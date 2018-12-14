Известная модель показалась на людях с прыщами и синяками под глазами
Манекенщица показала истинное лицо. Так девушка выглядит дома, когда ее никто не видит. Тейлор не побоялась продемонстрировать подписчикам неидеальную внешность.
Хилл позирует перед камерой с темными кругами под глазами, неидеальной кожей с угрями на щеке и на лбу и заросшими бровями.
Модель сделала это для того, чтобы доказать публике, что "ангелы" Victoria’s Secret, которых многие считают эталонами женской красоты, вовсе не столь совершенны. Они – обычные "земные" женщины со своими недостатками.
Поклонники удивились и оценили честность и смелость Тейлор и поблагодарили, что раскрыла им правду. Многие фолловеры признали, что в натуральном виде Хилл выглядит даже лучше и милее, чем на подиуме.
Более того, снимок модели вдохновил некоторых подписчиков. Они отметили, что фото Хилл позволило им взглянуть на себя по-другому и прекратить комплексовать из-за внешности.
Как писали "Дни.ру", 10 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония British Fashion Awards. Дочери знаменитой манекенщицы Синди Кроуфорд – Кайе Гербер удалось обойти сильных соперниц топ-моделей. Награду ей вручила певица Рита Ора.
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