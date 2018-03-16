Главные события Москвы с 16 по 22 марта 2018 года

Думаете над тем, куда пойти в ближайшее время? Dni.Ru помогут вам определиться, рассказав о грядущих событиях ближайших семи дней.

16 марта, пятница

В "Adrenaline-Stadium" выступит легендарная группа "The Prodigy". Неунывающих ветеранов сцены любят и почитают в России чуть ли не больше, чем на родине, в Англии, что уж и говорить о других уголках планеты. За почти три десятка лет своего существования коллектив творил, менялся, брал паузы и возвращался из небытия. И вот группа вновь едет в гости, она отыграет специальное шоу, пронизанное фирменным угаром. Концерты пройдут 16 и 17 марта.

В "Крокус Сити Холле" будут дарить первоклассный "саунд" именитые музыканты. Это Джо Сатриани, Джон Петруччи и Ульрих Рот – а вместе проект "G3", созданный 22 года назад. Его суть проста: каждый виртуозный гитарист выступает со своими песнями, а затем все трое выходят вместе на сцену и устраивают невероятный джем. Данный концерт – событие для всех меломанов.

Фармколледж "Новые Знания" запустил бесплатный онлайн-курс "Первая помощь". Любой желающий (возрастом от 14 лет) дистанционно может за 2 недели пройти курс из 12 часов занятий, на которых будет рассказано о том, что делать в экстренных ситуациях, как оказать первую помощь при ожогах и обморожениях, научиться отличать сердечный приступ от анафилактического шока и так далее. Создатели отмечают, что содержание, состоящее из презентаций, видеоматериалов и глоссария, будет понятным и доступным любому человеку, не имеющему специального образования. Записаться можно здесь.

В Государственном Кремлевском дворце покажут легендарный мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера "Призрак Оперы". Это будет уникальная возможность услышать весь мюзикл на русском языке живьем в исполнении профессиональной российской труппы и большого симфонического оркестра. Это признанный шедевр, который получил престижные театральные награды, его посмотрело более миллиона человек. Вечер станет посвящением легендарному создателю "Призрака Оперы" – композитору Эндрю Ллойд-Уэбберу накануне его 70-летия.

17 марта, суббота

В "Барвиха Luxury Village" выступит группа "Ленинград". Яркий, ироничный и эпатажный коллектив исполнит лучшие хиты за все время творчества, а также порадует поклонников своими новыми песнями. Все как обычно – Шнуров и компания не будут стесняться в выражениях и за словом в карман не полезут.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут мюзикл "Путешествие Незнайки". В этом веселом спектакле маленьких зрителей будут ждать всеми любимые герои: Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и прочие обаятельные "коротышки". Они отправятся в путешествие на воздушном шаре, где встретят удивительные приключения и лучше узнают друг друга. В постановке используются стихи, загадки, смешные скороговорки и веселые песенки, которые вместе с героями сказки с удовольствием повторяют и юные зрители.

18 марта, воскресенье

В Московском театре на Таганке покажут философскую пьесу-притчу "Добрый человек из Сезуана". Это самый первый спектакль, с которого начался Театр на Таганке. Он стал его символом и талисманом и остается на сцене больше полувека. По сюжету боги спустились на землю и безуспешно ищут хотя бы одного доброго человека. Если не найдут, значит этому миру не стоит существовать. И наконец находят – проститутку Шен Те, человека, который не может сказать "нет".

На сцене Российского академического Молодежного театра – спектакль "Последние дни" Алексея Бородина, премьера которого с большим успехом прошла в начале марта. Перед зрителями предстанут вымышленные и реальные персонажи трех эпох: спектакль основан на пьесе Михаила Булгакова о Пушкине "Последние дни", поэме "солнца русской поэзии" "Медный всадник" и новой пьесе Бориса Акунина "Убить змееныша". Рассказывать о том, что происходило в жизни поэта в последние часы перед трагедией, будут ведущие актеры театра.

