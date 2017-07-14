Меланья Трамп утерла нос Брижит Макрон

Прилетевшая в Париж 47-летняя супруга американского президента Меланья Трамп составила "стильную" конкуренцию 64-летней жене французского лидера Брижит Макрон. У них была довольно насыщенная программа.

Посетив собор Парижской Богоматери, первые леди отправились на катере по Сене. Речной прогулкой они остались довольны. Вечером лидеры США и Франции вместе с женами прибыли в ресторан Jules Verne на Эйфелевой башне.

Брижит Макрон появилась на ужине в платье от Louis Vuitton, Меланья Трамп предпочла Hervé Pierre. Наряд первой леди Америки был создан специально к этому дню и смотрелся выгоднее одеяния супруги президента Пятой республики.

Публикация от Brigitte Macron (@brigittemacron1) Июл 13 2017 в 8:06 PDT

За меню в тот вечер отвечал лично гуру французской кухни Ален Дюкасс. Высокопоставленным гостям были поданы запеченные синие лобстеры, приготовленные с помидорами и черными оливками, золотистой картошкой с икрой, а на десерт – малина и абрикосы с миндальным мороженым.

Публикация от 50 Plus (@50plus.it) Июл 13 2017 в 10:18 PDT

Публикация от Brigitte Macron (@brigittemacron1) Июл 13 2017 в 7:30 PDT

Справедливости ради отметим, что жену Эммануэля Макрона отличает хороший вкус, но в этот раз супруга Дональда Трампа выглядела более стильно. Обе дамы зарекомендовали себя как отчаянные модницы.