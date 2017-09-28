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Lifestyle

Один из лучших шеф-поваров мира позаботился о русской кухне

Массимо Боттура. Фото: Пресс-служба
В Москве состоялся ужин в исполнении Массимо Боттуры. Один из лучших шеф-поваров мира собрал за одним столом своих российских коллег и обратился к ним с призывом объединиться для продвижения русской кухни внутри страны и за ее пределами. Об этом сообщает корреспондент Dni.Ru.
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Массимо Боттура широко известен своей подвижнической деятельностью в области популяризации мировой гастрономии. После посещения фестиваля Ikra в Сочи в марте 2017 года и предметного знакомства с творчеством своих российских коллег, он по собственному признанию проникся идеей объединения поваров, журналистов, гастроэнтузиастов и фермеров для того, чтобы вывести современную русскую кухню на международную арену. Московский ужин был посвящен именно этой цели.

На мероприятии в ресторане "Турандот" присутствовали Владимир Мухин, Дмитрий Шуршаков, Тимур Абузяров, Анатолий Казаков, Иван и Сергей Березуцкие, Игорь Гришечкин, Георгий Троян, Сергей Ерошенко и другие ведущие шеф-повара из Москвы и Санкт Петербурга. "У вас есть все необходимое для того, чтобы превратить русскую кухню в мировой тренд. Но это можно сделать только общими усилиями. Именно так в свое время поступили в Италии, Перу и Швеции", – обратился Боттура к присутствующим.

Фото: Пресс-служба

Боттуру называют человеком, который заново изобрел итальянскую кухню. Он переосмысливает локальные рецепты и находит нестандартное применение традиционным продуктам, в частности, соединяет самые ординарные ингредиенты с изысканными деликатесами. Но делает это так, чтобы от такого партнерства больше выигрывали.

"Еда – это эмоции. Важно, чтобы они были положительными. Хороший картофель вызывает больше эмоций, чем плохой трюфель. Я хочу быть хорошим картофелем", – сказал Массимо.

Фото: Пресс-служба

Общие принципы своей философии шеф-повар продемонстрировал на примере некоторых блюд. Например, ризотто он приготовил с традиционным неаполитанским чесночно-перечным соусом, двумя видами креветок и икрой морского ежа с острова Хоккайдо. Специально для московского ужина Боттура также предложил свою версию салата Оливье, где использовал листья салата, копченого угря, редис, икру и свекольный отвар.

Массимо Боттура является владельцем знаменитого ресторана Osteria Francescana в городке Модена в итальянском регионе Эмилия-Романья. Это заведение удостоено трех мишленовских звезд. В 2017 году оно заняло вторую строчку в престижном рейтинге World`s 50 Best Restaurants по версии S.Pellegrino.


28 сентября 2017, 15:52

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