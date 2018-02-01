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Lifestyle

Старость стала новым бьюти-трендом

Мей Маск. Фото: instagram.com/mayemusk
Прошедший год преподнес сюрприз – пожилые леди вышли на мировые подиумы, некоторые даже в бикини. Неувядающая красота и изящество не остались без внимания. Моделям в возрасте старше 50, 60, 70 и даже 80 лет аплодировали на модных показах в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне. 
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Фотографии седовласых красавиц украшают рекламные щиты и обложки глянцевых журналов, у них сотни тысяч подписчиков в соцсетях и миллионы поклонников по всему миру. Их популярность стремительно набирает обороты. Седые волосы и морщинки затмили юную прелесть и стали новым трендом.

Мейе Маск 70 лет – модельная карьера на самом пике. Джоан Дидион 84 года – лицо французского бренда. Лорен Хаттон 73 года – рекламирует нижнее белье. Лин Слейтер 64 года – признана иконой стиля. Похоже, стереотип "красота равно молодость", навязанный нам в последние годы, постепенно уходит в прошлое.

Публикация от Accidental Icon (@iconaccidental)

Причин для популярности возрастных моделей, по мнению экспертов, несколько. В первую очередь, они единодушно связывают этот феномен с высоким уровнем жизни пожилых людей в европейских и американских странах. "Заграницей пенсионеры являются активной социальной группой, много путешествуют, покупают разнообразные товары, в том числе, косметику и одежду, – говорит пластический хирург Юрий Диков. – Поэтому эта целевая аудитория получила распространение и вызвала массовый интерес".

Психотерапевт Айна Громова объясняет успех старшего поколения харизмой и сексуальной притягательностью. "В женщине 45+ гораздо больше опыта и меньше ожиданий от жизни. Все цели позади. Поэтому она более спокойна, мудра и уверена в себе. Женская харизма тесно сопряжена со зрелостью, так как в более позднем возрасте ее поддерживает фундамент из карьеры, собственного жилья, семьи, детей, эмоциональной стабильности и рационального подхода к реальности. Она находится в гармонии между своими желаниями и возможностями. Тогда же появляется необычное отношение к сексу. Для женщины, которая всего достигла, секс ценен сам по себе, поэтому она открыта чувственным удовольствиям", - считает она.

Все это в совокупности делает зрелую женщину необыкновенно привлекательной, и придает ей особый шарм. Вместе с тем, бьюти-индустрия активно развивается и дает возможность ухаживать за собой, как можно дольше сохраняя и поддерживая свою красоту и неповторимость. "Косметология и пластическая хирургия призваны помочь представительницам прекрасной половины человечества повысить самооценку и ощутить себя на высоте. Это помогает пожилым женщинам перестать стесняться своего возраста. Избавляясь от морщин, обвислой кожи и явных признаков старения, они априори выглядят моложе внешне, и внутренне чувствуют себя свободнее" – отмечает Юрий Диков.

Маркетологи спешно подключились к популяризации зрелых дам и стали их активно продвигать. Женщины в годах успешно рекламируют дорогую косметику 60+, товары и услуги, которые пользуются особенным спросом у возрастных людей. "У каждого продукта своя целевая аудитория. Мир моды и кинематографа до недавнего времени был сосредоточен на молодежи, считает Айна Громова. – Что полностью исключало из продаж огромный пласт платежеспособных потребителей. Эта ниша новая, поэтому она сейчас очень привлекает внимание. Поскольку маркетинговый ход был очень удачным, спрос на женщин элегантного возраста будет набирать обороты".

Что касается российских дам позднего сезона и перспективы покорения ими мировых подиумов, прогнозы экспертов неутешительны. По словам Юрия Дикова, ажиотажа в отношении зрелых россиянок не предвидится, так как большая часть населения пенсионного возраста в нашей стране не может себе позволить путешествовать, покупать стильную одежду, ухаживать за собой. Вместе с тем, проблема упирается в соотношение менталитета и финансовых возможностей пожилых людей.

"Вряд ли в ближайшие годы в России ожидается такой же расцвет и популяризация зрелых дам, как на Западе. Наш менталитет предполагает, что бабушка должна печь пирожки, вязать носки и заниматься внуками, желательно в деревне. Российская действительность пронизана стереотипными ожиданиями. В нашем сознании прочно укоренилось, что стыдно жить для себя, зазорно и неправильно себя любить", – подчеркивает Айна Громова.

Судьба сурова к пожилым женщинам в нашей стране. Если ты вышла на пенсию – ты вышла в тираж. По мнению многих, жизнь заканчивается на почетном звании "бабушка". Зависимость от социальных клише, неуверенность в себе из-за финансовой слабости и постоянная оглядка на чужое мнение делают свое черное дело. Впрочем, есть надежда, что женское начало все же возьмет верх над предрассудками и красота победит стереотипы. Тренды формируются людьми. Возможно, когда-нибудь все женщины в России освободятся от социальных ярлыков и станут адептами красивой и стильной старости, совершив открытие, что жизнь после пятидесяти только начинается.  

Автор: Андрей Суворин1 февраля 2018, 16:24

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