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Lifestyle

Самые опасные рестораны Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Lisitsyn
После трагедии в Кемерово правоохранители и эксперты взялись за объекты общественного питания. Деятельность столичных рестораторов подверглась разгромной критике. Некоторые популярные заведения признаны опасными для жизни и здоровья.
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В Общественной палате Российской Федерации по инициативе члена Общественного совета при Главном управлении МВД Александра Хаминского, отвечающего за выявление и профилактику преступлений и административных правонарушений в сфере экономики, прошел межведомственный круглый стол, посвященный безобразному состоянию сферы общественного питания в столице. В своем докладе, посвященном сверхдоходам в сфере общественного питания за счет безопасности граждан и государства эксперт рассказал о выявленных в ходе масштабного мониторинга преступлениях в сфере экономики, общественного порядка, пожарной безопасности, налогообложения и санитарно-эпидемиологического благополучия, оборота алкогольной продукции. Именно в Москве, где расположены десятки тысяч кафе, ресторанов, клубов и баров, иногда наблюдаются настоящие "букеты" многочисленных правонарушений: потребителей ведь миллионы.

Говорил Хаминский о нарушении общественного порядка как в самих ресторанах, так и рядом с ними, на что часто жалуются жильцы близлежащих домов (вспомним, хотя бы, конфликты на Патриарших прудах); о незаконной продаже алкоголя, в том числе контрафактного и фальсифицированного; о вовлечении несовершеннолетних в антисоциальный образ жизни, когда в заведения персоналом допускаются торговцы наркотиками и психоактивными веществами, а присутствие в клубах проституток играет только на руку владельцам, дополнительно зарабатывающим на этом; о незаконных постройках и перепланировках, увеличивающих площади ресторанных залов; о работе без чеков и утаивании средств от налогообложения; о никак не оформленных гастарбайтерах с поддельными медицинскими книжками; об антисанитарии, царящей на кухнях, и многих других нарушениях, на которые мы с вами и сами, как потребители, почему-то считаем нормальным закрывать глаза.

В качестве примеров тех рестораторов, которые, фактически, зарабатывают на безопасности клиентов и прямом нарушении закона, присваивая сэкономленные средства или осуществляя на них незаконные операции, в том числе коррупционного характера, только навскидку были названы с десяток самых модных заведений Москвы.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Например, по словам Хаминского, в так называемом закрытом клубе "Квартира", где не только подаются неизвестно, как и из чего приготовленные блюда, но и продается алкоголь, работают не только без лицензий, но и без необходимой регистрации. В "Сибири" посетителей вынуждают платить за шампанское Dom Perignon по 35 тыс. руб. за бутылку, чтобы забронировать стол, а деньги кладут в карман. Стрип-клуб "Эгоист Голд" на Спиридоновке – самый настоящий бордель. "Мумий Тролль Music Bar" и "16 Тонн" организовывают (как, впрочем, и многие другие) незаконную концертную деятельность: вместо билетов установленного образца выдают суррогаты типа ленточек, контрамарок или штампов, а выручку присваивают и платят гонор артистам наличными.

Есть еще примечательный кластер, где можно наблюдать весь "ассортимент" преступлений и административных правонарушений, свойственных потребительскому рынку – "Трехгорная мануфактура". Эксперт отметил, что складывается впечатление, будто на этой территории законы Российской Федерации не действуют вообще. Собственниками самого комплекса зданий сформирована так называемая "служба безопасности", которая любыми путями, включая коррупцию и угрозы, занимается урегулированием вопросов с контролирующими органами или недовольными клиентами. "Я даже не буду перечислять отдельные заведения: 100% из них – нарушители", – сказал Хаминский.

Но есть и в прямом смысле слова опасные для жизни и здоровья заведения. К постройкам, находиться внутри которых крайне рискованно, эксперт отнес ресторан "Черетто", третий этаж которого – самострой; RoseBar, владельцы которого распорядились разобрать часть крыши здания 1910 года постройки и возвести всесезонный павильон; клуб Maybe, где то же самое сделали на не приспособленной для этого крыше заводского корпуса; Bamboo.Bar, который пошел дальше своих коллег по цеху, не только построив с нарушением всех мыслимых и немыслимых законодательных норм торговый объект, но и ухитрившись оформить это сооружение в собственность.

Фото: GLOBAL LOOK press/Wvk.com 

Однако на фоне недавних трагических событий в Кемерово наибольшее внимание в докладе руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Хаминского привлекли не просто многочисленные, но, скорее, ставшие порочной общей практикой случаи несоблюдения требований пожарной безопасности, влекущие реальные риски жизни и здоровью граждан. При этом эксперт отметил, что указанные правонарушения зачастую происходят при попустительстве должностных лиц, обязанных осуществлять контроль и надзор в установленной сфере в рамках должностных полномочий.

В контексте злостного нарушения требований пожарной безопасности – отсутствие автоматической системы пожаротушения, невыполнение требований к эвакуационным путям и выходам, отсутствие первичных средств пожаротушения, планов эвакуации и прочее. Были приведены два показательных примера. "Джаз-клуб Андрея Макаревича" (JAM Club), находящийся в подвале, из которого в случае задымления или возгорания для посетителей и персонала фактически исключена возможность выйти; и расположенный на 85-ом этаже башни "Око" в Москва-Сити, на высоте 354 метра над землей ресторан Ruski. Нарушений требований пожарной безопасности в нем не меньше, и деваться, случись что, тоже некуда. При этом в 2017 году владельцы уже привлекались к административной ответственности за выявленные нарушения, однако устранять их никто не собирается.

Некоторые рестораны группы компаний Аркадия Новикова также попали в ряды нарушителей многочисленных законодательно установленных норм по итогам проведенного мониторинга. По мнению Хаминского структура собственности в них настолько неоднородна, а у партнеров взгляды на некоторые аспекты управления отличаются столь кардинально, что некоторые заведения можно ставить чуть ли не в пример, а деятельность других, как, например, "Кавказской пленницы", впору приостанавливать.

"Обдолбанная" и пьяная молодежь (в том числе подросткового возраста), кучкующаяся вечерами и ночами около DeFAQto, CrazyDaisy и других подобных мест, по мнению члена Общественного совета при ГУ МВД, тоже всем прекрасно известна. И после состоявшегося круглого стола владельцам явно не отвертеться от ответственности.

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, в которую войдут должностные лица правоохранительных, контрольных и надзорных органов, а также представители общественных организаций и объединений, обладающих ресурсами для проведения масштабных мониторинговых мероприятий. Город устал задыхаться в преступлениях и административных правонарушениях, рассадниками которых с легкой руки рестораторов становятся даже позиционирующиеся, как места культурного проведения досуга, заведения. От "бумажных войн" и правда уже пора переходить к делам реальным.

28 апреля 2018, 11:36

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