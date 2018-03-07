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Lifestyle

Рецепт безглютенового крамбла

Фото: пресс-служба
Люди, которые по медицинским показаниям или поддавшись веянию моды решили сесть на безглютеновую диету, больше всего переживают по поводу того, что им навсегда придется исключить из рациона все выпечку. Нежнейшую сдобу, воздушные пирожные, сочные пироги и пиццу с хрустящей подрумяненной корочкой. Это не так. Опытные glutenfree знают, что и отказавшись от выпечки из пшеничной и ржаной муки, можно продолжать наслаждаться любимыми блюдами, заменив в рецепте некоторые ингредиенты. 
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Даже традиционный английский дессерт крамбл, в котором основной ингредиент – это овсянка, содержащая глютен, можно употреблять тем, кто сидит на глютен-фри диете, если знать, как правильно его готовить. Вкус от этого может и изменится, но менее божественным не станет. И, самое главное, готовится он очень быстро. Максимум 10 минут.

Ингредиенты: 4 ч.л. сливочного масла, 1 ст. л. безглютновой универсальной муки, 2 ч.л. сахара, 2 ст. л. измельченных орехов (кешью, миндаль, грецкие), 1 ч.л. меда, 3 ст. л. замороженой или свежей черники, 1 шарик мороженного.

Способ приготовления

Берем две небольшие миски и кладем в них по две чайных ложки сливочного масла. Ставим миски в микроволновую печь на 30 секунд (выбрав мощность 800 W). Когда масло растопилось, в одну миску добавляем столовую ложку беглютеновой универсальной муки и чайную ложку сахара. Перемешиваем. Должна получится крошка из теста. В другую миску добавляем две столовых ложки измельченных орехов, чайную ложку сахара и ложку меда. Перемешиваем. Обе миски ставим в микроволновку еще на две минуты на мощности 800 W.

Достаем миску с ореховой смесью и добавляем в нее ягоды. Перемешиваем и ставим в микроволновку к миске с крошкой из теста еще на две минуты.

В миску с ягодой выкладываем запеченную крошку из теста, которое ранее подрумянилось в другой миске. Добавляем шарик мороженного.

Пошаговая видео-инструкция тут: 

7 марта 2018, 13:46

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