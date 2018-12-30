Как избежать обжорства на новогодних каникулах

Банкеты, корпоративы, домашние посиделки и походы в гости... Зимние каникулы – непростое испытание для желудка и фигуры. Что же делать, чтобы потом не было мучительно больно за лишние килограммы на боках? Правила пищевого поведения для читателей "Дни.ру" сформулировал врач-диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко.

Итак, первая опасность, которая подстерегает за новогодним столом – это майонезные салаты. По сути, любимые новогодние закуски – это калорийная бомба. Поэтому есть только два выхода: либо не делать майонезных салатов вообще, либо покупать низкокалорийный майонез, чтобы хоть как-то снизить калорийность салатов и сделать их безопасными для фигуры и здоровья. Но если у себя дома эта мера предосторожности еще может сработать, то в гостях лучше отказаться от салатов с майонезами.



Используйте любые способы приготовления пищи, кроме жарки на масле. Пароварка, мультиварка, гриль, на углях. Можно все! Все безопасно! "Закажите" Деду Морозу на Новый год двухсторонний гриль. Он позволяет быстро готовить мясо, рыбу, овощи. Такой кулинарный гаджет очень пригодится в хозяйстве, если вы мечтаете о тонкой талии после новогодних застолий.

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Русские традиции помогут сохранить фигуру даже на праздниках. Следите, чтобы на столе в эти дни была квашенная капуста, огурчики с брусникой, клюквой. Такие блюда обладают насыщенным вкусом и самое главное – низкокалорийны.

Избегайте пищевых запасов и старайтесь не готовить на все дни новогодних каникул. Это позволит избежать переедания, которым часто грешат люди именно во время продолжительных выходных. Обилие блюд на столе – всегда лишние килограммы на боках.

Убирайте еду с глаз долой. Не надо, чтобы в новогодние праздники по всей квартире стояли вазочки с конфетами и мандаринами, блюда с тортами и десертами. Прячьте угощения: чем меньше контакт с соблазняющей едой, тем меньше вероятность переедания.

Больше двигайтесь. На каникулах любите валяться перед телевизором? Тогда не сомневайтесь, что все съеденные блюда превратятся в жир. Больше гуляйте, ходите не в гости, а в парки, на горки, катайтесь на санках, лыжах и коньках – радуйтесь зиме и получайте от нее удовольствие.

Новогодняя ночь предполагает употребление алкоголя. Если хотите сохранить человеческий облик, научитесь правильно оперировать закусками. Жирная еда, так же как и сладкая, замедляет процесс усвоения алкоголя. И вот тут придется выбирать – хмельное веселье или стройная фигура.

Избегайте газированных напитков, они усиливают действие алкоголя. И наоборот, супы и крахмалистые продукты обладающие обволакивающим действием замедляют его всасывание в кровь.

Если чувствуете, что повеселились на славу, обязательно оставьте себе что-нибудь соленое на утро, это поможет снизить отек. Сладкие блюда способны мобилизовать метаболизм в печени, поэтому кусочек торта или чай с конфетами позволят снова радоваться жизни.

Если у вас экстремальные планы на вечер и вы хотите пуститься во все тяжкие, накануне утром выпейте небольшое количество некрепкого алкоголя. Это поможет вашей печени подготовиться к алкогольному удару, немного ее "размять". В процессе веселья не сдерживайте себя в движении: танцуйте, гуляйте, больше двигайтесь – это поможет лучше метаболизировать алкоголь.