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Известная модель показалась на людях с прыщами и синяками под глазами

Тейлор Хилл. Фото: www.globallookpress.com
"Ангел" Victoria’s Secret показала лицо без макияжа. 22-летняя Тейлор Хилл выложила в Instagram снимок, удививший поклонников. 
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Манекенщица показала истинное лицо. Так девушка выглядит дома, когда ее никто не видит. Тейлор не побоялась продемонстрировать подписчикам неидеальную внешность.

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Хилл позирует перед камерой с темными кругами под глазами, неидеальной кожей с угрями на щеке и на лбу и заросшими бровями.

Модель сделала это для того, чтобы доказать публике, что "ангелы" Victoria’s Secret, которых многие считают эталонами женской красоты, вовсе не столь совершенны. Они – обычные "земные" женщины со своими недостатками.

Поклонники удивились и оценили честность и смелость Тейлор и поблагодарили, что раскрыла им правду. Многие фолловеры признали, что в натуральном виде Хилл выглядит даже лучше и милее, чем на подиуме.

Более того, снимок модели вдохновил некоторых подписчиков. Они отметили, что фото Хилл позволило им взглянуть на себя по-другому и прекратить комплексовать из-за внешности.

Как писали "Дни.ру", 10 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония British Fashion Awards. Дочери знаменитой манекенщицы Синди Кроуфорд – Кайе Гербер удалось обойти сильных соперниц топ-моделей. Награду ей вручила певица Рита Ора. 

Автор: Валерия Нарская14 декабря 2018, 19:09
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Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме

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