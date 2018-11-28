Топ-7 бюджетных путешествий на Новый год

До Нового года еще месяц, а цены на новогодние поездки уже поражают. Конечно, в идеальном мире планировать путешествие в праздничные дни нужно заранее, хотя бы за пару месяцев – но и сейчас еще можно успеть.

Вместе с сервисом путешествий OneTwoTrip "Дни.ру" подобрали несколько вариантов путешествий, которые не сильно ударят по семейному бюджету*.

Минск, Белоруссия

Даты: 31 декабря – 3 января

Перелет + отель на двоих: от 26 277 рублей

Виза: не нужна

Самое бюджетное новогоднее путешествие можно запланировать в дружественную нам республику: четырехдневный отдых на двоих уложится в тридцать тысяч рублей. При этом, в отличие от многих европейских стран, Новый год у белорусов отмечают с тем же размахом, что и в России. А значит, вы получите и елки, и мандарины, и оливье – и при этом смену декораций и культурную программу.

Еще один плюс такого отдыха – безвизовый режим. Более того, россиянам для въезда в Белоруссию даже загранпаспорт не нужен. Так что купить билеты можно в последний момент. Правда, делать этого все же не стоит – чем ближе к Новому году, тем выше цены.

Чем заняться в Минске в Новый год? Гулять, любоваться украшениями и гирляндами, покупать сладости и новогодние сувениры. При желании на новогоднюю ночь можно забронировать столик в одном из многочисленных ресторанов, но и простые гуляния по центральным улицам и площадям вас не разочаруют. А в первые дни нового года можно съездить за город – посмотреть на заснеженные (если позволит погода) замки или погулять по берегам красивого озера Нарочь.

Рига, Латвия

Даты: 26 декабря – 2 января

Ж/д билеты на двоих туда-обратно (отправление из Москвы): от 14 500 рублей

Отель на двоих: от 18 172 рублей

Итого: от 33 000 рублей на двоих

Виза: шенген

Новый год в Риге по погоде и настроению мало чем отличается от московского, так что это хороший вариант для тех, кто хочет фейерверка и елок в новых декорациях. Встречать главную ночь года можно как в ресторане, так и просто на улице: на главных площадях и улицах проходят масштабные гуляния и концерты. Можно выпить глинтвейна на ярмарке, посмотреть в полночь фейерверк на Набережной 11 ноября, а потом отправиться веселиться в один из ночных клубов.

В первые дни года познакомьтесь с Ригой, особенно с ее старой частью, где расположены основные церкви и замки. Все довольно компактно, так что пары дней на осмотр хватит. А греться можно в уютных кафе: на второй день нового года они уже будут работать как обычно. Если же гулять будет слишком холодно, можно сесть в один из красных экскурсионных автобусов, которые ездят мимо основных достопримечательностей.

Хельсинки, Финляндия

Даты: 28 декабря – 2 января

Перелет + отель на двоих: от 33 015 рублей

Виза: шенген

Если вы выбрали для встречи Нового года столицу Финляндии, учтите, что для финнов основным праздником является католическое Рождество. Традиции пышно, с фейерверками и народными гуляниями встречать первую ночь нового года здесь нет – и это может быть плюсом для тех, кто хочет уехать от шума и праздничной суеты.

Любителям праздновать в ресторане стоит позаботиться о бронировании столика заранее: большинство заведений не только в новогоднюю ночь не работают, но и накануне закрываются рано. Если захотите купить продуктов для камерного празднования в номере отеля, тоже сделайте это заранее: супермаркеты работают до 19:00. В саму новогоднюю ночь на Сенатской площади играет оркестр и собираются желающие ровно в полночь выпить шампанского и покричать "ура".

Учтите, что в первый день нового года большинство магазинов и заведений в городе закрыты. Музеи тоже не работают, так что их стоит посетить в последние дни 2018 года. В Хельсинки их несколько десятков, самые интересные – Атенеум и Музей естествознания. Стоит также зайти в местные церкви – Успенский собор и необычную Церковь в скале. А вот гулять в Свеаборге зимой, скорее всего, будет не очень комфортно.

Вильнюс, Литва

Даты: 28 декабря – 2 января

Перелет + отель на двоих: от 38 657 рублей

Виза: шенген

Вильнюс, красивый в любой день года, к новогодним праздникам становится совершенно сказочным: яркие украшения, рождественские ярмарки, пряничные домики, разноцветные огоньки и аромат глинтвейна приносят городу особое очарование, а его гостям – настоящее праздничное настроение.

