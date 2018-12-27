Гастрономические выходные в Грузии

Грузия – велика и многогранна: на ее детальное изучение понадобится как минимум несколько недель. Но для первого свидания можно выделить два-три дня. Вас ждет незабываемый и насыщенный уик-энд. Главное – не пытаться объять необъятное, а остановить свой выбор на каком-то одном регионе, например, на Кахетии.

Приятно познакомиться

Знакомство с Грузией, конечно, стоит начинать с ее столицы – города Тбилиси. Аэропорт, куда вы прилетите, находится совсем недалеко от центра – минут 30 езды, поэтому сделать остановку стоит непременно. Исторический центр грузинской столицы довольно компактный: основные достопримечательности находятся в пешей доступности друг от друга, поэтому вы не потратите много сил и времени на их изучение.

В Старом городе царит совершенно особенная атмосфера. Здесь располагаются древние храмы, дворцы и особняки, выстроенные в лучших традициях грузинской архитектуры. Прогуляйтесь по центральной улице города – проспекту Руставели, дойдите до площади Свободы, спуститесь по бывшей ул. Леселидзе, сверните на Шардени – пешеходную улицу, расположенную в районе Старого Города – место притяжения светской молодежи, артистов, художников. Она привлекает туристов не только модными бутиками, салонами, многочисленными ресторанчиками и кафе, но и своей богатой историей. Названа была в честь французского путешественника Жана де Шардена (1643– 1713). А углубившись в переулки, можно наткнуться на памятник грузинской актрисе Софико Чиаурели и легендарному кинорежиссеру Сергею Параджанову.

Если вы прилетели в город утром, скорее отправляйтесь к зданию театра Габриадзе. Каждый час на балкончике под крышей башни появляется кукольный ангел и бьет в маленький колокол. Но ровно в полдень на балконе разворачивается настоящее представление: после 12-го удара прямо посреди башни открывается сцена, на которую под старинную мелодию "выходят" другие кукольные персонажи. Последними появляются жених и невеста. Представление абсолютно бесплатное, но желающих его посмотреть обычно много, поэтому лучше приходить немного заранее.

Обязательно загляните в Кафедральный собор Грузинской православной церкви – Цминда Самеба. Это целый комплекс, куда входит монастырь, семинария, резиденция патриарха и собор. Интересно, что значительная часть средств на строительство церкви была собрана благодаря добровольным пожертвованиям. Посетите и храм Метехи. Он расположен на краю отвесной скалы, которая находится в центре города. Церковь была возведена в XIII веке на месте дворца основателя города Вахтанга I Горгасали, но до наших дней дошла постройка XVI века, что тоже неплохо.





Дальше отправляйтесь в парк Рике и берите билет на канатную дорогу. Ее верхняя станция находится на склоне хребта Сололаки. Здесь вы сможете увидеть впечатляющую своими размерами скульптуру женщины. Это Мать Картли, символ Грузии и Тбилиси. Памятник видно из нескольких точек города, но только поднявшись на гору, вы сможете оценить его масштаб. Впрочем, садиться на канатку стоит не только ради Матери Картли. На горе находится старинная крепость Нарикала – душа Тбилиси. Стена крепости в древние времена защищала город от вражеских набегов. Прогулявшись по ней, вы сможете прикоснуться к истории и насладиться потрясающими видами на город. Лучшие виды открываются с самой высокой точки – башни с крестом.

Даже если на посещение Тбилиси у вас отведен всего один день, не откажите себе в удовольствии посетить знаменитые серные бани, которыми славится грузинская столица. В городе их несколько десятков: каждая отличается своими условиями и ценами. Посещение серной бани – это не только полезная для здоровья процедура: вода здесь насыщена природным сероводородом прямо из источников под городом.

Это еще и отличный способ лучше понять культуру Тбилиси. Именно с них по легенде началась история города. Когда Царь Вахтанг Горгасали охотился в окрестностях, подбитый им фазан упал в теплые источники и сварился. Царь был настолько впечатлен случившимся, что решил на этом месте основать город и назвал его "Тбилиси" ("тбили" в переводе с грузинского означает "теплый"). Памятник царю-основателю стоит как раз напротив серных бань. Рядом с храмом Метехи.

Вечером город зажигается сотнями огней, и прогулка по нему превращается в отдельное удовольствие. Если вы интересуетесь современной архитектурой, не поленитесь дойти до Моста мира, который был построен в 2010 году с легкой руки бывшего президента Михаила Саакашвили и соединил старую и новую части Тбилиси. Архитектурный проект неоднозначно воспринимается жителями города, но определенно заслуживает внимания.

Где поесть? Не стоит думать, что все рестораны Тбилиси одинаково хороши. Если у вас в планах вкусный ужин, лучше выбрать один из проверенных вариантов.



