Как бороться с отечностью лица

Каждой женщине знакома ситуация, когда после сна лицо становится припухлым и одутловатым. С разовыми проявлениями отечности можно справиться, отрегулировав рацион. Но что делать, если отеки стали вашими постоянными спутниками?

Об эффективных и безопасных способах решения этой проблемы Dni.Ru рассказала beauty-coach, международный тренер по фейсбилдингу, специалист по естественному омоложению Юлия Сайфуллина.

Причины появления отеков

Отеки возникают, если в организме скапливается избыток воды. Учитывая, что мы состоим из жидкости на 75%, на первый взгляд удивительно, что ее может оказаться слишком много. Но дело в том, что треть всей воды нашего тела находится в межклеточном пространстве, и если это количество увеличивается, ткани начинают отекать. Для лица такой процесс может иметь самые неприятные последствия: под действием силы тяжести скопившаяся вода растягивает кожу, способствуя образованию морщин, складок и нечетких контуров. Именно отеки вызывают ранние возрастные изменения, например, появление мешков под глазами, второго подбородка и обвисших щек.

Итак, причиной отеков могут быть:

заболевания внутренних органов (сердца, почек);

повышенное давление;

лишний вес;

аллергия;

косметологические инъекции.

При подозрении на то, что ваше лицо отекает из-за болезни, следует немедленно обратиться за помощью к специалистам. Но в большинстве случаев для тревоги нет оснований, поскольку самыми частыми причинами этой проблемы являются неправильный образ жизни и нарушения работы лимфатической системы.

Как нормализовать лимфоток

Лимфатическая система выполняет очень важную роль – собирая межклеточную жидкость, она захватывает и растворенные в ней шлаки и токсины, помогает обезвредить и вывести их из организма через почки, кожу и желудочно-кишечный тракт. В отличие от кровеносной, она не имеет "насоса", который бы стимулировал движение лимфы. Именно поэтому после продолжительного сна, когда тело находилось неподвижно в горизонтальном положении, лимфоток замедляется и возникают отеки.

Чтобы помочь лимфатической системе и активизировать отток лимфы, необходимо:

пить много воды – организм, который получает недостаточно жидкости, стремится ее запасти и очень неохотно с ней расстается. Если же употреблять в сутки не менее 30 мл чистой воды на килограмм массы тела, организм не испытывает обезвоживания и не аккумулирует влагу из еды и питья;

выполнять дыхательные упражнения – глубокое дыхание грудной клеткой действует как насос, активизируя лимфоток. Дышать нужно по утрам, делая пять-десять глубоких вдохов с задержкой на десять счетов;

увеличить физическую активность – сокращение мышц помогает лимфе двигаться, поэтому хотя бы два-три раза в неделю занимайтесь спортом, а по утрам несколько минут уделяйте зарядке. Отдельно для лица можно подобрать комплекс упражнений фейсбилдинга и выполнять его регулярно утром и вечером;

делать лимфодренажный массаж – его можно выполнять самостоятельно дома, массируя тело снизу вверх до грудной клетки, а лицо – от центра к вискам и ушам, а затем сверху вниз, отгоняя лимфу к ключицам.

Как изменить образ жизни, чтобы избавиться от отеков

Первое и главное – пересмотрите рацион. Главными "накопителями" влаги являются:

избыток соли;

острые и копченые продукты;

алкоголь;

молоко и молочные продукты;

переедание, особенно в вечернее время и непосредственно перед сном.

Ограничьте употребление этих продуктов, введите в рацион свежие овощи и зелень – и результат не заставит себя ждать.

Черный чай и кофе также способствуют задержке влаги. Попробуйте на несколько дней отказаться от них, заменив зеленым чаем и чистой водой (минеральную пить не стоит, поскольку она содержит соли). Зеленый чай обладает мягким мочегонным действием, благодаря чему позволит избавиться от лишней жидкости и при этом даст организму необходимый запас влаги.

Еще одним опасным фактором является недостаток отдыха и сна. В состоянии стресса, вызванного усталостью, наш организм работает в усиленном режиме, и это нарушает нормальный ход физиологических процессов. Обеспечьте себе полноценный сон (не менее восьми часов в сутки), засыпайте до 23:00 и просыпайтесь не позднее 7 утра. Так вы сможете не только наладить нормальный режим сна, но и уменьшите риск появления отеков.

Можно сказать, что отеки сигнализируют о том, что мы неправильно обращаемся со своим организмом. Ему нужны здоровая пища, достаточное количество воды и полноценный отдых, а в качестве приятного и полезного бонуса – регулярные массажные процедуры и гимнастика для лица. Если не пренебрегать ни одним из этих условий, вы очень быстро забудете про отеки и сможете сохранить кожу молодой и красивой на долгие годы.