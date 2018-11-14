Можно ли женщине признаваться в любви первой

"Я к Вам пишу… Чего же боле? Что я могу еще сказать?.." – эти слова, написанные Татьяной Лариной Евгению Онегину до сих пор вызывают вопрос. Признаваться в любви первой или нет?

Вселенная разделила людей на две половины – мужское и женское начало, назначив каждому из полов выполнять определенные функции. С начала времен задача женщины – дом, тепло и уют, воспитание детей. А мужчина всегда был и остается добытчиком, главой семьи, именно он принимал решения. Если говорить иначе, то мужчина – отдающая, а женщина – принимающая сторона.

Мы живем в патриархальном обществе, в котором согласно природе и правилам этикета, прописываемых веками, основная инициатива в отношениях должна исходить от мужчины. И если женщина пока не получила признания в любви и предложения руки и сердца, то она должна смиренно ждать. Но времена меняются, а романтических барышень из прошлого сменили феминистки, выступающие за равные права с мужчинами. Их требования распространились и на сферу отношений, предлагая женщинам самим выбирать мужа и признаваться в чувствах. Частично они правы – женщина не только может, но и должна принимать участие в выборе партнера, но не как в каменном веке, стукнув по голове дубинкой и забрав к себе в пещеру, а очаровывая и соблазняя.

Что касается признания в любви, то давайте вспомним фильм "Предложение", главные роли в котором исполнили Сандра Баллок и Райан Рейнолдс. В начале фильма есть сцена, когда героиня Баллок стоит посреди улицы на коленях перед героем Рейнолдса и делает ему предложение. И пусть брак предполагался фиктивный, вряд ли любая женщина мысленно готова поставить себя на ее место в этот момент. Для женщины такая явная форма предложения унизительна, но мужчину она возвышает.

В XIX веке женщины не могли признаваться в любви, тогда это считалось дурным тоном. Многие думают также и сейчас. Но вспомните Онегина. Да, он не сразу увидел в Татьяне своего счастья, но когда понял, что именно она ему нужна, было поздно. Зачем же сегодня приводить к такому результату? По принуждению или желанию родителей сегодня замуж выходят единицы, так почему не идти к своему счастью через любовь?

Сегодня женщина вполне может действовать несколькими способами, направляя и подталкивая мужчину к признанию своих чувств. Окружите его заботой и лаской, но и оставьте "свободу передвижения", не пытаясь контролировать его действия. И не ревнуйте: он с вами, нужны ему вы, а не проходящая мимо миловидная девушка. Став для мужчины по-настоящему единственной, вы непременно услышите заветные слова.

Делайте комплименты любимому, пусть он чувствует через них вашу любовь и страсть. Хвалите его, но только когда в этом будет необходимость. Перебор с комплиментами может выглядеть наиграно, что будет не в вашу пользу.

Если вы видите, что чувства взаимны, искренни и сильны, а ваш мужчина просто боится вашего отказа, устройте романтический вечер, располагающий к признаниям. В этом случае можете начать первой, но не своими словами – почитайте стихи. И обязательно читайте так, чтобы он видел, что каждое слово идет от вашей души.

Если вы хотите проверить своего любимого человека, потому что еще не очень уверены в ответных чувствах, поиграйте в правду или ложь. Во время своего раунда признайтесь ему в любви, но просто, без вычурности. И если чувства взаимны, вы сразу получите ответ.

Помните: мужчины больше женщин боятся отказа, просто не говорят об этом открыто. Поэтому ваша задача помочь избраннику рассказать вам о своих чувствах, что станет новым этапом в ваших отношениях.