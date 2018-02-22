Шесть правил правил идеального макияжа

Как выглядеть идеально каждый день, и не тратить при этом часы перед зеркалом? Инструкцией по нанесению макияжа с читателями Dni.Ru поделилась чемпионка мира по визажу и боди-арту Маша Panova.

Шаг первый: Подготовка



Самое важное – подготовить кожу к нанесению макияжа. Сначала - тщательное очищение. В предложении любого магазина косметики достаточно средств: мицеллярная вода, тоник, молочко, очищающие салфетки. "Свое" средство всегда подбирается только путем проб и ошибок.

Шаг второй: увлажнение

Зачем это нужно? По нескольким причинам:

увлажняющие гели и крема защищают кожу от внешних воздействий, в том числе и негативного действия косметики.

увлажненная кожа дышит, выглядит моложе и излучает здоровое сияние.

на подготовленную кожу гораздо легче, ровнее и естественней ложиться любая декоративная косметика.

Шаг третий: нанесение тона

Если ваша кожа близка к идеальной, то выбирайте современные BB– и CC-кремы, соединяющие в себе массу свойств - и легкий тон, и уход. Если видимые проблемы с кожей все-таки есть, то вам на другую полку - к более плотным текстурам – кушонам и флюидам. В том случае, если на коже имеются очевидные дефекты, например, локальные покраснения, лопнувшие сосуды в Т-зоне, расширенные поры – то перед нанесением основного тона скрываем недостатки самыми плотными средствами – корректорами и консилерами. Корректоры обычно представлены в четырех разных цветах: желтый и оранжевый нейтрализуют синяки под глазами, зеленый "убирает" покраснения и воспаления (в его состав часто добавляют салициловую кислоту и экстракт чайного дерева). Сиреневым корректируют желтые синячки и пятна.

Шаг четвертый: глаза и брови

Пышные ресницы и ухоженные брови, делающие взгляд выразительным - вне моды и времени, актуальны всегда. Прокрашивайте ресницы тушью не меньше двух раз, пользуйтесь только свежей косметикой.

Есть маленький секрет. Как следует прокрасьте темным карандашом межресничное пространство. Этот простой прием при любой форме глаза "распахивает" его, визуально увеличивает, оттеняет и делает ярче цвет радужной оболочки зрачка. Не бойтесь наносить хайлайтер на внутренние уголки глаза – это освежает взгляд и стирает несколько лет. Только пользуйтесь этим приемом аккуратно – излишество приводит к обратному результату.

Шаг пятый: губы

Задача - упругость и свежесть губ. Я советую отдавать предпочтение бальзамы с оттенком. Входящие в их состав пигменты "подстраиваются" под естественный цвет губ, создавая индивидуальный природно-ягодный оттенок. Если любите эксперименты с цветом - наносите его сначала с центральной части губ и "растягивайте" к уголкам пальцами или кистью.

Шаг шестой: акценты

Новое слово в лексиконе визажистов – "дрейпинг". Это техника, пришедшая на смену контурингу. Так называют работу с двумя оттенками румян, при помощи которых подчеркиваются скулы, прорабатывается контур лица, и, собственно, ставится последний штрих в макияже. Для этого приема идеально подойдет плотная скошенная пушистая кисть из натурального ворса. Благодаря ей можно деликатно нанести и растушевать румяна. Правильное владение техникой делает лицо рельефным, объемным, живым.

Важно: выбирайте персиковые и розовые оттенки румян. Они придают лицу свежий и отдохнувший вид. Это два универсальных цвета, которые подходят к абсолютно любому цветотипу и практически никогда не выходят из моды.