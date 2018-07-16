Почему стареет кожа

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Понедельник 16 июля
Лента новостей
18:33
Известный спортсмен найден мертвым
17:58
Известный блогер получил условный срок за шутки про Коран
17:52
Госдума упростит въезд в Россию для иностранных болельщиков
17:50
Девушка записала видео с лопнувшей в животе капсулой кокаина
17:44
Шоумен Лаки Ли призвал Путина и Трампа восстановить мир
17:28
Забастовка из-за трансфера Роналду собрала пять человек
17:27
Новый удар по Крыму: сервис Booking забанил полуостров
17:15
Мощный взрыв в Москве обрушил здание
17:00
Анфиса Чехова заинтриговала сообщением о дочери и новом муже
16:52
"Я был взбешен": хорватский футболист разорвал провокатора из Pussy Riot
16:44
"Единая Россия" возвращает соотечественников
16:25
Не та, за кого себя выдавала: подруга раскрыла секреты покойной звезды "Дома-2"
16:13
США нашли причину для ядерной войны с Россией
16:09
Ревва после грязных обвинений не явился в суд
15:56
Встреча Путина и Трампа началась с потасовки
15:56
"И я, и Денис давно покаялись": Яковлева оправдала сына-фрика
15:54
Как построить туалет на даче
15:30
Беглый Депардье одурачил Россию на деньги
15:07
72-летний Якубович оголился в передаче Первого канала
15:06
Почему АвтоВАЗ отказался от производства Lada Priora
14:55
Самые искрометные шутки о ЧМ-2018
14:34
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий
14:14
Трамп сбежал от Путина перед исторической встречей
14:11
Опубликованы кадры с места смертельного ДТП под Ростовом
14:09
"Я в одиночестве остался": Агутин сделал заявление в свой юбилей
14:05
Порнозвезда Беркова назвала самого сексуального футболиста российской сборной
13:51
Под Нижним Новгородом подростки залезли на поезд и получили удар током
13:50
Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом
13:41
Есть дела поважнее: Елизавета II пропустила крестины младшего сына Кейт Миддлтон
13:32
Лобода об отце второго ребенка: Какой он артист, знает весь мир
13:24
В Волгограде из-за ливней введен режим ЧС
13:18
Беременной звезде "Дома-2" стало дурно от слов жениха об аборте
13:16
Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад
13:07
"Я сдохну без работы": что случилось с легендарной Светланой Моргуновой
13:07
Внук взбесился и зарезал 87-летнюю старушку
12:54
В Люберцах из горящей квартиры спасли людей
12:50
Униженная Бледанс приползла к Хабенскому
12:36
Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
12:33
Садальский рассказал о детях Сердюкова и Васильевой
12:18
Москвичей предупредили об опасности
12:10
Пять лучших голов ЧМ-2018
12:06
Перед встречей Путина и Трампа случилось ужасное ЧП
12:04
Грудинин подло вышвырнул венчанную жену после шоу Малахова
12:00
Тарасов оставил новорожденную дочь без дома
11:55
В страшной аварии под Ростовом погиб ребенок
11:41
Большой Фестиваль Италии пройдет в саду Эрмитаж
11:36
В Москве рабочему оторвало ногу при падении с высоты
11:26
В России с размахом отметили День металлурга
11:18
Жаркие объятия Путина и президента Хорватии вызвали истерику на Украине
11:16
Триумф сборной Франции на ЧМ-2018 обернулся трагедией
11:09
Пенсионерка выпила и зарезала наглого гостя
11:09
Найден элементарный способ профилактики рака
11:03
Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
11:01
Cенсационное признание Панайотова: Лепс – это мой родной отец
10:52
Еле вырвавшаяся Ахеджакова: Меня чуть не прибили
10:51
Россиянка облила болтливую подругу кислотой
10:42
Лучше сыграть в поло: принц Уильям наплевал на Трампа
10:25
Кремль крепко приложил спешащего к Путину Трампа
10:21
"Не суждено увидеть даже внуков": шаман предупредил о скором конце света
10:15
Душещипательные моменты выступления сборной России на чемпионате мира
10:10
Отчим-качок о внуке Шукшиной: Его крики адски раздражают
10:08
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
10:04
Лондон свалил отравление Скрипалей на ГРУ
09:58
В Тюмени ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил
09:47
Выступавший в России хоккеист трагически погиб в 35 лет
09:37
Живодеры расстреляли кота под Екатеринбургом
09:24
Путин довел Трампа до бешенства
09:23
В Татарстане в страшном ДТП на железнодорожном переезде погибли 4 человека
09:19
Галустян дал пощечину изуродованному другу Малахова
09:16
"В нашей жизни было много разного": Анжелика Варум обратилась к мужу
09:04
В Башкирии автобус с пассажирами разбился о столб
08:51
Писатель Кинг скончался в Англии
08:49
Pussy Riot изменили внешность ради провокации на ЧМ
08:41
Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
08:35
Григорий Лепс опозорился на свадьбе друга
08:34
Трамп прилетела в нелепом наряде к Путину
08:32
Моуринью в ужасе от скандала в финале ЧМ-2018
19:54
Судья убил сборную Хорватии
19:41
Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
19:15
Конор Макгрегор прилетел в Россию ради ЧМ-2018 и Путина
18:12
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
17:59
Жестоко избитый артист закрыл чемпионат мира в России
17:25
Семенович в бикини оседлала родного брата (фото)
16:51
Савичева бросила дочь в день рождения
16:27
Пелагея закатила шумную вечеринку в центре Москвы
16:09
"Татушка" Катина отказалась от общения с Волковой
15:50
Билан отказался от детей
15:25
В Россию прилетел знаменитый боец ММА
15:23
Сын Плющенко серьезно пострадал на тренировке (видео)
14:58
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
14:22
Земфиру и Литвинову застали вместе на яхте (фото)
13:29
Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
12:55
Как звезд дразнили в детстве
12:34
Невесту Тимати обругали за скандальную выходку на свадьбе Эмина
12:01
Брэд Питт увез детей от Анджелины Джоли
11:34
Борис Щербаков 12 лет борется с раком
11:01
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
10:32
Подробности восхитительной свадьбы Эмина и модели из Саранска
09:59
Новгородский тракторист стал королем криминальной Москвы
20:51
Поплавская раздает вещи умершего Тихановича
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова
Финал ЧМ-2018 омрачила подлая провокация Pussy Riot
Шепелеву досталось за "девчачье" воспитание Платона
Принципиальная Пугачева вышвырнула полезшего на "Евровидение" Рогожина
Судья убил сборную Хорватии
Волочкову заподозрили в тайном пристрастии
Lifestyle

