Как владельцы котов готовятся к Новому году

Неусидчивые и активные домашние любимцы каждый год ставят их владельцев перед сложным выбором – как решать проблему новогоднего убранства жилища? Игривые кошки только и ждут, когда подвернется возможность полакомиться сверкающим "дождиком" и перевернуть украшенную ель. Кажется, что обезопасить питомцев и украшения невозможно, ведь кошки способны залезть даже под потолок. Как быть в этой ситуации?

У актрисы Лоры Резниковой, известной по сериалам "След" и "Пятая стража", дома живут две сомалийские кошки: Астра и Гагарин. С просьбой поделиться лайфхаками Резникова обратилась к своим поклонникам в Instagram, и те дали ей несколько интересных рекомендаций. Собрав советы воедино, актриса поделилась ими с читателями "Дни.ру".

Елка

Сложно представить себе новый год без елки. Но кота, который бы не заинтересовался разноцветными игрушками и пушистыми ветвями, вообразить еще сложнее. Поэтому можно воспользоваться несколькими вариантами нарядных и красивых новогодних елок, которые питомец не сможет повредить.

Елка на стене. Необязательно ставить в квартире дерево – можно изобразить его силуэт на стене и заполнить его по своему вкусу (фотографиями, деревянными спилами, бумажными или вязаными снежинками, текстильными игрушками). Очертания елки можно нарисовать на листе пробкового покрытия или обычного ватмана, вырезать из декоративной гипсовой панели или другого фактурного материала. Так вы получите стильный минималистичный декор для дома, что полностью согласуется с нашими целями. Для подстраховки: на украшения можно брызнуть маслом цитрусовых – этот запах вызывает у котов острое отвращение, и "покушаться" на них животные не станут.

Елка из природных материалов. Другой вариант импровизированной елки – несколько полочек или толстых веток, прикрепленных к стене расходящейся книзу лесенкой. Сверху можно прикрепить макушку-звезду, а на сами ветки повесить украшения (гирлянды, игрушки).

Елка из подарков. Нарядные коробки с новогодними подарками необязательно расставлять под елкой – они сами могут быть ею! Уложите их вертикально в форме треугольника, а сверху поставьте звезду – ваша елочка готова! Однако, этот вариант не подходит для тех, чьи коты питают страсть к бумажным коробкам и бантикам.

Праздничные венки

Стены и двери (в недосягаемых для котиков местах) можно украсить венками – из хвои, сплетенных веток деревьев или любых других материалов. Для декора используются шишки, орехи, желуди и даже специи (палочки корицы, звездочки бадьяна). Очень оригинально выглядят венки, сплетенные из веток и грубой бечевки – его можно дополнить елкой-топиарием, выполненной в той же технике, и получить оригинальное и стильное украшение для дома.

Украшения на потолке

Потолок – едва ли не единственное место, которое всегда остается недосягаемым для питомца. Что можно там размещать?

К люстре или потолочным светильникам можно подвесить нити с нанизанными шариками ваты, снежинками, шишками и даже небольшими шариками. Главное, следить, чтобы питомец не мог допрыгнуть на них со шкафа или дивана.

Еще один вариант – потолочная елка. И это не экзотика, а необходимость для тех, чьи питомцы отличаются особой проворностью и ловкостью. Можно прикрепить к потолку небольшое деревце (лучше искусственное) или смоделировать его из нитей с прикрепленными шариками. Чтобы правильно подобрать длину елки, вы должны точно знать, насколько высоко может подпрыгнуть ваш кот.