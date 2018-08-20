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Lifestyle

Почему изменяют в крепких семьях

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Привычный сценарий супружеской неверности – это когда в семье дела идут "так себе", а супружеское счастье дало трещину, поэтому супруги ищут утешения в чужих объятиях или расстаются. За годы совместной жизни вполне могут накопиться обиды и взаимные претензии, как следствие, происходят мелкие ссоры, недостатки партнера все сильнее бросаются в глаза, и хочется переключиться на что-то более позитивное. Измены также очевидны, если за давностью брака некогда яркий секс превратился в скучный долг. Но порой интрижки заводят и те, чей брак представляется идеальным и, казалось бы, нет повода идти налево. 
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Что же толкает внешне счастливую пару на скользкий путь адюльтера? Об этом Dni.ru поговорили с блогером и отцом пятерых детей Андреем Клевериным.

Погоня за новизной. У представителей сильного пола причина измены, когда все хорошо в семье, как правило, только одна. Желание пойти налево возникает у мужчины как раз тогда, когда ничто не предвещает такого поворота событий. Ему попросту хочется новых острых ощущений. При этом, ловелас искренне не допускает мысли, что его обман всплывет наружу и надеется, что роман вне семьи останется тайной. Несколько по-другому это бывает у женщин.

Желание освежить женскую сексуальность. Немало примеров, когда партнеры в браке живут очень долго, у них сформировался свой уклад и распорядок. Несмотря на то, что чувства уже остыли, им удобно оставаться в отношениях, хотя эмоциональная и сексуальная составляющая давно отошли на второй план. Вот тогда женщина может найти себе мужчину на стороне, рядом с которым она снова почувствует себя сексуально привлекательной. В этом союзе она вовсе не обязательно будет испытывать сильные чувства, зато полностью удовлетворит скрытые потребности. При грамотной конспирации подобный вариант может сохраняться долгие годы.  

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Месть. Некоторые женщины сознательно идут на измену, чтобы ответить на неверность своего мужа. Особенно, когда жена не может по-другому наказать предателя, решает отомстить тем же способом – око за око, постель за постель. О настоящих, глубоких чувствах и привязанностях в этом случае речи идти не может. Происходит спонтанный акт измены с первым попавшимся партнером. Более того, коварная мстительница постарается сделать все для того, чтобы ее муж узнал о ее измене.

Неудовлетворенность внешностью друг друга. За годы семейной жизни мужчина часто расслабляется настолько, что превращается в аморфное существо. Свой досуг он проводит на диване, глядя в телевизор, постепенно сводя на нет общие темы для разговоров и внимание, которое требуется семье. Женщина теряет к нему уважение. Тем не менее, из-за детей и совместного имущества она не спешит расставаться с супругом. Представительница прекрасного пола попросту ищет внимания и ласки на стороне, заводит любовника, возможно, даже не одного. Муж, в данном случае, как правило, не склонен к анализу, поэтому не пытается уличить жену, а уходит в свою нирвану и продолжает жить спокойно.

Подобная ситуация применима и к мужчинам. После того, как женщина родила детей, она меняется физически и морально, иногда перестает следить за собой, все ее интересы сводятся к дому, пеленкам и кухне. Это приводит к тому, что у мужчины пропадает физическое влечение к супруге, поэтому он ищет сексуального удовлетворения на стороне. Однако из чувства долга он остается в семье, делая все, чтобы внешне их союз выглядел благополучным.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

Все остальные причины гораздо более опасны для отношений мужа и жены, считает Андрей Клеверин. Нередко в браке случается серьезный разлад, когда, пожив вместе какое-то время, партнеры понимают, что ошиблись в выборе. Впрочем, не все готовы немедленно бежать разводиться. Пара может продолжать жить вместе по инерции, но без прежней страсти. Каждый из супругов будет осознавать, что жизнь проходит мимо, и надо что-то менять. Тем не менее, формально они еще долго будут оставаться мужем и женой.

По мнению блогера, практически все мужчины были бы готовы на измену, если бы не два главных сдерживающих фактора – хорошее воспитание и самоуважение, когда у представителя сильного пола морально-этические принципы превалируют. Однако в наше время – это большая редкость. Женщины же менее склонны к сторонним интрижкам, если их избранники заботится, уделяют им достаточно внимания и сохраняют прежнюю сексуальную привлекательность.     

20 августа 2018, 13:23

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