Почему стареет кожа

Фото: GLOBAL LOOK press
Ирина Кая

Ирина Кая блогер

 Beauty-эксперт, автор марки натуральной косметики, lifestyle-блогер, сертифицированный beauty-тренер.
К теме подбора ухода по типу кожи приходится возвращаться снова и снова. Происходит это потому, что с неправильного ухода или его отсутствия начинаются все последующие состояния и изменения – как говорится, результат налицо. 
прочитано 787 раз

Важные процессы, которые происходят внутри и питают наш организм изнутри, естественно отвечают и за внешние проявления, как и всегда, отмечу – только системность в решение вопросов внутренних и внешних всегда дает выраженный результат.

Итак, про кожу. Cреди млекопитающих человек имеет самую нежную и незащищенную кожу. При этом данный орган, площадью более двух квадратных метров часто диктует нам как жить. Вспомните фразы "чувствовать кожей" или "до мурашек", "побывать в чьей-то шкуре" и другие – у кожи есть немножко собственного "мозга" и масса клеток, рецепторов, отвечающих за нашу связь с внешним миром.

Фото: GLOBAL LOOK press

Организм, очень умная система, устроен так, что кожа "финансируется" внутренними ресурсами по остаточному принципу. Вспомните, когда человек болен, мы говорим: "выглядишь не очень, плохо себя чувствуешь?". Это совершенно логично, ведь если нужно мобилизовать ресурсы, то питание отправляется к жизненно-важным органам и тканям, коже достаются остатки. И именно поэтому так часто нам рассказывают про главные факторы старения – чем больше ресурсов организм затрачивает на борьбу со внутренними врагами, тем меньше их остается, чтобы поддерживать фасад. Идеально оказывать организму поддержу изнутри и снаружи.

Фото: GLOBAL LOOK press

У кожи есть свой иммунитет – гидро-липидная мантия. И это напрямую связано с определением кожи по типам: у нормальной кожи оптимальный баланс и в состоянии баланса кожа имеет лучшую защиту от внешних факторов. Жирная и сухая кожа требует соответственного специального ухода с приведением гидро-липидной мантии в состояние баланса – добавляется активное увлажнение или питание.

С точки зрения этапов ухода – очищение, тонизирование и увлажнение/питание, все они одинаковы для любого типа кожи и гармоничны именно в таком порядке и при соблюдении каждого из этапов. А вот сами средства мы подбираем индивидуально под тип кожи. Мы не просто очищаем кожу от поверхностных загрязнений, мы на некоторое время делаем ее уязвимой (для того, чтобы протолкнуть внутрь полезные вещества и подмогу клеточкам) и если не соблюдать дальнейшие этапы – тонизирования и увлажнения, то уход может стать совершенно не полезным мероприятием. Наряду с тем, что маркетинг сегодня агрессивный, то, что продается, не имеет цель навредить нам – важно просто уметь делать выбор. Правильно выстроенный уход – верно подобранное очищающее средство, тоник (важный этап базового ухода) и крем помогут вам избежать многих неоправданных трат и прежде чем обращать внимание на ноу-хау и супер-процедуры, проверьте, насколько грамотно выстроена у вас база.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

  

16 июля 2018, 14:45

комментарии

Политика

Трамп сбежал от Путина перед исторической встречей
Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом
Порошенко прилюдно унизили на саммите НАТО
Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова заинтриговала сообщением о дочери и новом муже
Расплывшаяся Максакова закрывает живот руками
Не та, за кого себя выдавала: подруга раскрыла секреты покойной звезды "Дома-2"
Ревва после грязных обвинений не явился в суд

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Культура

Брошенный Абрамовичем Первый канал подобрала Кабаева

ФАС одобрила продажу бизнесменом акций "Национальной медиагруппе"
Шоу-бизнес

Лобода об отце второго ребенка: Какой он артист, знает весь мир

Откровенное интервью певицы
Политика

Встреча Путина и Трампа началась с потасовки

Неприятный конфуз на переговорах
Шоу-бизнес

"И я, и Денис давно покаялись": Яковлева оправдала сына-фрика

Актриса рассказала о странностях наследника

Гороскоп

Астрологический прогноз с 16 по 22 июля 2018 года
Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину

Фоторепортажи

Куда пропал "босоногий мальчик": Леониду Агутину – 50
Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018
Как звезд дразнили в детстве
Люди со странными лицами захватили Голливуд

Спорт

Самые искрометные шутки о ЧМ-2018
Порнозвезда Беркова назвала самого сексуального футболиста российской сборной
Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад
Пять лучших голов ЧМ-2018

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru