Как преодолеть страх потерять красоту с возрастом

Россия переживает настоящий бум омоложения и борьбы со старением, тогда как в Европе к естественному процессу зрелости относятся спокойно. Вероятно потому, что в Европе гораздо активнее был развит феминизм. Женщины и мужчины могут сколько угодно стареть без ущерба для взаимодействия с противоположным полом.

Это еще одна свобода западной женщины, так как мужчину редко оценивают с позиции, молод ли он, есть ли у него морщины и живот. Российские женщины, по сути, жертвы этого посыла. Дискриминация их по внешним признакам процветает в виде некорректных высказываний в адрес россиянок, которые не слишком стараются следить за собой.

Хорошо выглядеть для россиянки – признак социального статуса. Для представительниц прекрасного пола внешность давно стала инструментом продвижения по жизни. Поэтому обществом приветствуется их стремление следить за весом и фигурой, предотвращать внешние возрастные изменения и модно одеваться. Особенно, если женщине за сорок. Зарубежным дамам больше повезло в этом смысле, так как европейка имеет право на все, на что имеет мужчина, в том числе, быть полной, неухоженной, некрасивой и не тратить деньги на то, что она не считает необходимым.

Для россиянок же актуальна борьба за мужчину, женская конкуренция в этой истории высока. Тем более, что в нашем обществе принято сбрасывать женщину после 40-45 лет на обочину дороги любви. Поэтому в ход идут все инструменты и технологии, которые предоставляет бьюти-индустрия и эстетическая медицина. Если это позволяет женщине выглядеть моложе своих сверстниц и подогревать к себе интерес мужчин, почему бы нет? Можно сказать, что пластика продлевает срок годности наших соотечественниц.

В нашей стране женщины выросли с ощущением, что тело несовершенно и недоделано, поэтому его нужно постоянно улучшать, исправлять, доводить до идеала. Однако подобному процессу нет конца – это ловушка, поскольку совершенству нет предела. Лишь приняв факт, что с годами во внешности непременно происходят изменения, мы становимся свободнее. Тогда как, выискивая у себя признаки старения, мы крадем собственные счастливые моменты. Стать красивой зрелой, уверенной в себе женщиной дорогого стоит. Прежде всего, нужно полюбить себя и свое тело таким, каким оно должно быть в определенный период жизни. Седые волосы, изменение черт лица и фигуры. Ведь живое лицо гораздо привлекательнее неподвижной ботоксной маски. Удовольствие от себя – это внутреннее состояние. Если вы себя не любите, то не примете даже с длинными ногами, пышной грудью и молодой кожей. Чрезмерное увлечение пластической хирургией – признак того, что мы не видим своей индивидуальности и хотим соответствовать навязанным стандартам.

За телом нужно ухаживать – гладить его, уделять ему время и внимание. Это двухсторонний процесс – чем больше в себя вкладываешь, тем больше ценного в себе видишь. Сделайте карту себя – вырежьте из своей фотографии фрагменты со своим телом, которые наиболее привлекательны и любуйтесь ими. Полюбите свой вес, который на самом деле, может вас украшать, в другом весе вы можете оказаться менее привлекательной. Если любить свое тело и не воспринимать его, как предателя, который выдает возраст, оно будет отвечать взаимностью. Нужно не воевать со своей внешностью, а считать ее своим другом и союзником!

Совсем недавно в России была третья волна бабьего лета – теплая, яркая осень, фантастическая роскошь разноцветья. Но до того, как все листья стали золотыми, они были зелеными. Природа циклична, ход ее неизбежен. В каждом сезоне есть своя прелесть, красота, тишина и уют. Мы стремимся удержать летнюю крону, вопреки всем прекрасным предложениям от жизни. Важен выбор. Что мы выберем – дожитие, со всеми страхами, которые тщательно скрываем, или красивый сезон теплой осени?