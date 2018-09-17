Почему беспечные люди более успешны

Современный темп жизни заставляет человека постоянно о чем-то беспокоиться и переживать. В погоне за благами цивилизации большинство людей живут в бесконечном напряжении, ежедневно решая личные, финансовые и бытовые проблемы. Посреди этого суетливого потока нет-нет, да и встретится совершенно безмятежный субъект, который никуда не торопится, ни о чем не тревожится и живет абсолютно расслабленно. Казалось бы, такая личность обречена на череду неудач и провалов. Однако беспечные люди считаются более успешными, нежели те, кто склонен к волнениям и тревоге.

Мировое ученое сообщество давно пришло к подобному выводу. В том, почему беспечность часто становится ключом к успеху, Dni.Ru помогла разобраться преподаватель психологии отношений, блогер Мила Левчук.

Сама по себе эта черта имеет несколько интерпретаций – от детской непосредственности до полного равнодушия не только к своей жизни, но и к окружающему миру. Эксперт считает, если к беззаботности добавить несколько важных качеств, обладатель такого набора имеет все шансы стать успешным. У тех, кто надеется на авось, есть некое преимущество перед теми, кто постоянно переживает о будущем и страхуется от непредвиденных ситуаций. "В беспечности, если она сочетается с целеустремленностью, настойчивостью, активной жизненной позицией и любознательностью, есть плюсы, - говорит блогер. – Залогом успеха в бизнесе является количество попыток. История знает много случаев, когда человек верил в свою идею и предлагал сильным мира сего ее реализовать сотни раз. Несмотря на постоянные отказы, довольствуясь малым, иногда прозябая в нищете, он не сдавался и не падал духом, продолжая путь. В результате, добивался успеха и внушительного состояния". То есть, беспечность со "знаком плюс" предполагает склонность к риску.

Живя сегодняшним днем без забот и хлопот, беспечный человек не предъявляет к реальной жизни особых претензий, что позволяет ему проще приспосабливаться к окружающей его действительности и к условиям существования, поэтому он менее болезненно воспринимает поражения и проигрыши. Он не стремится опережать всех в своих делах, он просто делает, как умеет. Там, где другой опустит руки, безмятежная личность только пожмет плечами – не получилось сегодня, получится завтра. Синдром отличника ему чужд.

Мила Левчук подчеркивает, что не беспечность, а именно синдром отличника и чрезмерный перфекционизм создали массу неудачников по всему миру. "Не зря считается, что большего успеха добиваются троечники. Они не боятся экспериментировать и что-то сделать неидеально. Они совершают, внедряют, завоевывают, пока перфекционисты бездействуют, уповая на невозможность добиться отличного результата. Жизнь "отличников" портят установки "либо все, либо ничего". Тем не менее, лучше что-то сделать и проиграть, чем ничего не сделать вообще", – считает специалист.

Впрочем, у беспечности есть и серьезные минусы, которые очень мешают близким людям обладателя этого спорного качества. Так, беспечным человек становится, зачастую благодаря чрезмерной родительской опеке в детские годы, когда взрослые члены семьи все решают за ребенка, вплоть до старшего возраста, полностью подчиняя его жизнь и личные интересы своему опыту. Это приводит к тому, что в своей самостоятельной жизни он не умеет принимать решения и не способен нести за них ответственность, полностью перекладывая ее на других. Как правило, мужчины весь груз обязательств взваливают на жен, как в бытовых, так и в финансовых вопросах. Женщины берут на себя роль главы семьи и действуют по принципу "я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик". При таком раскладе, беспечность партнера становится обузой для близкого человека, порой делая его несчастным.

Но даже в подобной ситуации сложно назвать беспечного человека неудачником. Его успех заключается в том, что всегда найдется тот, кому можно подбросить свои проблемы, считает эксперт. В сущности, ему наплевать, что окружающие не считают его успешным, часто страдая от его безответственности и легкомыслия. Главное, что у него все в порядке.