19 марта, понедельник

Центральный Дом Актера приглашает на спектакль "Quasi una fantasia". Артисты Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина будут исполнять песни, превратив каждую из них в маленький спектакль со своим сюжетом и страстями, понятными всем без слов. Зрителей ждут мировые хиты, которые исполняли Лучано Поваротти, Андреа Бочелли, Майкл Джексон, Стиви Уандер и другие артисты, а также национальные песни Грузии, Испании, Италии и стран Африки. Искренность, задор и юмор молодых исполнителей, их потрясающие голоса неизменно вызывают восторг и восхищение.

В "Крокус Сити Холле" состоится совместный концерт "Би-2" и "Квартет И". Артисты комедийного жанра так говорят о предстоящем событии: ""Квартет И" всегда на редкость плодотворно сотрудничал с лучшими российскими рок-группами. […] А вот на одной сцене с Левой и Шурой мы еще ни разу не устроили чего-то совместного и полнометражного (выступления друг у друга на юбилеях не в счет). И это давно хотелось как-то исправить".

20 марта, вторник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Ревизор". Все будет происходить в пустом пространстве. Фантазия зрителей сама должна будет дорисовать окружающий картинку: и забор, и номер в гостинице, и комнату городничего. В любом случае на помощь в этом деле придет самый смешной духовой оркестр, уморительные чиновники, пугающиеся собственной тени, и сам "ревизор", задорным чертенком скачущий по сцене и обводящий вокруг пальца видавших виды правителей городка.

21 марта, среда

В Московском международном Доме музыки выступит Кейко Мацуи – пианистка и композитор из Японии, получившая мировое признание. Артистка считается мастером в области инструментальной музыки, обладает выдающимся талантом написания запоминающихся мелодий, которые сама описывает как "зеркало, или отражения себя в любой момент". "Я всегда хотела сочинять мелодии, которые остаются в сердцах людей и живут вечно, как традиционная или классическая музыка", – говорит Кейко Мацуи.

В рамках фестиваля Вкус Франции (Goût de France) более 60 российских ресторанов будут чествовать великолепную французскую кухню. Они отдадут дань уважения традициям французской кухни и ее инновационным тенденциям, гастрономическому наслаждению и принципам здорового питания и экологии. В этом году в центре внимания впервые будет один из французских регионов – Новая Аквитания. Узнать более подробную информацию и посмотреть список участвующих ресторанов Москвы и других российских городов вы можете на сайте Посольства Франции в Москве.

22 марта, четверг

В Усадьбе А.К. Поливанова состоится очередной показ необычного и привлекающего к себе спектакля-сериала в иммерсивном формате "Дом 19|07". Вместо сцены здесь – настоящий старинный особняк. А зрителей ждет путешествие по его комнатам, где будут разворачиваться захватывающие события. Это необычная форма подачи обеспечивает максимальное погружение, давая возможность стать полноправным участником повествования.

В "Крокус Сити Холле" Николай Басков представит новую концертную программу "Игра", больше похожую на театрализованное представление мирового уровня, созданное при участии лучших специалистов. Здесь соединятся вокал и хореография, изысканные костюмы и роскошные сценические декорации, пантомима и акробатика, история и современность, уникальные эффекты и технологии. Все действо имеет оригинальный сценарий из шести глав, каждая из которых переносит зрителей в свою уникальную атмосферу. Объединяющим смысловым и декорационным элементом стала говорящая Маска – квинтэссенция Артиста. Она ведет со зрителями беседу на протяжении всего концерта: говорит об отношениях с миром и со зрителем, о поиске, славе, вечности, власти, сомнениях, страхах, вере и любви.

В кино выйдет фильм "Тихоокеанский рубеж-2". Команда пилотируемых гигантских роботов предотвратила вторжение гигантских инопланетных монстров. Однако война еще не окончена, настало время вновь отстаивать свои права на планету Земля и собственные жизни.