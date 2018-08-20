Почему изменяют в крепких семьях

Привычный сценарий супружеской неверности – это когда в семье дела идут "так себе", а супружеское счастье дало трещину, поэтому супруги ищут утешения в чужих объятиях или расстаются. За годы совместной жизни вполне могут накопиться обиды и взаимные претензии, как следствие, происходят мелкие ссоры, недостатки партнера все сильнее бросаются в глаза, и хочется переключиться на что-то более позитивное. Измены также очевидны, если за давностью брака некогда яркий секс превратился в скучный долг. Но порой интрижки заводят и те, чей брак представляется идеальным и, казалось бы, нет повода идти налево.

Что же толкает внешне счастливую пару на скользкий путь адюльтера? Об этом Dni.ru поговорили с блогером и отцом пятерых детей Андреем Клевериным.

Погоня за новизной. У представителей сильного пола причина измены, когда все хорошо в семье, как правило, только одна. Желание пойти налево возникает у мужчины как раз тогда, когда ничто не предвещает такого поворота событий. Ему попросту хочется новых острых ощущений. При этом, ловелас искренне не допускает мысли, что его обман всплывет наружу и надеется, что роман вне семьи останется тайной. Несколько по-другому это бывает у женщин.

Желание освежить женскую сексуальность. Немало примеров, когда партнеры в браке живут очень долго, у них сформировался свой уклад и распорядок. Несмотря на то, что чувства уже остыли, им удобно оставаться в отношениях, хотя эмоциональная и сексуальная составляющая давно отошли на второй план. Вот тогда женщина может найти себе мужчину на стороне, рядом с которым она снова почувствует себя сексуально привлекательной. В этом союзе она вовсе не обязательно будет испытывать сильные чувства, зато полностью удовлетворит скрытые потребности. При грамотной конспирации подобный вариант может сохраняться долгие годы.

Месть. Некоторые женщины сознательно идут на измену, чтобы ответить на неверность своего мужа. Особенно, когда жена не может по-другому наказать предателя, решает отомстить тем же способом – око за око, постель за постель. О настоящих, глубоких чувствах и привязанностях в этом случае речи идти не может. Происходит спонтанный акт измены с первым попавшимся партнером. Более того, коварная мстительница постарается сделать все для того, чтобы ее муж узнал о ее измене.

Неудовлетворенность внешностью друг друга. За годы семейной жизни мужчина часто расслабляется настолько, что превращается в аморфное существо. Свой досуг он проводит на диване, глядя в телевизор, постепенно сводя на нет общие темы для разговоров и внимание, которое требуется семье. Женщина теряет к нему уважение. Тем не менее, из-за детей и совместного имущества она не спешит расставаться с супругом. Представительница прекрасного пола попросту ищет внимания и ласки на стороне, заводит любовника, возможно, даже не одного. Муж, в данном случае, как правило, не склонен к анализу, поэтому не пытается уличить жену, а уходит в свою нирвану и продолжает жить спокойно.

Подобная ситуация применима и к мужчинам. После того, как женщина родила детей, она меняется физически и морально, иногда перестает следить за собой, все ее интересы сводятся к дому, пеленкам и кухне. Это приводит к тому, что у мужчины пропадает физическое влечение к супруге, поэтому он ищет сексуального удовлетворения на стороне. Однако из чувства долга он остается в семье, делая все, чтобы внешне их союз выглядел благополучным.

Все остальные причины гораздо более опасны для отношений мужа и жены, считает Андрей Клеверин. Нередко в браке случается серьезный разлад, когда, пожив вместе какое-то время, партнеры понимают, что ошиблись в выборе. Впрочем, не все готовы немедленно бежать разводиться. Пара может продолжать жить вместе по инерции, но без прежней страсти. Каждый из супругов будет осознавать, что жизнь проходит мимо, и надо что-то менять. Тем не менее, формально они еще долго будут оставаться мужем и женой.

По мнению блогера, практически все мужчины были бы готовы на измену, если бы не два главных сдерживающих фактора – хорошее воспитание и самоуважение, когда у представителя сильного пола морально-этические принципы превалируют. Однако в наше время – это большая редкость. Женщины же менее склонны к сторонним интрижкам, если их избранники заботится, уделяют им достаточно внимания и сохраняют прежнюю сексуальную привлекательность.