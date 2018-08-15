Почему успешные женщины терпят неверных мужей

Неверные мужья, как правило, не вызывают такую бурю удивленного негодования и массовых возмущений, как мужчины, которые изменяют своим богатым звездным женам. Тому, кто у всех на виду, сложно скрыть даже самые безобидные интрижки. Тем более, когда супруг известной и успешной дамы ведет разгульный образ жизни, не считая нужным скрывать свои похождения.

В шоу-бизнесе немало примеров знаменитых пар, где любимые народом жены попадали в незавидное положение. Леонид Агутин и Анжелика Варум, Игорь Петренко и Екатерина Климова, Сергей Жигунов и Вера Новикова, Владислав Родимов и Татьяна Буланова. Измены часто становятся поводом для развода или публичного скандала, когда оскорбленные и униженные громким загулом мужа, популярные на весь мир женщины, хлопают дверью перед носом изменника. Однако некоторые представительницы прекрасного пола предпочитают терпеть непотребное поведение своих партнеров, шокируя этим не только армию почитателей, но и близких людей.

Так Ани Лорак прощает постоянные измены своего мужа Мурата Налчаждиоглу. Свидетелями недавнего бурного свидания Мурата со знойной брюнеткой в одном из караоке-клубов Киева стала вся страна. Поклонники недоумевают – почему красивая, талантливая женщина, у ног которой множество достойных мужчин, не расстанется с ним после вероломного предательства? Что в подобных ситуациях движет богатыми и успешными представительницами прекрасного пола, у ног которых весь мир? Почему они не разрывают отношения, в которых супруг не считает нужным хранить верность? Секрет этого феномена раскрыли для Dni.ru специалисты по психологии Айна Громова, Лидия Андреева и Люция Сулейманова.

"Ситуация с Ани Лорак более-менее понятна, достаточно обратить внимание на хронолгию ее жизни. Девочка с непростой судьбой и практически хрестоматийной историей Золушки. Сложное детство – мать с отцом расстались еще до ее рождения. Финансовое положение в семье было довольно непростым. Плюс школа-интернат, недостаток родительского внимания и любви. В результате, из нее вырос зависимый человек с комплексом сиротства. Любой ребенок, который пережил детскую травму с подобным опытом, вырастет в женщину-жертву, лишенную гордости и независимости", – говорит клинический психолог Люция Сулейманова.

В современной жизни нередко можно стать свидетелем супружеской драмы, когда красивая, успешная, многого добившаяся женщина действительно становится жертвой постоянных измен и походов налево своего менее удачливого супруга, но не торопится разрывать подобные отношения. Эксперты единодушно видят причину такого поведения жены в детских травмах.

Психотерапевт Айна Громова считает, что именно в детском возрасте у девочек формируется установка: любовь – это страдания. "Этому способствует плохой микроклимат в семье, когда на позиции женщины-жертвы находится мать. Плюс книги, в которых описаны истории несчастной любви, и фильмы, где женщина страдала, но терпела во имя светлого чувства. Постепенно в сознании девочки складывается образ женщины-жертвы. Когда начинаются первые отношения, она уже готова страдать, считая себя обязанной заслужить любовь, поэтому кладет на алтарь этой связи все, что имеет. Чем больше женщина вкладывается в объект своей любви – временем, силами, эмоциями, мыслями, деньгами – тем он для нее дороже. В то же время, мужчина в подобной ситуации не имеет установок самопожертвования, поэтому снисходительно принимает все блага, не утруждая себя благодарностью и верностью. И пары с такими взаимоотношениями – довольно распространенное явление", – рассказывает специалист.

Красота, деньги, успех, высокий социальный статус не дают женщине гарантированного личного счастья и, увы, не ограждают от измен и предательства, отмечает психолог Лидия Андреева. "Успешные и любимые миллионами звезды первого эшелона свою жизнь часто связывают с откровенными альфонсами или бабниками, рожают от них детей и строят совместный быт. Сказывается эмоциональная травма, перенесенная в детстве. Впрочем, если женщина глубоко убеждена, что ходят налево абсолютно все мужчины, то она будет смотреть на измены своей половины абсолютно спокойно. В таких отношениях обоим партнерам будет комфортно, и только их окружение может недоумевать по этому поводу", – утверждает эксперт.

Специалисты не сбрасывают со счетов и вечное женское стремление доказать себе и миру, кто здесь самый лучший. Ведь неверный супруг, рано или поздно, все равно вернется к именитой даме своего сердца. Кроме того, в числе других причин сохранять отношения с ненадежными партнерами, они называют страх одиночества у женщины, отсутствие здоровой самооценки и внутреннего стержня, чрезмерную уязвимость и элементарную мечту о семье, в которой можно укрыться от сотен тысяч любопытных глаз и слишком ярких лучей славы.

Несмотря на то, что личная жизнь селебрити, на первый взгляд, как на ладони, все же чужая семья всегда потемки. Даже если она освещена со всех сторон софитами и вспышками фотокамер. Делать окончательные выводы в подобных историях не берутся даже самые высокопрофессиональные специалиста в области семейных отношений.