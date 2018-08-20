7 привилегий, которые женщины забрали у мужчин

Еще пару веков назад такое казалось совершенно невозможным. Женщины сидели дома, мечтали о муже, и больше всего на свете боялись остаться одни. Однако сегодня все изменилось…

Dni.Ru публикуют семь привилегий, которые женщины забрали у мужчин в отношениях.

Брать на себя инициативу при знакомстве

Хотя, следуя древней традиции, первый шаг мужчина делает чаще, но и женщины теперь включились в игру. Они регистрируются на сайтах знакомств и пишут, если им кто-то понравился. Могут заговорить с понравившимся мужчиной в баре или как-то иначе инициировать знакомство. Женщина стала полноправным участником процесса сближения, а не "товаром". Хотя некоторые до сих пор ведут себя при этом довольно вяло, но процесс, как говорится, уже пошел.

Оценивать не только материальное положение, но и молодость и красоту

Теперь, когда женщины сами выбирают себе мужей, парней и сексуальных партнеров, молодость и красота стали для мужчин козырем. Иногда даже большим, чем материальное положение. Если раньше опытные родители выбирали дочерям надежного и состоятельного, то теперь женщины чаще смотрят на хорошеньких, решительных и резвых в постели. Правда, иногда, на свою погибель.

Искать наслаждений

Да-да, раньше никто и подумать не мог, что женщина может выбирать мужчину, оценивая сексуальную функцию. Казалось, что это привилегия "этих грязных существ", то есть мужчин. А женщина – лишь пассивный участник процесса, что дали – с тем и будет иметь дела. Сегодня же миллионы женщин как будто проснулись ото сна, и тоже ищут наслаждения. И женщина вполне может прогнать мужчину, если с наслаждениями туго.

Исчезать после первой ночи

Могут теперь не только мужчины. Ведь женщины получили возможность сравнивать и делать выводы…

Не торопиться вступать в брак

Хотя до сих пор находятся дамы, превыше всего ценящие штаны, но в основном возраст вступления в брак повышается как для мужчин, так и для женщин. Людям скучно тратить лучшие годы на кого-то одного, и честно говоря, это грустно. Но это факт.

Разводиться

Как известно, инициаторами разводов чаще становятся именно женщины. Кого-то не устраивает поведение мужа, кто-то влюбился на стороне, а кто-то и вовсе ищет что-то получше. Жена больше не собственность мужа, и может уйти в любой момент, от чего жутко "бомбит" у консервативных мужчин.

Наслаждаться одиночеством

То есть вообще не искать брачного сожительства, а жить одной. Раньше одной в частном доме женщине приходилось очень сложно. Сегодня в небольшой городской квартире нет никакой необходимости в мужчине "для выживания". Появилась целая прослойка женщин, которые одни не потому, что не могут найти кого-то, а потому, что им так больше нравится.