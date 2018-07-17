78-летняя Светличная раскрыла секрет идеальной фигуры
Кажется, что годы не властны над Светланой Афанасьевной. О ее неподражаемом стиле и тонком вкусе известно давно. На любом светском мероприятии артистка в центре внимания.
По словам Светличной, специально за потребляемыми калориями она не следит. Но если вдруг какой-то наряд надевается туго, звезда кино тут же приступает к устранению проблемы. Она призналась, что недавно избавилась от двух накопленных за зиму килограммов.
Секрет сохранения фигуры от Светланы Светличной прост. "Я мало ем, не ужинаю после шести вечера", – приводит слова актрисы WomanHit.ru. И силы воли ей для этого не занимать.
"Если даже увижу платье на размер меньше моего, которое мне понравилось, и у меня при этом есть деньги... Я для этого платья сброшу килограммы и обязательно выйду в нем куда-нибудь, чтобы радоваться жизни", – рассказала знаменитость.
Сохранять красоту звезде экрана помогает не только правильное питание. Очень важна для нее и внутренняя гармония. "Я позитивная, добрая, счастливая и отзывчивая", – отметила Светличная.
Актриса любит путешествовать и пробовать разные кухни. "Самое вкусное мясо, которое я пробовала, крокодилье. Ела его в Мексике", – поделилась Светличная. Отведала она и лягушачьих лапок. Деликатес ей очень понравился – даже добавки попросила.
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