Самый известный грузинский ресторан в столице называется "В тени Метехи": гости ценят его за аутентичность и полное погружение в гастрономическую культуру страны. Отличные хинкали ищите в Akhali Gemo (название заведения переводится как "новый вкус"), а в ресторане Puris Sakhli можно попробовать блюда из органических продуктов.

Где остановиться? Переночевать лучше в Тбилиси. Здесь большой выбор гостиниц – от небольших дизайнерских отелей до гигантов с мировым именем. Селиться, разумеется, лучше поближе к центру, например, на Майдане, в районе улицы Шардени: отсюда до основных достопримечательностей рукой подать. Правда, есть и свои минусы: засыпает этот район глубоко за полночь. Если это не смущает, можно присмотреться к отелю Tiflis Palace. К услугам гостей элегантные интерьеры, комфортные номера и панорамный ресторан с прекрасным видом на город. Бронировать, разумеется, лучше заранее.



Прикоснуться к истории

На следующий день можно отправляться в Кахетию. Этот регион традиционно считается винным – здесь производят до 10 млн литров вина в год. И конечно, знают все тонкости этого непростого процесса, поэтому ценителям настоящего грузинского вина стоит отправляться именно сюда. Дорога из Тбилиси на машине займет примерно полтора часа. По пути можно сделать несколько остановок: например, заехать в Сигнахи – город любви. По легенде именно здесь жил герой знаменитой песни Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" – талантливый художник Нико Пиросмани, который безответно полюбил французскую актрису Маргариту де Севр. Считается, что он потратил все свои деньги на красные розы – любимые цветы девушки. Но это не помогло разжечь в ней ответных чувств: она уехала на родину, оставив пылкого художника с разбитым сердцем и пустым кошельком.

В Сигнахи находится Бодбийский монастырь, в котором покоятся мощи святой Нино – просветительницы Грузии: именно ее проповеди принесли в страну христианство. В городе стоит также заглянуть в ресторан и винный погреб "Слезы фазана": интересное у него не только название, но и интерьер.

Тамада – всему голова

Грузинского вина много не бывает, поэтому, пожалуй, главное, что нужно сделать в Кахетии – это поехать на виноградники. Такая экскурсия будет очень интересной и познавательной.

Процесс производства вина – очень деликатный. Сначала виноград собирается вручную и укладывается в ящики среднего размера для бережной транспортировки. Затем ягоды винограда отделяются от гроздьев, виноград сортируется в зависимости от разновидности вина. После этого начинается процесс винификации, при котором учитываются характерные черты каждого сорта винограда, например, фруктовые ароматы и танины. Процесс розлива в бутылки следует строгим нормам контроля качества.

Отдельная гордость грузинского виноделия – сохранение традиций. Например, здесь до сих пор производят вино в квеври – уникальных керамических сосудах, напоминающих по форме амфоры, но без ручек. Традиционно квеври используют для вызревания вина под землей, где сохраняется стабильная температура. В Кахетии этот метод был известен уже несколько веков назад. Вино, выдержанное в глиняных кувшинах под землей, имеет деликатный, совершенно непередаваемый вкус и аромат, спутать который ни с чем невозможно. Поэтому, находясь в винных погребах, не откажите себе в удовольствии попробовать вино из квеври. С этой целью можно заехать на местную винодельню GWS, где для туристов открыт Квеври Хаус (Qvevri House).

Ну, а вечером самое время усесться за щедро уставленный яствами грузинский стол. Здесь его могут накрыть прямо в виноградниках, что весьма экзотично, или, по-домашнему, – на открытой террасе одного из зданий винодельни. Главой любого застолья считается Тамада. Он всегда выбирается из самых уважаемых и образованных гостей, умеющих вести супру – так называют грузинское застолье. Основная обязанность тамады – произносить тосты, таким образом побуждая к беседе всех участников застолья. Тамада – это душа грузинского стола, а талантливый тамада делает застолье колоритным и незабываемым.

Ну, и о гастрономических традициях. Считается, что именно в Кахетии готовят лучший во всей Грузии шашлык. К нему подадут традиционные грузинские соусы (аджику и ткемали), и конечно, горячий, только выпеченный хлеб – шотис пури, который делают в виде продолговатой лепешки.

Без знаменитых хинкали, пхали, сациви, оджахури (жаренное мясо с картошкой) и хачапури вас, конечно, тоже не отпустят. К каждому блюду подойдет свой сорт вина. Начать можно, например, с белого сухого цинандали, которое идеально сочетается с овощами и копченой рыбой. Запивать мясо тамада порекомендует любимым всеми саперави или киндзмараули. Хванчкару лучше всего употреблять самостоятельно или сопровождать острыми сырами, а мукузани дополнит темный шоколад.

Не забудьте порадовать близких бутылочкой вина, привезенной прямо с винодельни. А находясь на месте, не упустите возможность продегустировать экспериментальные образцы, которые местные виноделы делают сугубо для себя, получая удовольствие от творческого процесса создания новых "букетов".