочных железах. Кроме того, под действием гормонов вырасти может не только бюст, но и объемы других частей тела. Поэтому принимать подобные средства следует под медицинским наблюдением.

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ГРУДИ

В интернете можно найти огромное количество эффективных упражнений, которые якобы помогут подтянуть и увеличить грудь. Сюда входят все виды отжиманий, занятия на брусьях, жим и разводка с гантелями, планки и многое другое. Действительно, эти комплексы помогают привести в тонус и накачать грудную клетку. Однако важно понимать, что женская грудь – это не мышца. Она состоит из жировой, железистой и соединительной ткани. Следовательно, физические тренировки никак не повлияют на размер бюста. Они помогут лишь немного подтянуть и скорректировать форму, а так же улучшить кровообращение в грудной области.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

БЫСТРЫЕ УКОЛЫ

Суть процедуры заключается в том, что в молочную железу с помощью шприца и спинальной иглы закачивается физраствор. Инъекция делается подкожно. Результат этой манипуляции виден сразу, но есть большое количество нюансов. Эффект длится недолго. Уже через сутки жидкость выходит из организма естественным путем. Кроме того, уколы нужно делать крайне осторожно, иначе можно повредить сосуды. Это приведет к образованию гематом и даже к сепсису. Еще хуже, если уколы делать внутрь железистой ткани. Такой способ вообще может нарушить функцию молочной железы. В результате появятся отеки, полости, кисты и абсцессы. Подобные эксперименты, как правило, заканчиваются плачевно, вплоть до удаления груди.

20 августа 2018, 13:49

комментарии

Политика

Страшные тайны: война и мир Уинстона Черчилля
Свадьба с Путиным грозит обернуться скандалом
Россия поставит на место обнаглевшую Америку
Встревоженная Меркель наводит марафет для Путина

Шоу-бизнес

Провокация в центре Москвы: Тарасов с женой ворвались к невесте Бузовой
Хилькевич во второй раз стала мамой
Загулы и тайны: главная причина трагедии Дакоты и Соколовского
"Мам, ты пьяная что ли?": дочь осудила актрису Добровольскую

Проишествия

Бывший муж средь бела дня расстрелял москвичку (видео)
Известного актера нашли мертвым в лифте
Трагедия в Москве: пенсионерка закрыла грудью дочь от ружья зятя
Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео

Lifestyle

Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
Шоу-бизнес

Интимный снимок Волочковой без белья вызвал оторопь

Танцовщица прикрылась куском ткани
Шоу-бизнес

Народная артистка Польских срочно госпитализирована

У актрисы наблюдаются проблемы с дыханием
Шоу-бизнес

Разводящаяся Акиньшина забрала детей и покинула Россию

Актриса показала, как переживает разрыв с мужем
Шоу-бизнес

На Ани Лорак больно смотреть после мерзкой выходки мужа

Артистка вместе с дочерью посетила премьеру мультфильма

Гороскоп

Астрологический прогноз с 20 по 26 августа
51-летняя Овсиенко родит за границей
Вымотанную Джоли ждут долгие годы под надзором врачей
Совет на выходные

Фоторепортажи

Неудачная пластика превратила модель Playboy в монстра
Самые эффектные арабские красотки
Изменившуюся Цыганову невозможно узнать
45-летняя Высоцкая выглядит как школьница

Спорт

Травмированного Головина сняли в ночном клубе
Пловчиха Ефимова восхитила шикарными формами
"Ерунда и фикция": Траньков прошелся по рекордам Загитовой
Унижение белорусов в Питере: Дзюба поставил Лукашенко на место

Регионы

Украина изощренно отомстила России за Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru