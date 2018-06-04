Как бороться с отечностью лица
Об эффективных и безопасных способах решения этой проблемы Dni.Ru рассказала beauty-coach, международный тренер по фейсбилдингу, специалист по естественному омоложению Юлия Сайфуллина.
Причины появления отеков
Отеки возникают, если в организме скапливается избыток воды. Учитывая, что мы состоим из жидкости на 75%, на первый взгляд удивительно, что ее может оказаться слишком много. Но дело в том, что треть всей воды нашего тела находится в межклеточном пространстве, и если это количество увеличивается, ткани начинают отекать. Для лица такой процесс может иметь самые неприятные последствия: под действием силы тяжести скопившаяся вода растягивает кожу, способствуя образованию морщин, складок и нечетких контуров. Именно отеки вызывают ранние возрастные изменения, например, появление мешков под глазами, второго подбородка и обвисших щек.
Итак, причиной отеков могут быть:
При подозрении на то, что ваше лицо отекает из-за болезни, следует немедленно обратиться за помощью к специалистам. Но в большинстве случаев для тревоги нет оснований, поскольку самыми частыми причинами этой проблемы являются неправильный образ жизни и нарушения работы лимфатической системы.
Как нормализовать лимфоток
Лимфатическая система выполняет очень важную роль – собирая межклеточную жидкость, она захватывает и растворенные в ней шлаки и токсины, помогает обезвредить и вывести их из организма через почки, кожу и желудочно-кишечный тракт. В отличие от кровеносной, она не имеет "насоса", который бы стимулировал движение лимфы. Именно поэтому после продолжительного сна, когда тело находилось неподвижно в горизонтальном положении, лимфоток замедляется и возникают отеки.
Чтобы помочь лимфатической системе и активизировать отток лимфы, необходимо:
Как изменить образ жизни, чтобы избавиться от отеков
Первое и главное – пересмотрите рацион. Главными "накопителями" влаги являются:
Ограничьте употребление этих продуктов, введите в рацион свежие овощи и зелень – и результат не заставит себя ждать.
Черный чай и кофе также способствуют задержке влаги. Попробуйте на несколько дней отказаться от них, заменив зеленым чаем и чистой водой (минеральную пить не стоит, поскольку она содержит соли). Зеленый чай обладает мягким мочегонным действием, благодаря чему позволит избавиться от лишней жидкости и при этом даст организму необходимый запас влаги.
Еще одним опасным фактором является недостаток отдыха и сна. В состоянии стресса, вызванного усталостью, наш организм работает в усиленном режиме, и это нарушает нормальный ход физиологических процессов. Обеспечьте себе полноценный сон (не менее восьми часов в сутки), засыпайте до 23:00 и просыпайтесь не позднее 7 утра. Так вы сможете не только наладить нормальный режим сна, но и уменьшите риск появления отеков.
Можно сказать, что отеки сигнализируют о том, что мы неправильно обращаемся со своим организмом. Ему нужны здоровая пища, достаточное количество воды и полноценный отдых, а в качестве приятного и полезного бонуса – регулярные массажные процедуры и гимнастика для лица. Если не пренебрегать ни одним из этих условий, вы очень быстро забудете про отеки и сможете сохранить кожу молодой и красивой на долгие годы.
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