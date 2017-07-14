Меланья Трамп утерла нос Брижит Макрон
Посетив собор Парижской Богоматери, первые леди отправились на катере по Сене. Речной прогулкой они остались довольны. Вечером лидеры США и Франции вместе с женами прибыли в ресторан Jules Verne на Эйфелевой башне.
Брижит Макрон появилась на ужине в платье от Louis Vuitton, Меланья Трамп предпочла Hervé Pierre. Наряд первой леди Америки был создан специально к этому дню и смотрелся выгоднее одеяния супруги президента Пятой республики.
За меню в тот вечер отвечал лично гуру французской кухни Ален Дюкасс. Высокопоставленным гостям были поданы запеченные синие лобстеры, приготовленные с помидорами и черными оливками, золотистой картошкой с икрой, а на десерт – малина и абрикосы с миндальным мороженым.
Справедливости ради отметим, что жену Эммануэля Макрона отличает хороший вкус, но в этот раз супруга Дональда Трампа выглядела более стильно. Обе дамы зарекомендовали себя как отчаянные модницы.
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