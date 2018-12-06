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Lifestyle

Названа необычная причина ожирения

Фото: www.globallookpress.com
Наверняка многим знакомо состояние, когда желание похудеть и приобрести хорошую физическую форму неожиданно воспринимается близкими не так, как хотелось бы. Друзья зовут в бар, родители пытаются сытнее накормить, коллеги на работе смеются "куда тебе худеть?" и предлагают перекуры и перекусы. 
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В конце концов, без поддержки окружающих некоторые отказываются от идеи навсегда распрощаться с избыточным весом и возвращаются к прежнему образу жизни, оправдывая лишние килограммы наследственностью и предрасположенностью к полноте. 

О взаимосвязи между окружением и весом человека "Дни.ру" поговорили с экспертами.

Специалисты уверены, что на набор веса влияет не столько генетика, сколько правила и традиции в семье. "По ряду исследований, в семьях, где родители отличаются склонностью к полноте, дети перенимают эту особенность. Проблема кроется в пищевых привычках старшего поколения, которые буквально передаются по наследству. Довольно часто можно услышать такую фразу: "в нашем роду все были толстыми". Это значит, что в такой семье годами, от родителей к детям и далее, передавались постулаты "нельзя вставать из-за стола, пока не доел", выбор калорийных продуктов и малоподвижный образ жизни. Если ваши родители всегда готовили на Новый год оливье и селедку под шубой, то вы, скорее всего, будете делать то же самое, невольно прививая это своим детям. Пищевые и бытовые привычки большинство людей называют "генетикой", когда говорят о том, что все члены их семьи всегда отличались избыточным весом. Однако это не так", – уверен фитнес-инструктор Артем Бразговский.

Фото: www.globallookpress.com

Не последнюю роль в том, как человек выглядит, играет социальная группа, в которой он проводит большую часть времени, считает клинический психолог Татьяна Москвитина. "Но когда человек, отягощенный неудачной "наследственностью", попадает в условия дефицита еды (вспомните блокадный Ленинград), он худеет в любом случае. Очень часто в семье забота и любовь передаются через блины, пироги и конфеты, и подмена едой важных духовных потребностей неизбежно приводит к избыточному весу. Например, жена имеет лишние 40 килограммов, и ей нужно пересмотреть свой рацион, отказавшись от сладкого, мучного и жирного. Но муж постоянно приносит домой жареные пирожки, булочки, тортики и шоколадки, – якобы для себя. При этом он знает, что супруга не сможет устоять перед соблазном и разделит с ним лакомства. По факту женщина не получает поддержки от мужа и продолжает набирать вес", – рассказывает психолог.

Словом, как бы ни старался человек, страдающий избыточной массой тела, похудеть, без поддержки близких ему людей, сделать это довольно сложно. Особенно, это касается детей, страдающих ожирением. Если мама с папой из вечера в вечер сидят на диване перед телевизором, поедая пиццу или мороженое, вместо прогулок на свежем воздухе,  сложно ожидать от ребенка, что по вечерам он станет наматывать круги на велосипеде по ближайшему парку, отмечает Артем Бразговский. Скорее всего, он присоединится к телевизионным родительским бдениям. Если старшие не занимаются спортом, то убедить детей в его необходимости будет крайне сложно. Требовать выполнения той же зарядки по утрам можно, только если вы сами делаете ее каждый день, показывая личный пример своим детям. Иначе возникнет закономерное непонимание – почему папа с мамой игнорируют тренировки, а я должен потеть? То же самое относится и к повседневной активности, которая, кстати, позволяет тратить даже больше калорий, чем фитнес-тренировки. "Запомните – то, что делаете вы, будут делать и ваши дети. Если у ребенка есть проблема с лишним весом, ищите причины в собственном поведении, а не в ребенке", – подчеркивает фитнес-инструктор.

Фото: www.globallookpress.com

Окружение вне семьи тоже сказывается на весе. Друзья могут влиять либо позитивно, либо негативно, говорит Татьяна Москвитина. Очень трудно сбросить вес человеку, имеющему в анамнезе ожирение, в компании, которая постоянно проводит досуг в баре с пивом и чипсами. С другой стороны, среди сверстников, которые прыгают с парашютом или сплавляются по реке, ходят в горы, катаются на лыжах и коньках, будет проще сохранить нормальный вес или стать стройнее. "Если на работе приняты чаепития с домашними плюшками, и каждый стремится удивить и порадовать чем-то новеньким и свеженьким своих коллег, то это, скорее, негативный фактор. Зато настольный теннис в холле офиса и сотрудники, готовые скоротать за ним обеденный перерыв, точно способствуют снижению веса", – утверждает она.

Давление и травля – не лучший способ поддержать человека, который стремится избавиться от избыточных килограммов. Обвинения в ничегонеделании и укоры за каждую съеденную конфету, а также сравнения не в пользу худеющего, которые сыплются со всех сторон, могут вызвать расстройство пищевого поведения, и такие трагические заболевания как анорексия и булимия. Эксперты рекомендуют внимательно следить за словами, сказанными в адрес того, кто пытается победить лишний вес. Они единодушно уверены в том, что хоть семья и окружение – не единственный фактор, влияющий на вес, но поддержка окружающих очень важна при любом начинании.

6 декабря 2018, 16:33

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