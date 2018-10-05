Одинаковы с лица: девушки стали похожими друг на друга

В соцсетях сложился довольно четкий стереотип: все успешные девушки с соответствующим количеством подписчиков и рэпером в мужьях выглядят определенным образом. Они – обладательницы высоких скул, пухлых губ, аккуратного, вздернутого носика и идеально "высушенной" фигуры, на которой не отразились третьи по счету роды.

Стереотип работает четко. "Если я получу такую внешность, – рассуждает среднестатистическая девушка, – то привлеку внимание успешного мужчины, получу возможность путешествовать, тратить деньги и делиться опытом с другими – своими подписчиками". В качестве примеров приводят подруг Тимати Анастасию Решетову и Алену Шишкову, супругу Джигана Оксану Самойлову. Та же Ольга Бузова, начав карьеру певицы, первым делом сделала "улучшайзинг" внешности: ее губы стали куда более пухлыми, а скулы – скульптурно четкими.

Эксперт по семейным отношениям, преподаватель психологии отношений Мила Левчук уверена, что ничего страшного в желании соответствовать трендам нет. Ведь так было во все времена. Идеалы красоты менялись, а смысл оставался.

"Мы часто читаем о том, как важно принимать себя такой, какая ты есть, – рассуждает Левчук. – Но если мы посмотрим на женщин, у которых есть финансовые возможности и время о себе заботиться, то увидим, что они устраиваются в жизни куда лучше и получают то, что хотят. Вспомним, что когда-то женщины нещадно затягивали себя в корсеты ради осиной талии, пытались уменьшить ступни, выбривали волосы на лбу – все ради заветного идеала. Да, сегодняшние стандарты таковы. И вместо того, чтобы стать лучшей версией себя, женщины зачастую становятся внешне одинаковыми. Но это было во все времена".

В последнее время также набирает силу бодипозитив. Обложки глянца украшают модели plus size, они же выходят на подиумы представлять коллекции именитых дизайнеров. Правда, через некоторое время многие из них все-таки худеют, ибо шанс получить работу гораздо выше. А затем дружно рассказывают со страниц того же глянца, как им понравилось вести здоровый образ жизни и сколько энергии он дарит.

"Женщина, которой внушают, что нужно любить себя с прыщами, морщинами, тонкими губами и брылями, вряд ли чувствует себя счастливой. Она еще больше загоняет себя в стресс, потому что каждый день видит себя в зеркале. Есть два перегиба: попытка бесконечно что-то сделать с внешностью и нежелание в принципе что-либо делать с ней. Ведь отбеливание зубов, эпиляция да и попросту мытье волос – это тоже попытка стать ухоженнее и красивее. Согласно теории бодипозитива и этого делать не нужно? То есть принимать себя со всеми лишними волосами на теле и кривыми зубами? А тем временем есть дивы в Instagram, которые улучшают себя, фантастически выглядят после рождения троих детей и выходят замуж за статусных мужчин. Что-то мне подсказывает, что несчастными они себя точно не чувствуют", – продолжает Мила Левчук.

Перегибом специалист называет потребность женщины уничтожить свою самоидентичность. Когда девочка, не принимающая себя, уже в школе наносит себе увечья, шрамирует тело, забивает его татуировками или пирсингом. Когда тело пытаются превратить в арт-объект – это совершенно точно борьба и неприятие себя. Если девушка качает ягодицы и увеличивает объем губ и ей нравится результат, то не стоит ей в этом мешать, предлагает психолог.

С ней согласен пластический хирург Юрий Диков. На примере своей практики он отметил, что лишь 10% приходящих клиентов выдают неадекватные запросы или просят им сделать тело, условно как у Анджелины Джоли. Остальные 90% приходят с определенными проблемами, которые на протяжении длительного времени мешают жить. "Это девушки с маленькой "подростковой" грудью, которым надоело комплексовать. Это мамы, которые хотят вернуть груди былую форму после процесса кормления. Это женщины, которые хотят убрать асимметрию, в разумных пределах увеличить грудь, чтобы нравиться себе и любимому мужчине. Я, как врач, не вижу в этом ничего нездорового, - говорит Диков. – В большинстве случаев запросы очень адекватные". Как правило, девушки приходят подготовленные. Они уже посмотрели массу примеров, побывали на консультациях у нескольких врачей. Все понимают, что пластическая операция – это не шутки.