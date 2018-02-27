Пышная модель восхитила фанатов откровенным танцем в бикини (видео)

Знаменитая американская модель с нестандартными параметрами Эшли Грэм приняла участие в съемках для журнала Sports Illustrated. Девушка также исполнила на камеру танец, продемонстрировав объемные формы.



Видео весьма откровенного характера появилось на личной странице Эшли Грэм в Instagram. Резонансная публикация набрала более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев от поклонников. Стоит отметить, что среди множества восторженных отзывов нашлось место и критике. "Мда, лишний вес не имеет ничего общего с сексуальностью!" – заявил один из подписчиков. "Культивировать ожирение в своем журнале… Да что с вами не так?" – поддержал единомышленника сторонник более традиционных стандартов красоты.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Фев 26, 2018 в 5:18 PST



