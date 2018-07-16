Почему стареет кожа

К теме подбора ухода по типу кожи приходится возвращаться снова и снова. Происходит это потому, что с неправильного ухода или его отсутствия начинаются все последующие состояния и изменения – как говорится, результат налицо.

Важные процессы, которые происходят внутри и питают наш организм изнутри, естественно отвечают и за внешние проявления, как и всегда, отмечу – только системность в решение вопросов внутренних и внешних всегда дает выраженный результат.

Итак, про кожу. Cреди млекопитающих человек имеет самую нежную и незащищенную кожу. При этом данный орган, площадью более двух квадратных метров часто диктует нам как жить. Вспомните фразы "чувствовать кожей" или "до мурашек", "побывать в чьей-то шкуре" и другие – у кожи есть немножко собственного "мозга" и масса клеток, рецепторов, отвечающих за нашу связь с внешним миром.

Организм, очень умная система, устроен так, что кожа "финансируется" внутренними ресурсами по остаточному принципу. Вспомните, когда человек болен, мы говорим: "выглядишь не очень, плохо себя чувствуешь?". Это совершенно логично, ведь если нужно мобилизовать ресурсы, то питание отправляется к жизненно-важным органам и тканям, коже достаются остатки. И именно поэтому так часто нам рассказывают про главные факторы старения – чем больше ресурсов организм затрачивает на борьбу со внутренними врагами, тем меньше их остается, чтобы поддерживать фасад. Идеально оказывать организму поддержу изнутри и снаружи.

У кожи есть свой иммунитет – гидро-липидная мантия. И это напрямую связано с определением кожи по типам: у нормальной кожи оптимальный баланс и в состоянии баланса кожа имеет лучшую защиту от внешних факторов. Жирная и сухая кожа требует соответственного специального ухода с приведением гидро-липидной мантии в состояние баланса – добавляется активное увлажнение или питание.

С точки зрения этапов ухода – очищение, тонизирование и увлажнение/питание, все они одинаковы для любого типа кожи и гармоничны именно в таком порядке и при соблюдении каждого из этапов. А вот сами средства мы подбираем индивидуально под тип кожи. Мы не просто очищаем кожу от поверхностных загрязнений, мы на некоторое время делаем ее уязвимой (для того, чтобы протолкнуть внутрь полезные вещества и подмогу клеточкам) и если не соблюдать дальнейшие этапы – тонизирования и увлажнения, то уход может стать совершенно не полезным мероприятием. Наряду с тем, что маркетинг сегодня агрессивный, то, что продается, не имеет цель навредить нам – важно просто уметь делать выбор. Правильно выстроенный уход – верно подобранное очищающее средство, тоник (важный этап базового ухода) и крем помогут вам избежать многих неоправданных трат и прежде чем обращать внимание на ноу-хау и супер-процедуры, проверьте, насколько грамотно выстроена у вас база.

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