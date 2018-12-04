В чем встречать Новый год-2019

Достойно встретить Новый год-2019 можно только в нарядах в стиле "диско". О самых популярных моделях предстоящей праздничной ночи рассказал историк моды Александр Васильев.

Чтобы праздник удался на все 100%, надо соблюсти соответствующий дресс-код. На Новый год-2019 надо наряжаться в стиле "диско" 80-х годов. Платья с подкладными плечами – с люрексом и бисером, крупные украшения из пластмассы, золотая и серебряная цветовая гамма. Подойдет и кое-что из образов 90-х годов – к примеру, прическа "пальма".

"Самые популярные модели этого Нового года – это модели в стиле "диско". Конец 80-х – платья с подкладными плечами, заниженные талии, из люрексового трикотажа, из блесток, из бисера и стекляруса. Самые главные цвета – золото, серебро, темно-синий, темно-фиолетовый, бордо и изумруд", – рассказал Васильев о праздновании Нового года-2019.

По словам Васильева, из обуви лидируют сапоги-"казаки" с широким раструбом. "Из новых цветов, которые придут в моду – большая гамма синих, голубых, лиловых, цикламеновых и ирисовых оттенков", – цитирует искусствоведа РИА Новости. Васильев допускает вкрапление в эту гамму желтого цвета. Он, правда, никому не идет – зато очень модный, заметил историк моды.

Историк моды рассказал о том, как встречать Новый год-2019, на презентации его книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". Она выпущена к 60-летию искусствоведа. По словам Васильева, сейчас на пике страстей мода 1980-х и начала 90-х. Мы возвращаемся к люрексу, накладным плечам, золотым и серебряным тканям, стразам, "варенке". Это и определяет наш наряд во время встречи Нового года-2019.