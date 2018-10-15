Стоит ли сохранять брак ради детей

Многие пары живут по инерции: прежних чувств не осталось, интересы разные, а все, что объединяет людей – это дети. Желание вырастить их в полной семье вне зависимости от своих отношений становится главным фактором в попытке сохранения брака.

Семья строится на взаимоотношениях: мужчина – женщина, родители – дети. Но эти связывающие нити общие, именно они создают основу семьи. Стоит одной такой нити порваться, как привычный устой начинает рушиться, и дети начинают видеть лишь холодность родителей по отношению друг к другу.

Ситуации бывают разные, поэтому решать, стоит ли восстанавливать отношения, нужно исходя из них.

Ирина и Михаил познакомились еще в юности, они учились в одном университете. Чувства вспыхнули быстро, а романтические отношения переросли в семью. Шло время, появились дети – Александр и Валерий, в которых и отец, и мать не чаяли души. Но чувства друг к другу в паре стали угасать. Они родителя задерживались на работе, занимались карьерой, не забывая уделять внимание сыновьям, но делали это отдельно друг от друга. Семейные праздники и совместные прогулки для ребят остались в далеком прошлом. Да, каждый день дети видели заботу родителей, но при этом отмечали холодное равнодушие в их отношениях.

На мальчиках равнодушие Ирины и Михаила друг к другу отражались по–разному. Александру было уже 14 лет, и разлад родителей он воспринимал болезненно, стал замкнутым, дома старался сразу уйти в свою комнату. Ситуация в семье отразилась и на его успеваемости в школе, и на отношениях с друзьями, и на манере себя вести и общаться с окружающими людьми разного возраста. Валерию недавно исполнилось 6 лет, и он не понимал, что именно происходит, в равной степени тянулся к отцу и матери, по–прежнему мечтая проводить время с ними вместе. Но при этом мальчик неосознанно копировал поведение взрослых – в детском саду он мог проигнорировать замечание воспитательницы или просьбу девочки из группы. Он буквально "срисовывал" поведение Михаила по отношению к Ирине.

Семейный союз трещал по швам, но Ирина и Михаил настойчиво убеждали всех вокруг, что они продолжают жить вместе ради детей. С этой же уверенностью они пришли ко мне. Их убежденность в правильности своих действий и нежелание видеть происходящее с детьми были пеленой, закрывающей глаза. Мы несколько месяцев работали с каждым по отдельности и в паре, выясняя причины сложившейся ситуации, прорабатывая обиды, страхи, устраняя негатив. Стало понятно, что и Михаил, и Ирина используют детей как прикрытие, а ждут друг от друга шага навстречу, ведь рядом с собой они не представляли других людей. Этот брак стоило сохранить, и начался процесс восстановления отношений.

Дети видели, как меняются родители, как теплеют их отношения – в доме снова звучали шутки Михаила, ответом на которые был звонкий смех Ирины. Мужчина и женщина смогли вернуть свои чувства, дать им новую жизнь и сохранить семью, что отразилось на отношении детей к ним и к своей жизни.

У Валентина и Юлии попыткой сохранения отношений стало появление на свет Машеньки – третьего ребенка в семье. Кате было 10 лет, а Володе – 3 года. Но рождение дочери не спасло брак – трещина в отношениях становилась все больше с каждым днем. Валентин много времени проводил на работе, с детьми общался редко и мало, но Катя с Володей ждали "времени с папой" с большими надеждами и нетерпением. Машенька задорно смеялась, когда отец играл с ней. Это были приятные минуты в доме, но их было мало. Юлия не чувствовала поддержку и любовь мужа, она все чаще нервничала и срывалась на детях, а те стали закрываться от матери и нервно реагировали на многие слова.

Когда Юлия поймала себя на том, что кричит на малышку, сердясь на мужа, для нее это стало крайней точкой. Обсудив ситуацию с Валентином, они приняли решение жить отдельно и подали на развод. Прошло время, жизнь каждого начала налаживаться: Валентин встретил Татьяну и женился на ней. У Татьяны две дочки–двойняшки, ровесницы его дочки Кати. Девочки подружились. Юлия пришла ко мне в поисках мужа, познакомилась с Николаем. Они поженились и ждут прибавления в семье. И Валентин, и Юлия вовремя поняли, что их совместная жизнь ради детей приводит только к ухудшению и усложнению ситуации, они поняли, что дали друг другу все, что могли, и каждый пошел своим путем, не забывая о детях. В итоге их отношение друг к другу переросло в дружеские чувства и благодарность за детей, мужчина и женщина нашли свое счастье, а дети с радостью общаются с родителями и их новыми избранниками.

Всегда надо помнить, что счастье и благополучие ваших детей зависит не от того, вместе вы их растите или отдельно. Дети хотят видеть счастливых родителей, они перенимают модель поведения, сознательно и бессознательно радуются или огорчаются за вас, перенося все это в свою жизнь. И если ваши отношения рушатся, подумайте перед тем, как говорить: "мы живем ради детей". А нужно ли это им?