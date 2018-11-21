Какие вопросы нельзя задавать женщине

Женщины по своей натуре любознательны, им многое интересно, особенно жизнь подруг и знакомых, с которыми давно не пересекались. И в разговоре часто звучат вопросы, заданные из праздного и необоснованного любопытства, которые могут оказаться бестактными, обидными, причиняющими боль, а то и оскорбительными.

Каждая женщина хотя бы раз в своей жизни слышала один из таких вопросов от старых знакомых: "Замуж не собираешься?", "Детей не планируете?", "Второго не хотите?", "Ой, у тебя так много детей! Зачем вам столько?", "Ты какая–то слишком домашняя стала, все время с детьми. Не боишься, что муж тебя бросит, одна с ними останешься?", "Хочешь взять ребенка из детдома? Зачем тебе это? Своего роди!"… Казалось бы, вопрос задан без подвоха, просто из интереса к твоей жизни, и тот, кто спрашивает, через минуту забудет ваш ответ, но в вашей душе останется глубокий след от того, что затронули не самую лучшую для вас тему.

Светлана всегда была активной – первая красавица в школе, отличница, староста класса. Мальчики не сводили с нее глаз, а девочки стремились "дружить", лишь бы им тоже перепала доля внимания. Все считали, что жизнь Светланы будет круто идти вверх, а замуж она выйдет самой первой из класса и обязательно удачно. Да, карьера Светланы удалась, она много училась и работала, открыла свое рекламное агентство, но личная жизнь не складывалась. Мужчины обращали внимание, делали ей комплименты, но серьезные отношения заводить не торопились – слишком умна и красива.

Через десять лет после окончания школы из всего класса незамужней осталась именно Светлана. Бывшие одноклассницы на встрече выпускников забросали ее одним и тем же вопросом – почему не замужем — наперебой хвалились своими мужьями и показывали фотографии детей. Светлана улыбалась, радовалась за давних подруг, но в душе разливалось море тоски, ведь ей очень хотелось семейного счастья. Сославшись на срочные дела, она уехала домой, не дождавшись окончания вечера, и проплакала до утра. С тех пор Светлана свела общение с давними знакомыми к минимуму.

Мария рано вышла замуж, с Дмитрием их связывали сильные чувства. Но и через пять лет совместной жизни у них не было детей, которых они очень хотели. Омрачало их жизнь еще и то, что каждый раз родственники и знакомые спрашивали о том, когда же у них будут дети. Оказалось, что у Марии проблемы со здоровьем, она долго лечилась, но в ее душе поселился страх, что это не поможет, и детей у них не будет. Женщине предстояла серьезная операция, которая должна была решить все. Но Мария отчаялась настолько, затравленная вопросами о детях, что решила в случае, если операция ей не поможет, уйти в монастырь. Сегодня Мария – счастливая мама замечательных двойняшек, но ту боль, которую она испытывала, когда ей задавали вопрос о детях, она помнит до сих пор и никогда не задает его бездетным знакомым.

У Ксении и Вадима была похожая ситуация: муж оказался бесплодным, хотя всегда мечтал о большой семье, в которой будет много детей. Супруги решили усыновить ребенка из детского дома, ведь важно дарить свою любовь детям, стать для них настоящими родителями, пусть они и не родные по крови. Сначала паре часто задавали вопросы о том, когда же у них появятся дети, а после принятого решения на них многие смотрели с удивлением — зачем усыновлять, если можно родить своих. Вадим и Ксения перестали общаться со старыми знакомыми, ведь нет смысла объяснять причину всем подряд, раскрывая перед людьми душу. А когда они увидели в детском доме Полину, то она стала для них родной с первого взгляда. Удочерив девочку, семья переехала в другой город, подальше от ненужных вопросов, чтобы ничего не мешало их счастью.

Леонид и Александра – счастливые родители семерых детей. В их доме никогда не слышалось криков, только радостный смех, шутки, песни, добрые беседы. В семье царило уважение, а любовью был пропитан воздух. Когда Александра ждала последнего ребенка, соседи крутили пальцем у виска: "сумасшедшие", "плодятся, как кролики", "куда вам столько?" – такие "добрые" слова женщина слышала в свой адрес. Беременность была тяжелой, а "подруги" еще и масла в огонь подливали, интересуясь, не боится ли Александра остаться одна с таким количеством детей. Близкие вопросы задавались и Леониду – "А если с ней что случится, ты что с ними делать будешь? Ты ж их не прокормишь". Мужчину подобные вопросы приводили в ярость, ведь он очень любил свою жену и детей, не представлял без них жизни и уж тем более не собирался никуда от них уходить. Чтобы Александра поменьше нервничала от такой людской "доброты", ее положили на сохранение до конца беременности. В ожидании возвращения жены с малышом Леонид прекрасно справлялся со всеми делами, да и дети помогали отцу по дому. Потом семья подала документы на улучшение жилищных условий и переехала в другую квартиру. А скоро в их семье снова ожидается пополнение.

Причины, по которым женщина живет одна, рожает ребенка для себя без мужа, в семье нет детей или же всего один, могут быть самыми разными. И если о них не говорят, значит, эту тему затрагивать в разговоре не стоит. Своим любопытством или непониманием вы можете причинить женщине боль, которая останется на всю жизнь, закрыв на замок дверь к семейному счастью.