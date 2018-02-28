Французский хирург о русских девушках: Пора сдуваться

Шоколадная кожа, кошачий взгляд, волнующий бюст, пушистые ресницы, будто лапки паука, с десяток пучков искусственных волос для объема… Облик подчеркиваем белоснежной улыбкой с помощью фильтра, корректируем насыщенность румян, выравниваем тон кожи, не забываем втянуть скулы и вытянуть губы. Селфи снято! Публикуем портрет в Instagram и лихорадочно отслеживаем сердечки. Лайков нет, но вы держитесь! Ведь перед парнями стоит нелегкая задача – из однотипных кукол выбрать свою Барби.

Остряки уже не первый год веселят онлайн-мир мемами о том, что современные девушки будто близняшки – все на одно лицо! Они накачивают губы, загоняют филеры в лицо, имплантаты – в грудь и ягодицы, наращивают ресницы, волосы и превращаются в инкубатор томных курочек. Только подсыпай лайков. Мужчинам их внешне не отличить, разве что по отпечаткам пальцев. Зато какой прекрасный повод оправдать измену: "Дорогая, извини, я перепутал!"

Зачем женщины тюнингуют себя с помощью фильтров и пластических операций? Мы решили задать этот вопрос не совсем обычному эксперту. Dni.Ru заполучили полчаса драгоценного времени пластического хирурга из Марселя и взяли эксклюзивное интервью у Кристофа Дешюса – кандидата медицинских наук и сотрудника института во Франции, где он проводит множество исследований по клеточным технологиям омоложения. Кроме того, врач выступает научным консультантом клиники пластической хирургии и косметологии доктора Давида Гришкяна в Москве. Там и состоялся прием почетного гостя. Пациенты получили бесплатную консультацию, а наш корреспондент узнал у доктора Дешюса, что такое красота по-русски.

Публикация от Sofia (@sofimonika) Дек 21, 2017 в 11:51 PST

"Во Франции почти все с латинскими корнями. Женщины в большинстве своем – кареглазые жгучие брюнетки. Конечно, нашим мужчинам такой типаж уже наскучил, поэтому русским девушкам с высокими скулами, голубыми глазами и русыми волосами французы всегда уделяют очень пристальное внимание. И вот что еще интересно: ваши женщины давно и основательно заняли первое место в рейтинге самых красивых в мире и не собираются сходить с пьедестала! Они неустанно совершенствуют свою внешность. В Европе сегодня голосуют за натуральность – уже давно перешли на естественные формы. Девушки из России не знают предела совершенству и для оттачивания форм прибегают к пластическим операциям. Очень много в вас эксцессивного!" – хитро прищурился хирург.

Видимо, хотел сказать – волнующего, манящего, чрезмерного. Россия – щедрая душа! Нам подавай эксцессивного в губы, в бюст и еще чуть-чуть в ягодицы. Встанем грудью и завоюем мир. Мужчины падут без сражения. Французы – точно.

"Виной всему селфи, Instagram и соцсети, – продолжил доктор Дешюс. – Девушки выстраиваются в очередь за пластическими операциями, чтобы шикарно выглядеть на фотографиях. Это тенденция современного мира. Конечно, за красотой гонятся не только русские, но у ваших женщин все как-то гипертрофировано. Вы не только хотите привлечь внимание, вы хотите основательно закрепить за собой титул самых красивых. Однако помните, что все интересующие вас органы можно увеличить примерно на 30%, не более".

Французский хирург напомнил старую истину о том, что мода циклична. Дешюс уверен, что эпоха естественной красоты скоро вернется. А он всегда за гармоничную огранку. Итак, доктор рекомендует: сдувайтесь до натуральных величин и не перебарщивайте с фильтрами красоты!