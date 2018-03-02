5 незаменимых beauty-продуктов в весенней косметичке

Косметика – продукт скоропортящийся, и менять ее нужно как можно чаще. И экономия здесь совершенно неуместна. А уж весной и подавно нужно устроить в косметичке генеральную уборку.



Своими советами и рекомендациями по подбору "весенней" косметики с читателями Dni.Ru поделилась чемпионка мира 2017 по визажу и боди-арту Маша Panova.

"Первое, что обязательно должно быть в косметичке у каждой девушки – тональный крем. Я выбираю тональную основу Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF 15 Bobbi Brown. И вот почему, – объясняет эксперт. – Невесомая текстура, созданная с применением инновационных технологий, обеспечивает стойкое естественно-матовое покрытие. Маскирует покраснения и визуально минимизирует поры. Формула на гелевой основе легко наносится и растушевывается".

Средство практически не ощущается на коже, не скатывается и не тускнеет на протяжении всего дня. В составе данного продукта смесь увлажняющих ингредиентов, витамины Е и С, которые обеспечивают коже необходимый уровень увлажненности. Формула с морской сахарной водорослью и натуральной минеральной пудрой контролирует излишнюю выработку кожного себума и предотвращает нежелательный блеск. Широкая палитра из 30 естественных оттенков идеально сочетаются с тоном и подтоном кожи.

Мало кто может похвастаться естественным румянцем, поэтому следующий пункт нашей программы – румяна. Запеченные румяна Kiko Milano Lip Me Lots Blush с ароматом ванили станут самым любимым продуктом в вашей косметичке этой весной. Сияющая сатиновая текстура безупречно ложится на кожу и легко растушевывается. В составе румян масло жожоба и соли гиалуроновой кислоты, обеспечивают нежный уход, создавая эффект "второй кожи" и ощущение абсолютного комфорта. Насыщенный розово-персиковый оттенок румян освежает цвет лица и подчеркивает скулы. При этом создавая эффект естественного здорового румянца. Данный продукт можно использовать как тени, для более насыщенного цвета наносите их влажным способом.

Что еще есть в косметичке любой женщины? Конечно, тушь. Ею пользуются даже те, кто в принципе не умеет и не любит краситься. Я рекомендую обратить внимание на тушь нового поколения Urban Decay Troublemaker Mascara. Она сделает ваши ресницы объемными и длинными, а взгляд сексуальным. Суперстойкая тушь обеспечивает насыщенный черный цвет, благодаря инновационной формуле, состоящей из двух видов черного пигмента.

В составе содержатся пантенол и витамин Е, которые ухаживают за ресницами, увлажняют и питают их. Ресницы не склеиваются, даже если нанести тушь в несколько слоев. Это заслуга новой щеточки – пять рядов ворсинок разной длины от самых коротких до самых длинных – она идеально разделяет ресницы и зрительно увеличивает их количество. Для снятия водостойкой туши используйте средства на масляной основе.

Еще одна совершенно необходимая деталь – губная помада. Причем она может быть не только декоративной, но и лечебной. Как, например, губная помада-бальзам Dior Addict Lip Glow – идеальный баланс между макияжем и уходом за губами. Формула бальзама реагирует на индивидуальный PH уровень кожи губ, придавая им естественно-розоватый, индивидуальный оттенок. Губы выглядят свежими и сияющими, как будто наполненные цветом изнутри. В состав входит масло манго, которое обеспечивает продолжительное увлажнение. Обладает комфортной не липкой текстурой. В дополнении к легендарному сияющему покрытию предлагается два новых: матовое – с бархатным матовым покрытием для мягкого, слегка расплывчатого эффекта и голографичное, усиливающее сияние губ. Наносите бальзам самостоятельно или в качестве основы либо верхнего покрытия для губной помады.

Ну и заключительный "штрих" – тени. Палетка теней для век Chanel Les 9 Ombres Multi-Effects Eyeshadow Palette – эксклюзивное творение, которое обязательно должно пополнить весеннюю косметичку. Удобная компактная палетка с виртуозно сбалансированными оттенками и текстурами – устойчивые тени в матовом и сатиновом финише, подходящие для классического, "нюдового" или более провокационного креативного макияжа.

Все оттенки идеально сочетаются, смешиваются и растушевываются. Специальная технология производства обеспечивает легкость нанесения и мгновенное интенсивное покрытие. В палитре тени распределены по трем цветовым "гармониям", предлагая и подсказывая несколько основных образов макияжа. Наносите тени на все веко или по линии роста ресниц как подводку, самостоятельно или в сочетании с другими. Светлые бежевые или перламутровые оттенки придадут сияние, а самые темные, от коричневого до сине-зеленого, сделают взгляд выразительным и загадочным.