Начать празднование можно в одном из ресторанов вкусным, почти домашним ужином, а продолжить уже на улицах города: погулять по ярмарке на Кафедральной площади и обойти окрестные улочки. Если хотите праздновать в номере отеля, продукты стоит купить заранее: в предновогодний день магазины закрываются рано. Первого числа многие тоже не работают.

Первые дни нового года посвятите прогулкам: идеально, если удастся найти местного гида, который поможет не заблудиться в переплетении узких центральных улочек. Посмотрите собор, церкви и костелы, полюбуйтесь интересной архитектурой и погуляйте по проспекту Гедимина и необычному району Ужупис.

Стамбул, Турция

Даты: 28 декабря – 2 января

Перелет + отель на двоих: от 40 492 рублей

Виза: не нужна

Вообще Новый год в традиционной Турции отмечать не принято, но Стамбул – город скорее европейский, и этот праздник здесь любят: наряжают елки, покупают подарки и гуляют до рассвета. Благо мягкая приятная зимняя погода позволяет.

Праздничный ужин запланируйте в одном из ресторанов (столик стоит забронировать заранее), а после отправляйтесь гулять. Одно из самых популярных мест для новогодних гуляний – Галатский мост, соединяющий новую и старую части города. Отсюда открывается прекрасный вид на фейерверки, которые запускают на площади Таксим. Кстати, поужинать можно в одном из рыбных ресторанчиков неподалеку. Продолжение банкета можно перенести в один из баров и дискотек на улице Истикляль: они работают до утра и готовят своим гостям специальные новогодние программы.

В первый день года большинство заведений традиционно закрыты, но никто не мешает просто погулять по городу, полюбоваться достопримечательностями, посетить собор Святой Софии и Голубую мечеть.

Белград, Сербия

Даты: 26 декабря – 2 января

Перелет + отель на двоих: от 42 018 рублей

Виза: не нужна

Новый год считается в Сербии семейным праздником, и многие встречают его дома. Тем не менее, на городских площадях и улицах проводят красочные торжественные мероприятия, к которым могут присоединиться все желающие. Если хотите попасть на новогодний ужин в ресторан, столик забронируйте заранее.

Погулять можно на одной из рождественских ярмарок, заодно согреться глинтвейном и закупиться сувенирами. На площади Республики и перед зданием Национального собрания в новогоднюю ночь проходят концерты и массовые народные гуляния. Ровно в полночь будет салют, а после, если останутся силы, можно продолжить программу в одном из баров или клубов Савамала: после полуночи войти можно без предварительной брони.

Если приедете за несколько дней до Нового года, можете поучаствовать в одном из самых веселых новогодних развлечений – забеге Дедов Морозов: люди наряжаются в красные шубы, надевают бороды и бегут по центральным улицам. Для участия костюм обязателен.

А в первые дни нового года можно просто погулять по городу: посмотреть на Белградскую крепость, зайти в собор святого Саввы и пройтись по набережной Дуная.

Милан, Италия

Даты: 31 декабря – 3 января

Перелет + отель на двоих: от 44 071 рублей

Виза: шенген

Итальянцы с большим размахом празднуют католическое рождество, но и на Новый год силы остаются. Чтобы отдать дань местным традициям, в новогоднюю ночь наденьте что-нибудь красное: считается, что это принесет в наступающем году успех. Сами итальянцы предпочитают красное нижнее белье, его можно найти в любом магазине одежды.

А если хотите притянуть в 2019 году денег, в новогоднюю ночь нужно обязательно съесть 12 виноградин и чечевицу. Ее вам точно подадут в любом ресторане, где вы забронируете столик. Продолжить – или начать – празднование можно на центральной площади рядом с Дуомо, где проходит бесплатный концерт. Учтите, что обычно там собирается несколько тысяч человек! И не удивляйтесь людям, которые подходят познакомиться и выпить с вами шампанского: считается, что знакомства в новогоднюю ночь приносят удачу.

В первые дни года погуляйте по самому городу: зайдите в Дуомо, полюбуйтесь на галерею или пройдитесь по распродажам (они стартуют сразу после католического рождества). Или поезжайте в соседние города: от Милана можно удобно и довольно быстро доехать до Вероны и Венеции.

*Цены действительны на момент написания статьи, и они могут меняться, так как хорошие варианты раскупают очень быстро.