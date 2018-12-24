Японские ученые изобрели эликсир молодости

Современный мир не стоит на месте. Новые технологии проникают в нашу жизнь, упрощая и облегчая ее. Они не обходят стороной и медицину, которая уже многие годы ищет "эликсир вечной молодости".

Отрасль, которая занимается борьбой с антивозрастными изменениями, называется превентивной anti-age медициной. Ее цель - управление резервами человеческого организма. С помощью этого можно не только избежать различных заболеваний, но и контролировать процесс старения. Главный представитель этого типа медицины – японское сообщество Society for Glycative Stress Reseach (Япония). Их одобрение является показателем качества и безопасности.

Последним одобренным и проверенным изобретением в превентивной медицине является HSC COLLAGEN Premium, или питьевой коллаген. О нем "Дни.ру" рассказала врач высшей категории, дерматолог-косметолог, международный тренер, эксперт по инъекционным и лазерным методикам, основатель клиники Professional Алена Саромыцкая.

Питьевой коллаген – продукт нового поколения с усиленным терапевтическим эффектом, который не имеет аналогов на мировом рынке. Его создал японский медицинский институт Tottory University. Действие этого anti-age "коктейля" основано на том, что впервые морской коллаген в максимальной концентрации 10 граммов использовали в сочетании с экстрактом птичьего белого гнезда ласточки салангана.

Коллаген – знакомое слово для искателей средства от старения. Но раньше он был известен благодаря инъекциям или витаминным капсулам. Питьевой коллаген нужно принимать внутрь в жидком виде, поэтому в узких кругах его и называют "коктейль". Насколько эффективно употребление такого средства?

Медики утверждают, что такой метод использования гораздо более прогрессивный. Раньше нужно было вколоть коллаген в "проблемное" место, чтобы увидеть результат, а витамины – пить на постоянной основе. Питьевой коллаген действует на организм комплексно. Это средство не является медикаментозным, и потому оно положительно действует на многие системы организма, а именно:

Нормализует обменные процессы

Снижает уровень холестерина

Улучшает функции эндокринных желез

Активирует регенеративные процессы в тканях

Повышает тонус, упругость и эластичность мышц, сосудов, хрящевой ткани, кожи

Оказывает интимное омоложение

Улучшает когнитивные функции: концентрацию внимания, активность нейронов, улучшает память и ускоряет мыслительные процессы

Оказывает антиоксидантное действие

Подавляет окислительные процессы в организме

Итак, "вечная молодость" – это в первую очередь забота о своем здоровье. Превентивный anti-age подход является самым прогрессивным в медицине, потому что он носит щадящий характер, то есть не вредит ни одной системе организма. А новейшее изобретение в этой сфере – HSC COLLAGEN Premium – удивляет своим эффектом людей по всему миру.