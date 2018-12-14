Русская Кардашьян вывалила жир напоказ
Знаменитая пышными формами россиянка покорила пользователей Сети, демонстрируя свои прелести в Instagram. У аккаунта модели 9,1 миллиона подписчиков. В этом отношении ей могут позавидовать многие знаменитости.
Однако на последней фотографии, выложенной Анастасией в соцсети, можно заметить явные жировые складки и обвисшие подмышки. Квитко надела обтягивающий топ и не смогла в нем скрыть полноту. На снимке видно, что фигура русской Кардашьян вовсе не столь идеальна, как на отретушированных фото. Можно предположить, что у девушки появились проблемы с лишним весом.
"Наконец-то снова солнечно", – написала Настя. Ее поклонники восхитились снимком – Квитко им нравится в любом виде. "Как всегда, красива!", "Ты светишься так же прекрасно и ярко, как солнечный свет", "Идеальная", "Горячая", – прокомментировали фото фанаты русской модели.
Отметим, что и Ким Кардашьян, с которой постоянно сравнивают Квитко, не избежала этой участи – лишнего веса. Она довольно часто выбирает облегающие наряды, из которых просто вываливаются жировые складки.
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